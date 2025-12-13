В ФИФА довольны продажами билетов на матчи ЧМ-2026

В пятницу ФИФА сообщила, что за первые 24 часа третьего этапа продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года было получено пять миллионов заявок на покупку билетов, что, по словам руководства организации, свидетельствует о «необычайном» глобальном спросе, несмотря на растущее недовольство болельщиков ценами на билеты.
Болельщики из более чем 200 стран и территорий подали заявки после начала продажи билетов в начале этой недели, что стало первой возможностью для болельщиков подать заявки на билеты на конкретные матчи после жеребьевки турнира, которая состоялась на прошлой неделе.
ФИФА указала на эти цифры как на доказательство позитивной динамики турнира, который станет первым в истории чемпионатом мира с участием 48 команд, и дала понять, что не намерена пересматривать цены, несмотря на критику, которая усилилась после того, как они были объявлены в четверг.
Группы болельщиков по всей Европе обвинили ФИФА в том, что она лишает болельщиков возможности посетить соревнования, а организация Football Supporters Europe (FSE) назвала текущую структуру «вымогательством» и призвала ФИФА приостановить продажу билетов через национальные ассоциации до пересмотра цен в сторону снижения.
"Нелегальный эмигрант в США это тот , кто въезжает вполне легально..."
Интересное определение! Жги дальше! Угар будет!
Когда у человека нет аргументов он переходит на оскорбления и перескакивает на другую тему! Не дождёшься, я Вас оскорблять не буду, как впрочем и других пользователей!
Мну с тобою неинтересно беседовать, поэтому следуя рекомендациям сайта - прекращаю общение.
"Нелегальный эмигрант в США это тот , кто въезжает вполне легально..."
Интересное определение! Жги дальше! Угар будет!
Когда у человека нет аргументов он переходит на оскорбления и перескакивает на другую тему! Не дождёшься, я Вас оскорблять не буду, как впрочем и других пользователей!
Мну с тобою неинтересно беседовать, поэтому следуя рекомендациям сайта - прекращаю общение.
Обрати внимание в своём посыле ко мне на слово "нелегальные"...
Ты и твой друг, знающий ситуацию "не из СМИ", считаете что на финал чемпионата мира по футболу, а именно на стадион, где будет очень много почетных гостей, попадут нелегалы?
Наверное чтобы там с Трампом решить свои проблемы?
Ты угораешь надо мною?)))
Обрати внимание в своём посыле ко мне на слово "нелегальные"...
Ты и твой друг, знающий ситуацию "не из СМИ", считаете что на финал чемпионата мира по футболу, а именно на стадион, где будет очень много почетных гостей, попадут нелегалы?
Наверное чтобы там с Трампом решить свои проблемы?
Ты угораешь надо мною?)))
Дядя Толя, Вы попробуйте посетить хотя бы один раз США и потом поговорим, а сейчас калькулятор и официальные источники по этому вопросу в руки.....
Спроси тех кто посещал вышеуказанную страну, во сколько им обошлось, в целом, путешествие и в частности один день, а потом пиши об африканцах и мексиканцах, решивших. по твоему мнению, использовать финал ЧМ как средство решения своих эмигрантских задач...
Дядя Толя, Вы попробуйте посетить хотя бы один раз США и потом поговорим, а сейчас калькулятор и официальные источники по этому вопросу в руки.....
Спроси тех кто посещал вышеуказанную страну, во сколько им обошлось, в целом, путешествие и в частности один день, а потом пиши об африканцах и мексиканцах, решивших. по твоему мнению, использовать финал ЧМ как средство решения своих эмигрантских задач...