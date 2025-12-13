Top.Mail.Ru
В ФИФА довольны продажами билетов на матчи ЧМ-2026

13 декабря 2025, 19:38

В пятницу ФИФА сообщила, что за первые 24 часа третьего этапа продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года было получено пять миллионов заявок на покупку билетов, что, по словам руководства организации, свидетельствует о «необычайном» глобальном спросе, несмотря на растущее недовольство болельщиков ценами на билеты.

Болельщики из более чем 200 стран и территорий подали заявки после начала продажи билетов в начале этой недели, что стало первой возможностью для болельщиков подать заявки на билеты на конкретные матчи после жеребьевки турнира, которая состоялась на прошлой неделе.

ФИФА указала на эти цифры как на доказательство позитивной динамики турнира, который станет первым в истории чемпионатом мира с участием 48 команд, и дала понять, что не намерена пересматривать цены, несмотря на критику, которая усилилась после того, как они были объявлены в четверг.

Группы болельщиков по всей Европе обвинили ФИФА в том, что она лишает болельщиков возможности посетить соревнования, а организация Football Supporters Europe (FSE) назвала текущую структуру «вымогательством» и призвала ФИФА приостановить продажу билетов через национальные ассоциации до пересмотра цен в сторону снижения.

Перевод с goal.com
Шуня771
Шуня771
15 декабря в 13:09
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
    14 декабря в 20:02
      Шуня771
      Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      14 декабря в 18:36
      Дядя Толя!

      Обрати внимание в своём посыле ко мне на слово "нелегальные"...
      Ты и твой друг, знающий ситуацию "не из СМИ", считаете что на финал чемпионата мира по футболу, а именно на стадион, где будет очень много почетных гостей, попадут нелегалы?
      Наверное чтобы там с Трампом решить свои проблемы?

      Ты угораешь надо мною?)))
      Шуня771
      Шуня771
      14 декабря в 18:33, ред.
      Лишних людей не только на финале не будет, но и в соответствующем штате...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
      14 декабря в 10:00
        Шуня771
        Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        14 декабря в 09:09
        Ха-ха!

        Дядя Толя, Вы попробуйте посетить хотя бы один раз США и потом поговорим, а сейчас калькулятор и официальные источники по этому вопросу в руки.....
        Спроси тех кто посещал вышеуказанную страну, во сколько им обошлось, в целом, путешествие и в частности один день, а потом пиши об африканцах и мексиканцах, решивших. по твоему мнению, использовать финал ЧМ как средство решения своих эмигрантских задач...
        BENFICA
        BENFICA
        13 декабря в 22:11
        Разлетаются как горячие пирожки!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
        13 декабря в 21:39
        Я не питаюсь домыслами , а использую информацию от человека живущего в США много лет и знакомого с проблемой нелегальной эмиграции не понаслышке, как некоторые.
        Шуня771
        Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        13 декабря в 20:40, ред.
        Вот как раз они не наивны и в отличии от некоторых понимают, что чтобы попасть на Чемп надо как минимум иметь деньги, билет, визу...
        Брулин
        Брулин
        13 декабря в 19:53
        ФИФА сообщила о 5 млн заявок на билеты ЧМ-2026 за сутки из 200 стран. Самый популярный матч на данный момент – Колумбия – Португалия
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        13 декабря в 19:42, ред.
        ФИФА наивны как дети. 80% этих желающих попасть в США это потенциальные нелегальные эмигранты. Купить билет и приехать в США на"ЧМ" гораздо дешевле чем платить на границе и таможне.
        sihafazatron
        sihafazatron
        13 декабря в 19:41
        Ради Кюрасао и Гаити покупают билеты
