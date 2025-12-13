Полиция задержала организатора визита Месси в Калькутту после беспорядков

1765627335

13 декабря 2025, 15:02

Полиция индийского города Калькутты (штат Западная Бенгалия) задержала организатора мероприятия с участием аргентинского футболиста , которое завершилось беспорядками болельщиков. Об этом сообщил генеральный инспектор полиции штата Раджив Кумар.

«Мы задержали главного организатора Сатадру Дутту. Мы принимаем меры, чтобы ненадлежащая организация этого мероприятия не осталась безнаказанной», — цитирует его агентство PTI.

По словам Кумара, организатор в письменном виде обязался вернуть деньги за проданные билеты.

Месси прибыл в Калькутту в рамках коммерческого тура. Ожидалось, что он проведет на стадионе Salt Lake Stadium, на котором собрались десятки тысяч болельщиков, около 45 минут, однако его визит продлился лишь 10- 20 минут. Причем большинство зрителей не смогли увидеть футболиста, поскольку он был плотно окружен VIP-гостями и охранниками. Это вызвало недовольство публики, которая заплатила за билеты от 5 тыс. до 25 тыс. индийских рупий (от 55 до 280 долларов). Болельщики начали вырывать сиденья на трибунах и бросать их, а также другие предметы, на поле. Организаторы экстренно вывели Месси со стадиона.

После этого сотни болельщиков также прорвались на футбольное поле, повредили оборудование и баннеры. Сотрудники службы безопасности пытались их остановить при помощи дубинок.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи извинилась перед Месси и болельщиками. Она сообщила, что сформирована комиссия для расследования инцидента, которая установит ответственных в провале организации мероприятия.

Тур Месси по Индии предполагает встречи с болельщиками и участие в товарищеских матчах. В Калькутте по случаю его приезда была открыта 20-метровая статуя футболиста. В рамках тура, который должен продлиться до 15 декабря, он также посетит города Хайдерабад, Мумбаи и Нью-Дели. В индийской столице ожидается его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди.