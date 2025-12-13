Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыФранция. Лига 1 2025/2026

Сафонов в третий раз подряд выйдет в основе «Пари Сен-Жермен»

13 декабря 2025, 20:34
МецЛоготип футбольный клуб Мец2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Российский вратарь Матвей Сафонов снова выйдет в стартовом составе ПСЖ. Игрок начнет с первых минут встречу против «Меца» в рамках Лиги 1. Это будет третий матч подряд в основе для Сафонова.

Люка Шевалье, занимавший место основного голкипера на старте сезона, остался на скамейке запасных.

Подписывайся в ВК
Все новости
УЕФА не включил Россию в число участников Лиги наций нового сезона
12 декабря
«Ливерпуль» вернул Салаха в состав команды
12 декабря
Энрике допустил попадание Сафонова в стартовый состав ПСЖ в игре с «Мецем»
12 декабря
Жерсон рассказал об игре с Роналдиньо за один клуб
12 декабря
Бензема допустил возвращение в сборную Франции к ЧМ-2026
11 декабря
Россиянин Сафонов и украинец Забарный вместе вышли на поле в матче ЛЧ
11 декабря
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
14 декабря в 01:23
Уже вышел и пропустил. Ещё бы, столько времени не играл.
shur
shur
13 декабря в 23:06
...без любых банок,не будет опыта,без опыта не будет игры! Но у
Сафы нет право на ошибку,однако победа сделало своё дело! Но что скажут силы сверху синьору Энрике,вопрос???!!!
Брулин
Брулин ответ particular (раскрыть)
13 декабря в 22:44
Уже второй есть так что он уже будет сидеть долго
BDA81
BDA81
13 декабря в 22:39
И что?! Я понимаю он сыграл бы 75% игр в сезоне. Сейчас как его там Шевалье отдохнёт,соберётся и опять в раму встанет. А лавочник на своё место пойдет.
particular
particular
13 декабря в 21:47, ред.
После 2х забитых мячей парижанами, Сафонов, для сохранения интриги, пропустил один на 42-ой минуте... Интриган :)
Kosmos58
Kosmos58
13 декабря в 21:46
Пусть хоть с десяток игр постоит, а там посмотрим ...
Drosmo
Drosmo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
13 декабря в 21:46
А если удалить команду и создать по-новой?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 декабря в 21:41
Наконец то дождался своего часа...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Drosmo (раскрыть)
13 декабря в 21:35
Здравствуйте.

Уже этого сделать нельзя.
Drosmo
Drosmo
13 декабря в 21:31
Здравствуйте.
Подскажите, впервые создал команду в фентези, но во время создания не назначил капитана. Можно ли это сделать сейчас. Не могу найти этот пункт через редактирование команды.
sv_1969
sv_1969
13 декабря в 21:24
Люк в раздумьях)))
Брулин
Брулин
13 декабря в 21:17
Теперь ПСЖ, действительно, Сафонова))
jRest
jRest
13 декабря в 21:14
Глядя на игру Матвея, начинаешь понимать почему возникло предложение увеличить ворота - иначе лидер нашей сборной за всю свою карьеру так ни разу и не пропустит.
particular
particular
13 декабря в 20:48
Хрупкое балансирование между лавкой и рамкой...
sihafazatron
sihafazatron
13 декабря в 20:38
Сафонов пусть хоть ему пару советов даст как правильно сидеть на лавке, что делать там нужно. А то этот Шевалье не опытный вообще
Bad Listener
Bad Listener
13 декабря в 20:35, ред.
Шевалье разочаровал Энрике не иначе. Или просто дрессировка лавкой. Может по мнению тренера вратари они как коньяк, чем дольше выдержка тем лучше. Вот потешались же кстати над Мотей что он непонятно чего ждёт, а он своего шанса всё таки дождался.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 