Аршавин подтвердил, что бюджет «Зенита» будет урезан

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин подтвердил слухи о том, что клуб перешел на режим экономии средств.
Аршавин, занимающий должность в руководстве клуба, ответил утвердительно на вопрос о том, перешел ли клуб в режим экономии. Также Аршавин объяснил, что это выражается в урезании бюджета. При этом он отметил, что сокращение расходов не гарантирует больше практики российским игрокам.
Всё равно больше чем на "заморскую-баклажанную" не наиграли...))
Всё равно больше чем на "заморскую-баклажанную" не наиграли...))
Радимовым хамон и заказывает молодых поросят в старинном ресторане(назло спартачам наверно,шучю!!!). Ну а потом уже
про бюджет!!!
Радимовым хамон и заказывает молодых поросят в старинном ресторане(назло спартачам наверно,шучю!!!). Ну а потом уже
про бюджет!!!
©
©