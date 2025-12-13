Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Полиция задержала организатора визита Месси в Калькутту после беспорядков

13 декабря 2025, 15:02

Полиция индийского города Калькутты (штат Западная Бенгалия) задержала организатора мероприятия с участием аргентинского футболиста Лионеля Месси, которое завершилось беспорядками болельщиков. Об этом сообщил генеральный инспектор полиции штата Раджив Кумар.

«Мы задержали главного организатора Сатадру Дутту. Мы принимаем меры, чтобы ненадлежащая организация этого мероприятия не осталась безнаказанной», — цитирует его агентство PTI.

По словам Кумара, организатор в письменном виде обязался вернуть деньги за проданные билеты.

Месси прибыл в Калькутту в рамках коммерческого тура. Ожидалось, что он проведет на стадионе Salt Lake Stadium, на котором собрались десятки тысяч болельщиков, около 45 минут, однако его визит продлился лишь 10- 20 минут. Причем большинство зрителей не смогли увидеть футболиста, поскольку он был плотно окружен VIP-гостями и охранниками. Это вызвало недовольство публики, которая заплатила за билеты от 5 тыс. до 25 тыс. индийских рупий (от 55 до 280 долларов). Болельщики начали вырывать сиденья на трибунах и бросать их, а также другие предметы, на поле. Организаторы экстренно вывели Месси со стадиона.

После этого сотни болельщиков также прорвались на футбольное поле, повредили оборудование и баннеры. Сотрудники службы безопасности пытались их остановить при помощи дубинок.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи извинилась перед Месси и болельщиками. Она сообщила, что сформирована комиссия для расследования инцидента, которая установит ответственных в провале организации мероприятия.

Тур Месси по Индии предполагает встречи с болельщиками и участие в товарищеских матчах. В Калькутте по случаю его приезда была открыта 20-метровая статуя футболиста. В рамках тура, который должен продлиться до 15 декабря, он также посетит города Хайдерабад, Мумбаи и Нью-Дели. В индийской столице ожидается его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди.

Подписывайся в ВК
Все новости
Месси покинул стадион в Калькутте после беспорядков с участием болельщиков
13 декабря
Автобус для перевозки футболистов ПСЖ забросали камнями после матча ЛЧ
11 декабря
В Финляндии сожгли трибуну стадиона после вылета команды из элитной лиги
11 декабря
Перед матчем «Вильярреала» в Лиге чемпионов включили гимн Лиги Европы
10 декабря
Бывший футболист сборной Бельгии Де Бук умер от кровоизлияния в мозг
08 декабря
В Red Wings установят причины задержки рейса с командой «Акрон»
06 декабря
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
14 декабря в 00:02
Только по просьбам подписчиков Роналду построят))
lazzioll
lazzioll
13 декабря в 22:10
"популялизатор" футбола со знаком минус. а ведь именно из-за голосований из таких вот, извиняюсь, футбольных жоп мира ему начисляли основные очки на золотые мячи - Индии, Каледонии, Гаити и прочие Катманду, где не знают что такое футбол, но что такое Месси им по радио сказали и надо плюсик ставить а то риса не дадут и вообще гуманитарки лишат. вот и зацените "ценность" этих мячей.
jRest
jRest ответ shur (раскрыть)
13 декабря в 21:07
Один известный португальский футболист играет в Манчестере, другой известный в Париже, а в Саудовской Аравии играет, например, известный португальский футболист Жоау Феликс. 🤔
shur
shur ответ jRest (раскрыть)
13 декабря в 20:40
...тогда о ком это ? "Организатор признался, что концы нужно искать в Саудовской Аравии и Португалии"...! Где интересно играет один известный,португальский футболист в данный момент?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
13 декабря в 20:21
зачем им мелочиться?
да саудиты построят 1000 метровый небоскреб в виде криштиану роналду.
Agamaga005
Agamaga005
13 декабря в 19:43
Арабы для Роналду обязательно построят 30-ти метровую статую чтоб криш не обиделся.
Alex_67
Alex_67
13 декабря в 19:19
А сам Месси молчит, пока... Зачем он туда попёрся? Как окружение аргентинца допустило это?
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
13 декабря в 19:16
Таки да!
Индия является самой титулованной командой в истории олимпийского хоккея на траве — 13 медалей, включая:
8 золотых (рекорд),
1 серебряную,
3 бронзовые (включая бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже).
Варвар7
Варвар7
13 декабря в 19:10
"Мы задержали главного организатора Сатадру Дутту." - Он был пьяный "в дугу"...)))
CCCP1922
CCCP1922
13 декабря в 19:10
Надолго поклонники запомнят эту встречу с кумиром.
Bad Listener
Bad Listener
13 декабря в 18:33
Все просто ожидали что Лео через эту толпу протащит мяч к воротам, а он просто стоял и даже мяча не было.
Groboyd
Groboyd
13 декабря в 18:28
А что, гном должен трубить во все углы о своей благотворительности? Так Рон делает, созывает пресс-конференцию и расказывает какой он молодец, сколько и кому пожертвовал.
jRest
jRest ответ shur (раскрыть)
13 декабря в 18:27
Я ни слова про Роналду не написал, Вы ошиблись. 🙃
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
13 декабря в 18:01
Даже так? Не знал. Тогда это меняет дело...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo (раскрыть)
13 декабря в 17:51
Футбол слабо развит. Хотя были попытки раскрутит, как и китайцы в свое время. В Индии есть спортивная лига по крикету. Одна из самых богатых в мире. Финансовые показатели на уровне АПЛ и даже американской нфл. Ещё у них популярен хоккей с мячом...
Брулин
Брулин
13 декабря в 17:51
Многие ещё и зря помылись!
Брулин
Брулин
13 декабря в 17:50
Посетившим мероприятие с Месси в Индии, закончившееся беспорядками, вернут деньги, сообщили в полиции. Билеты стоили от 38 долларов – половину недельного заработка в стране
pbab7naa4654
pbab7naa4654
13 декабря в 17:48
Теперь пусть с Месси высчитывают, хотел денег срубить по лёгкому
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lobo77 (раскрыть)
13 декабря в 17:46
Судя по открытым источникам, Месси заработает около 110 т.доллароав. и эти деньги пойдут в фонд, основанный Лео Месси.
shlomo
shlomo
13 декабря в 17:43
Вообще в Индии футбол мало интересен,при громадном населении вообще не отбирались на ЧМ ни разу.Зачем им дурацкая статуя аргентинского футболиста?Вообще посмотрев видосы из Индии,где они сжигают умерших и бросают остатки в Ганг,там же моются и чистят зубы,тут же коровы бродят,к ним вопросов нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 17:42
Ещё в 2007 Месси основал благотворительный фонд. Сотрудничает с ЮНИСЕФ ппри ООН. Он один из крупнейших доноров в мире.
shlomo2
shlomo2
13 декабря в 17:40
Скормят его теперь крокодилам.... не повезло ему...
Lobo77
Lobo77 ответ CCCP1922 (раскрыть)
13 декабря в 17:32
Месси, к стати и сам не бесплатно на этом присутствовал.
Lobo77
Lobo77
13 декабря в 17:31
И теперь как в том анекдоте:
Стоит статуя
В огне заката
А вместо х. я
Точит лопата.
Lobo77
Lobo77
13 декабря в 17:26, ред.
Из за того что визит Месси на стадионе оказался 10-15 минут вместо анонсированных 45-ти, а сам он был заслонен от глаз большинства зрителей охраной и сопровождающими, толпа недовольных прорвалась к его статуе снесла часть ее ровно в пропорции 15 к 45 а оставшуюся часть обляпала д....мом и грязью.
Alex_67
Alex_67
13 декабря в 17:18
Да-а-а-а, с безопасностью людей у них совсем худо... А Месси нужно быть более осторожным в выборе способа заработка.
CCCP1922
CCCP1922
13 декабря в 17:09, ред.
Закрыли организатора? Он хотел заработать денег... А чем руководствовался чиновник городской власти, подписавший согласование на проведение массового мероприятия? Эта процедура обязательна во всем мире. Несомненно деньги всё и решили...
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
13 декабря в 17:09
Ну а как же! Я в другой теме Шишанутому про Рона написал))) Я то отношусь ровно к обоим , но как грится не утерпел))
Rupertt
Rupertt
13 декабря в 16:57
Люди заплатили немалые деньги, пришли увидеть живую легенду, а в итоге им показали спины VIP-гостей и охраны. Тут вопрос даже не к Месси — он сделал, что мог, — а к организаторам. Если ты собираешь десятки тысяч фанатов на стадионе, нужно думать прежде всего о них, а не о фотках для чиновников и звезд.

Понятно, что эмоции у людей зашкалили, но беспорядки — это уже перебор, так футбол и любовь к игре не показывают. В итоге пострадали все: болельщики разочарованы, Месси оказался в опасной ситуации, репутация страны — под ударом.

Хорошо, что организатора задержали и пообещали вернуть деньги — это минимум, что можно было сделать. Надеюсь, дальше тур пройдет нормально, потому что Месси в Индии — это праздник, а не повод для скандалов и полицейских дубинок. Очень жаль, что из-за плохой организации такой момент превратили в позор.
shur
shur
13 декабря в 16:52
....Министр и просто обычная Мама(та) заБани(ерджи)ла Месси
на всей индийских сайтах, во избежании других беспорядков!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 