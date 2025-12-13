Аршавин подтвердил, что бюджет «Зенита» будет урезан

1765652153

Бывший футболист «Зенита» подтвердил слухи о том, что клуб перешел на режим экономии средств.

Аршавин, занимающий должность в руководстве клуба, ответил утвердительно на вопрос о том, перешел ли клуб в режим экономии. Также Аршавин объяснил, что это выражается в урезании бюджета. При этом он отметил, что сокращение расходов не гарантирует больше практики российским игрокам.