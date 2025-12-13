Сафонов в третий раз подряд выйдет в основе «Пари Сен-Жермен»

1765647292

13 декабря 2025, 20:34

Российский вратарь снова выйдет в стартовом составе ПСЖ . Игрок начнет с первых минут встречу против «Меца» в рамках Лиги 1. Это будет третий матч подряд в основе для Сафонова.

Люка Шевалье, занимавший место основного голкипера на старте сезона, остался на скамейке запасных.