«Барселона» обыграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметился Рафинья (70', 86').
По итогам встречи «Барселона» имеет 43 очка, у гостей — 15 очков.
В следующем матче «Барселона» сыграет 21 декабря, соперником будет «Вильярреал». «Осасуна» проведет следующий матч 20 декабря (соперник — «Алавес»).
Вообще, 1-й тайм от Барсы отвратительный. Много примитивных забросов, много нетипичных для каталонцев дальних ударов. Но что было типично- так это индивидуализм Ямаля, впрочем, как и всегда. Но хорошо, что хорошо кончается и Барса победила. Игра конечно оставляет много вопросов- и по атакующей схеме, и по стартовому составу...
Раф разыгрался только во 2-м тайме и сразу напомнил о себе прежнем!!! Ямаль как обычно- без комментариев. Кунде сегодня больше стерег свой фланг, в отличие от прежних походов в атаку. Вобщем, Барсу с победой, хотя и не простой!!!
Педри, да, хорош во всех смыслах.
Рафа сегодня тоже очень точен... Но причём здесь Ямаль...?
Осасуна тоже не подарок, играли плотно в первом тайме, пока были силы, но во втором Барселона дожала, Рафа стал попадать по мячу.
Почему Ямаль лучший? Потому что стабильно "плохо" играет, крутит-вертит подаёт. От остальных обострений не было. Где Педри, что Педри? Я ничего толкового не увидел, соперник уровня Осасуны успевала перехватывать передачи, чего ждать в ЛЧ?
Но да, победа есть победа! Уже отлично!
