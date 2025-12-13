Сафонов в третий раз подряд выйдет в основе «Пари Сен-Жермен»

Российский вратарь Матвей Сафонов снова выйдет в стартовом составе ПСЖ. Игрок начнет с первых минут встречу против «Меца» в рамках Лиги 1. Это будет третий матч подряд в основе для Сафонова.
Люка Шевалье, занимавший место основного голкипера на старте сезона, остался на скамейке запасных.
Сафы нет право на ошибку,однако победа сделало своё дело! Но что скажут силы сверху синьору Энрике,вопрос???!!!
Уже этого сделать нельзя.
Подскажите, впервые создал команду в фентези, но во время создания не назначил капитана. Можно ли это сделать сейчас. Не могу найти этот пункт через редактирование команды.
