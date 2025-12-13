Кейн принял решение о своем будущем в «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн решил не активировать пункт об уходе из команды и заинтересован в подписании нового контракта.
По условиям договора, игрок имеет право потребовать трансфера за 65 млн евро следующим летом, если он официально подаст заявление об уходе из «Баварии» во время январского трансферного окна.
Однако Кейн решил не пользоваться этим пунктом и хочет остаться в «Баварии». Игрок надеется заключить новый контракт с клубом.
Вспоминаю, когда О.Блохин перешагнул рубеж за 30 и не мог уже так на рывке уходить от соперников, он переквалифицировался в распасовщика, и больше времени проводил в центре поля, не забывая при этом, и o штрафной соперника, разумеется...
