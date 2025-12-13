В ФИФА довольны продажами билетов на матчи ЧМ-2026

1765643885

13 декабря 2025, 19:38

В пятницу ФИФА сообщила, что за первые 24 часа третьего этапа продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года было получено пять миллионов заявок на покупку билетов, что, по словам руководства организации, свидетельствует о «необычайном» глобальном спросе, несмотря на растущее недовольство болельщиков ценами на билеты.

Болельщики из более чем 200 стран и территорий подали заявки после начала продажи билетов в начале этой недели, что стало первой возможностью для болельщиков подать заявки на билеты на конкретные матчи после жеребьевки турнира, которая состоялась на прошлой неделе.

ФИФА указала на эти цифры как на доказательство позитивной динамики турнира, который станет первым в истории чемпионатом мира с участием 48 команд, и дала понять, что не намерена пересматривать цены, несмотря на критику, которая усилилась после того, как они были объявлены в четверг.