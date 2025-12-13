Top.Mail.Ru
Кейн принял решение о своем будущем в «Баварии»

13 декабря 2025, 22:43

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн решил не активировать пункт об уходе из команды и заинтересован в подписании нового контракта.

По условиям договора, игрок имеет право потребовать трансфера за 65 млн евро следующим летом, если он официально подаст заявление об уходе из «Баварии» во время январского трансферного окна.

Однако Кейн решил не пользоваться этим пунктом и хочет остаться в «Баварии». Игрок надеется заключить новый контракт с клубом.

Groboyd
Groboyd ответ Palex (раскрыть)
14 декабря в 16:48
Не проиграешь в силовой стиль с Бускетсом, Хави и Иньестой. А вот с Швайнштайгером, Хави Мартинесом, Мюллером, Алабой спокойно можно.
Groboyd
Groboyd ответ Palex (раскрыть)
14 декабря в 16:17, ред.
И какой к черту Алькантара???
Наследство Пепа, который при третьем пришествии Юппа, в бундеслиге даже 20 игр не сыграл.
Groboyd
Groboyd ответ Palex (раскрыть)
14 декабря в 15:56, ред.
Наличие этих исполнителей не влияло на силовой стиль. Мощь и напор. Достаточное количество навесов. Голы Манжукича как головой, так и ногами с мясом, тоже самое Гомес.
Вспомни как газон в Мюнхене улили во встрече с Барсой, вот как раз для каталонского клуба с их комбинационным футболом это была проблема, но не для Баварии. В центре поля перетаптали центральную ось Барсы, выиграв все, что можно единоборства.
Речь не про такой силовой стиль как играет всю жизнь Бёрнли, об этом речи нет, Бавария так не играла, по крайней мере на моей памяти.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
14 декабря в 14:10
Приветствую, Алексей!!!
Полностью согласен и подтверждаю!!! Но вот вопрос: Компани, практически через раз, на ПК делает ударение на романтический футбол Баварии. Мне лично, такой футбол по душе, но с другой стороны- это не типичный футбол для немецкого Гранда, с его богатейшей историей и традициями. Ну вот, что, к примеру, романтика дала Баварии в Лондоне, где Арсенал, исключительно физически уничтожил мюнхенцев? Про отдельные стратегические ошибки Компани я не говорю, сейчас, исключительно про тот курс, который руководство взяло на изменение баварского футбола...

По существу, то, что задумывал в Баварии еще Тухель, сейчас продолжает Компани, только, в более модернизированном виде...
Palex
Palex ответ Groboyd (раскрыть)
14 декабря в 13:48
Бавария давно не играет в силовой футбол. И при Юппе, тем более. Какой силовой футбол, могут исполнить Рибери, Роббен, Лам или Алькантара?. Техника, скорость и быстрое мышление, вот стиль работы Хайкенса. А башкой забивать при таких исполнителях, мог бы и условный Дзюа
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
14 декабря в 12:40
Покупка Кейна обошлась Баварии в 80млн., да и то, после того, как Тухель, полгода выпрашивал у тогдашнего начальства в лице Кана и Сали трансфер англичанина. Трансфер окупился, но только частично, поскольку, Кейн рекламирует себя только в Бундесе, чего не скажешь про ЛЧ...
112910415
112910415
14 декабря в 12:32
не время ему уходить !
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
14 декабря в 12:23
Ну это не совсем так, лишь некоторым больше платят…

Де Брюнье в Наполи 213 тыс.евро (11.1 млн.евро в год)
Салах в Ливерпуле 458 тыс.евро (23.8 млн.евро в год)
Винисиус в Реале 400 тыс.евро (20.8 млн.евро в год)
Мбаппе в Реале 600 тыс.евро (31 млн.евро в год)
Беллингем в Реале 400 тыс.евро (20.8 млн.евро в год)
Ямаль в Барселоне 320 тыс.евро (16.6 млн.евро в год)
Холланд в МС 600 тыс.евро (31.2 млн.евро в год)
Кейн в Баварии 480 тыс.евро (25 млн.евро в год)

Иными словами только более молодые Мбаппе и Холланд зарабатывают больше. Но и ты упустил самое главное, Кейну через пол годика уже 33 будет) Поэтому и пишу, что наврятли в Европе кто то станет платить столько, либо больше.
Не секрет ведь, как Бавария его переманила к себе, огромная ЗП (рекордная в бундес лиге за всю историю) + гарантии долгожданных трофеев, которых у него никогда не было, хотя бы внутренних играя за самую сильную команду в чемпионате. Да и Бундес лига ему легко даётся, несмотря на то, что годы идут. Почему бы и не остаться 🙃
Capral
Capral ответ ballak144 (раскрыть)
14 декабря в 12:00
Вот про него, я ничего знаю, врать не буду.
ballak144
ballak144 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 11:58
Кстати, Йылдыза как Бавария отпустила, не считался талантом?) я как то до Юве о нем и не слышал
Capral
Capral ответ ballak144 (раскрыть)
14 декабря в 11:20, ред.
Однозначно, Кейн- признанный бомбардир, много забивающий, но преимущественно в Бундесе, а в ЛЧ, он не так полезен и грозен в атаке, в главных играх.
Диас очень хорошо смотрится на фланге, но иногда заигрывается, передерживает мяч. Но в целом, не плохо вписался в Баварию. Сейчас в Баварии назрел вопрос: сможет ли Карл вытеснить со своей позиции Мусиалу, после его возвращения? Неизвестно, каким вернётся Мусиала после двух таких страшных травм.
ballak144
ballak144 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 11:13
Кейн как игрок мне нравится, и удар любой дистанции, и пас есть, для меня топ) А вот в Диасе высмотреть что то выдающееся не могу, опять же не так много матчей видел, в основном нарезки.
Capral
Capral ответ ballak144 (раскрыть)
14 декабря в 10:52, ред.
Стоит, но ещё не полностью себя раскрыл в Баварии. Эксперты предлагали попробовать его на месте ЦН, но Компани пока не решается, потому что там сейчас Кейн, а Диас неплох на фланге, со смещениями в центральную зону атаки. Диас задаёт динамику и темп своим перемещениями и обострениями... Кейн, пока забивает в Бундесе, но в ЛЧ, он фактически проваливается третий год подряд... В главных матчах он неубедителен.
ballak144
ballak144 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 10:46
Мне вот интересно, стоит ли своих денег Диас?
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
14 декабря в 08:45
Холланду, Де Брюйне, Салаху, Винисиусу, Мбаппе, Беллингему, Ямалю платят больше в Европе. И это те, кто есть в открытом доступе.
Karkaz
Karkaz
14 декабря в 08:33
В Баварии Кейн будет брать каждый год трофеи. Где такое еще есть? Даже в СА такого не будет. Уверен, что для Кейна трофеи важнее, чем деньги х2-х3.
Alex_67
Alex_67
14 декабря в 05:25
Кейну нравится Бавария, она помогает ему с личной статистикой — он претендует на Золотую Бутсу... Зачем ему что-то менять?
Rupertt
Rupertt
14 декабря в 04:58
Правильное решение от Кейна. Видно, что ему комфортно в «Баварии» и он реально вписался в команду. Зачем дергаться каждый год из-за пунктов в контракте, если ты лидер, стабильно забиваешь и клуб под тебя строится? Да, титулов пока не так много, как хотелось бы, но «Бавария» — это не проект на один сезон. Если продлит контракт, будет выглядеть как настоящий топ-форвард, который пришёл не за галочкой, а за историей. Надеюсь, клуб тоже это оценит и предложит достойные условия.
Варвар7
Варвар7
14 декабря в 01:22
Харри для себя решение принял - а дальнейшее развитие событий покажет время...
Robert Adeykin
Robert Adeykin
14 декабря в 01:01
Ну очевидно в других командах ничего не выйграть как нап он дно
Groboyd
Groboyd
14 декабря в 00:25
Жаль тренер не тот, Бавария должна играть в силовой футбол, а не в эту ху... С удовольствием вспоминаю, как Манжукич у Хайнкесса головой клал гол за голом.
particular
particular
13 декабря в 23:35
Трофеи попёрли... «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» (с)
Capral
Capral
13 декабря в 23:14
Пусть остается, только место на поле ему надо поменять- перевести в центр и пусть игру ведет, у него это отлично получается- и атаку разогнать, и пас длинный выдать! А в центре штрафной, он уже не тот, что раньше. Чем больше его баварцы ищут в штрафной, тем больше от него возни, что наглядно показал недавний матч со Спортингом... А в распасовке, всё равно никого у Баварии нет, вот, Кейн, вполне может там обосноваться. Только ЦН надо срочно, потому что смещения Диаса в штрафную не всегда плодотворны.

Вспоминаю, когда О.Блохин перешагнул рубеж за 30 и не мог уже так на рывке уходить от соперников, он переквалифицировался в распасовщика, и больше времени проводил в центре поля, не забывая при этом, и o штрафной соперника, разумеется...
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 23:07
Конечно. А чё ещё нужно ему щас? Трофеи точно будут и командные, и индивидуальные какие-то награды. Уж получше верблюдатника)))
Romeo 777
Romeo 777
13 декабря в 23:04
Так он там получает космическую ЗП (480 тыс в неделю)😁 Где ещё столько будут платить то в Европе…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
13 декабря в 23:01
Бундес - фарм лига. Там в составе Баварии голы клепать, что сморкнуться промеж дела.
shur
shur ответ Grizly88 (раскрыть)
13 декабря в 23:00
..слишком длинная история любви с Тоттенхэмом была, а тут плечи
расправил и полетел! Я лично за него рад да и немцы довольны!!!
Хорошие (хоть и ветераны) напы сейчас в тренде!!!
sihafazatron
sihafazatron
13 декабря в 22:58
Нашел свое место, куда рыпаться. Ещё пару лет может быть полезен сосисочным
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 декабря в 22:52
Его мнение никому неинтересно. За него Бавария подумает, а потом ему скажет о чём.
Grizly88
Grizly88
13 декабря в 22:52
Ему только в Баварии остаться в АПЛ он не вернется
