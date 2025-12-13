Top.Mail.Ru
«Барселона» обыграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании

13 декабря 2025, 22:30
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметился Рафинья (70', 86').

По итогам встречи «Барселона» имеет 43 очка, у гостей — 15 очков.

В следующем матче «Барселона» сыграет 21 декабря, соперником будет «Вильярреал». «Осасуна» проведет следующий матч 20 декабря (соперник — «Алавес»).

Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 20:28
Я после матча не давал игрокам оценок, не искал лучшего. Это были ваши возражения по поводу Ямаля))

В режиме он-лайн признали его, а мы позже видим оценки и почему дали лучшего! Вот вам и контора! )
Я предельно честно пишу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
14 декабря в 20:23
"Это не моя оценка, это оценка за матч от тех, кто за каждым футболистом следит."

Да я то чё ? Я ничё... )))
Контора, как говорил Остап, пишет. Тут тот самый случай. Лишнее доказательство протекции.


"Не нужно никого жалеть."

Не..., жалеть надо. Такие экземпляры - сама редкость. Это тебе не "новые Месси" по типу Кркича, Фати и Мориба... Тут парень с изюминкой.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 20:15
Это не моя оценка, это оценка за матч от тех, кто за каждым футболистом следит.
Рафа в первом тайме по мячу не попадал. Второй гол вообще был обрез от защитника. А Педри... Ну в ситуации с голом он бы еще не отдал пас.

Не нужно никого жалеть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
14 декабря в 19:25, ред.
)))
Ну..., если Ямаль по твоим словам вчера действительно был лучшим у Барсы, то смысла дальше мусолить тему не вижу.

Имхо. С такими незаслуженными авансами как вчера, ему медвежью услугу оказывают, что только хуже для него.
Жаль, искренне будет жаль пацана..., если так и дальше пойдёт.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 18:43
Я не ответил сам себе, я утвердил, что он ворвался и он не просит с кем-то его сравнивать. Более того Ямаль сам ответил, что у него свой путь. Зачем его сравнивают с легендами футбола, которые прошли всю карьеру?
В его возрасте и Месси много не делал. Здесь и сейчас он опережает возраст Месси и Роналду. Но дальше посмотрим.

Когда его признают лучшим игроком матча, вы говорите, что не понимаете почему. Да потому что обостряет, больше обводок, участвует в голевых, отбирает...
И так во всём остальном!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
14 декабря в 17:08, ред.
)))
Ты ответил сам себе на вопрос ПОЧЕМУ его сравнивают..., а не ЗАЧЕМ. Потому что он ворвался в когорту, где априори сравнивают..., сравнивают помимо своих желаний и предпочтений..., сравнивают потому что есть соразмерная база для сравнения, - Ямаль уже звезда, но ...., он это сам до конца не понял, поэтому... видим то, что видим.

P.S. По поводу доступности специалистов это актуально, ибо его голова в этом оооочень нуждается, - сам он нихрена не разберётся.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 16:40
Ну немцы то владеют немецким, те, которые подняли кипишь и этого клоуна заставили оправдываться, причём так нелепо)))). Немецкий я изучал и в школе и в институте, но не так хорошо знаю, как ты, конечно. Но нам это и не нужно в конкретно этом контексте.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
14 декабря в 16:32
Ну я не знаю, возможно ты владеешь немецким в совершенстве...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 16:30
А разве можно по другому прочитать, без транскрипции))))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 16:28
Да
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
14 декабря в 16:21, ред.
Ты правильно прочел?
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 16:19
Ну если правильно прочитал, то и обсуждать нечего)). Будь здоров!
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
14 декабря в 16:10
Правильно прочитал.
Вот тебе эта статья из первоисточника:"Wurde Harry Kane beleidigt? Aufregung um ZDF-Kommentator".
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 16:02
Я правильно прочитал?)), немецкий журналист, на немецком телевидении, на немецком языке назвал человека оскорбительным словом. Я ничего не путаю?)) А когда его взяли за 76у за такие слова, он приплёл английскую транскрипцию. Всё верно? У нас такое же чучело работает комментатором
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
14 декабря в 15:55
Дело в том, что немецкий и английские языки во многом родственные, поэтому неудивительно, что могла случится накладка.
Sergo81
Sergo81 ответ y-ago (раскрыть)
14 декабря в 15:46
Прекрасный комент! Я всегда говорю, что ямалю нужна поддержка и он заблистает. А один ничего не покажет. Как Месси в барсе, ушли хави и иньеста и чудеса закончились. Один в поле не воин, любой.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 15:44
Так это известная история. У нас в России такой же журналист есть, путающий транскрипции. Назвал вратаря 77м и сказал, что перепутал с датчанином))
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 14:50
И? То что я в начале написал и в конце спрашиваю как-то противоречит? Нет.
Он ворвался на пьедестал быстро, но зачем его сравнивают с кем-то? Требуют прогресса здесь и сейчас от матча к матчу.
Я вообще не переживаю по поводу Ямаля. Он сам разберётся. Всем дана голова. У него есть доступ ко всем специалистам.
112910415
112910415
14 декабря в 12:38
не хорошо и не плохо
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
14 декабря в 11:11
Таким, как у тебя на аватарке- точно не станет.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
CCCP1922
CCCP1922
14 декабря в 05:18
Барселона победила, но не убедила в своём безоговорочном преимуществе. Рафинья молодец, сделал своё дело, но ведь он уйдёт?
Grizly88
Grizly88
14 декабря в 03:45
Все равно мне кажется Ямаль не станет вторым Месси , да будет хорошим игроком но до Месси ему долеко
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 02:04
Я вижу, Вить ! )))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 02:03
Не только поэтому, но и поэтому тоже.))) Не скажи, Дружище, много познавательного и смешного даёт немецкая пресса- можно зачитаться...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 01:59, ред.
Ну зато я теперь знаю, почему ты читаешь немецкую прессу, - она частенько дает тебе повод лишний раз посмеяться. ))
y-ago
y-ago ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 01:58
Поживем - увидим...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ y-ago (раскрыть)
14 декабря в 01:55, ред.
Правильно, всё правильно..., но слишком много стало вокруг него этого ЕСЛИ...
И ладно бы игра не ухудшалась, и дело было только в поведении и юношеском распи***стве..., но ведь нет, - техника стала хуже, а новыми навыками даже и не пахнет.

Дай Бог, что ошибусь насчет него. Дай Бог!
y-ago
y-ago
14 декабря в 01:51
Пять своих копеек позволю себе вставить о Ямале. Ламин — футболист редкого природного чувства игры. У него есть то, что невозможно натренировать: раннее видение решения и смелость брать на себя эпизод в тот момент, когда мяч ещё только летит к ноге. Он не реагирует на ситуацию — он её предугадывает.
При этом Ямаль пока не игрок, который управляет матчем. Его свобода часто опережает его опыт: он берёт инициативу там, где ещё не всегда способен довести эпизод до логического завершения. Сегодня он — источник идей, а не гарантия результата. Но если рядом с ним будет структура, а не ожидание чуда, Ямаль может вырасти в игрока, который не просто украшает игру, а определяет её ход.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 01:44
Ну значит я не в курсе дела, не так осведомлен как ты. Я далек от нефутбольных событий. Знаешь, Макс, недавно, в одной из футбольных передач в Германии, один известный журналист назвал Кейна 62ом. Ну понятное дело, началась шумиха, критика и тп. А потом выяснилось, что журналист спутал немецкую и английскую транскрипциu, и то, что на немецком звучит как оскорбление, на английском- совсем безобидное слово... Я даже сохранил эту статью.)))
Журналист конечно извинился, сказал, что его неправильно поняли, но вот, такой неприятный момент.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
14 декабря в 01:42, ред.
Это ты пишешь в конце:
"Для чего общественность сравнивает его с кем-то? Он не просил."

А это ты пишешь вначале:
"Ямаль очень быстро ворвался. "

Ты интересный, - сам спрашиваешь и сам же себе отвечаешь. ))

А если по сути и без ха-ха, то у пацана щас выбора нет. Просил ли он общественность сравнивать себя с кем то или нет, - неважно, ибо он уже себе не принадлежит. Вот сегодняшний пример: Ямаль отыграл плохо, но получил MVP в матче. А почему ? А потому что кто то на него поставил и двигает его Имя, ибо Яма уже какой никакой, а бренд. Мальчик залез туда, откуда либо ползут ещё выше и корни там пускают, либо падают так, что самый последний колхозный мерен будет в курсе этого... Другого не дано.
У Ямаля нет понимания того, что его высокий уровень прошлого сезона, это достояние, которое чересчур хрупкое, и к которому надо относиться БЕРЕЖНО, с надлежащим ТРЕПЕТОМ и должным ПРИЛЕЖАНИЕМ! А играючи швырять его на откуп массам, в надежде на то, что он всё контролирует, - авантюра и безрассудство.
Гость
