Кейн принял решение о своем будущем в «Баварии»

1765654985

13 декабря 2025, 22:43

Нападающий мюнхенской «Баварии» решил не активировать пункт об уходе из команды и заинтересован в подписании нового контракта.

По условиям договора, игрок имеет право потребовать трансфера за 65 млн евро следующим летом, если он официально подаст заявление об уходе из «Баварии» во время январского трансферного окна.

Однако Кейн решил не пользоваться этим пунктом и хочет остаться в «Баварии». Игрок надеется заключить новый контракт с клубом.