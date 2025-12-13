Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Аршавин подтвердил, что бюджет «Зенита» будет урезан

13 декабря 2025, 21:55

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин подтвердил слухи о том, что клуб перешел на режим экономии средств.

Аршавин, занимающий должность в руководстве клуба, ответил утвердительно на вопрос о том, перешел ли клуб в режим экономии. Также Аршавин объяснил, что это выражается в урезании бюджета. При этом он отметил, что сокращение расходов не гарантирует больше практики российским игрокам.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дегтярев оценил эффект от введения нового лимита на легионеров
08 декабря
«Крылья Советов» выплатят долг Ростеху до конца года — Федорищев
05 декабря
Батраков отказался от зарплаты в $120 млн в Саудовской Аравии
24 ноября
Кисляк признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES
24 ноября
Некрасов заявил, что санкции против «Лукойла» не отразятся на «Спартаке»
22 ноября
«Арсенал» отказался от спонсорской сделки из-за протестов фанатов
19 ноября
Сортировать
Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
15 декабря в 14:44
Желательно урезать по самые помидоры
lazzioll
lazzioll
14 декабря в 13:22
все относительно. урезать бюджет Зенита на миллиард и бюджет Шинника на миллиард - разные вещи. в первом случае действительно уволят двух уборщиц с базы, а во втором на миллиард могло бы выйти 900 новых Шинников с инфраструктурой
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
14 декабря в 11:47
Прям в точку! В Питере парковки подорожали в принципе, а, например, в аэропорту, для всех работников парковка платная и существенно.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 09:22
....Фонбет-окрыляет (суть то в чём) .....в подъезде!!!
Karkaz
Karkaz
14 декабря в 08:47
Зенит опять в середняки?
unc2mnmkhrs9
unc2mnmkhrs9
14 декабря в 05:05
Посмотрим как это отразится на игре команды и её результатах
Alex_67
Alex_67
14 декабря в 03:24
А что, Аршавин ведает деньгами, откуда ему знать? Андрею можно урезать зарплату, он ещё и на Матч ТВ харчуется...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
14 декабря в 00:53
У тебя на фото Собор Дуомо ( в Милане ). Колесил по Италии, стало быть.
Sergo81
Sergo81
14 декабря в 00:48
Что ещё за экономия? У бразилов контракты многолетние, если только новых покупать не будут. Правильно сказал, русским больше практики не будет, бразилы как играли, так и будут.
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
14 декабря в 00:43
когда успел? в Испании был-то полтора сезона да и то на лавке сидел, может поэтому? любитель ветчины...
Futurista
Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
14 декабря в 00:19
В кадре два бразильца))...
shur
shur ответ lobsterdam (раскрыть)
13 декабря в 23:30
....Радим хамон обожает!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 декабря в 23:29
Переход с черной икры на красную должен пройти безболезненно....
Всё равно больше чем на "заморскую-баклажанную" не наиграли...))
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
13 декабря в 23:29
что-то не узнаю вас в гриме...только по дутым курткам китайским
shur
shur
13 декабря в 23:19, ред.
...зато сам Андрей Сергеевич ни в чем себе не отказывает, с Фонбетом колесит по просторам Испании,Англии ....Кушает с
Радимовым хамон и заказывает молодых поросят в старинном ресторане(назло спартачам наверно,шучю!!!). Ну а потом уже
про бюджет!!!
Vilar
Vilar
13 декабря в 23:04
Гигант руководитель, вроде от его решений, что-то зависит. Повторяет слухи, которые услышал в офисе клуба.
ABir
ABir
13 декабря в 23:00
Первый звонок - разрешить продажу пива, второй - сокращение числа легионеров, третий - урезание бюджета, четвертый …
Брулин
Брулин
13 декабря в 22:49
Аршавин заявил, что российские футболисты больше не будут играть.
©
Брулин
Брулин ответ sihafazatron (раскрыть)
13 декабря в 22:47
Вся страна не может экономить. Ни одни депутат не экономит. Они только жиреют.
sv_1969
sv_1969
13 декабря в 22:31
Мне эта новость напомнила))))
particular
particular
13 декабря в 22:24
Как же теперь футболизм на Неве будет процветать... Хехемония дешёвой не бывает...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
13 декабря в 22:15
Или Гендосу решили пенсию поднять...)))
sihafazatron
sihafazatron
13 декабря в 22:06
Или опять будут новых суторминых покупать за 50 тыс?))
sihafazatron
sihafazatron
13 декабря в 22:05
Уборщики и повара пострадают, но не бразилы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 