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3 : 1
завершен
сегодня, 14:00
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Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|Лесовой Даниил
|1:0
|11’
|22’
|1:1
|Мевля Миха
|Шиманьски Себастьян
|2:1
|26’
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Фомин Даниил
ассистент Комличенко Николай
|3:1
|55’
|Ордец Иван
|28’
|35’
|Миладинович Иван
|38’
|Юсупов Артур
|44’
|Цаллагов Ибрагим
|Комличенко Николай
|45+1’
|Каборе Шарль
|48’
|Грулев Вячеслав
|49’
|87’
|Цаллагов Ибрагим
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Грулев Вячеслав
|Н'Жи Клинтон
|17’
|57’
|Дуганджич Марко
|Жоаозиньо
|58’
|Заика Кирилл
|Бурмистров Никита
|61’
|Пруцев Данила
|Юсупов Артур
|Слепов Сергей
|Паршивлюк Сергей
|74’
|Рауш Константин
|Лесовой Даниил
|84’
|Школик Игорь
|Шиманьски Себастьян
|84’
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|19
|Удары по воротам
|11
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|9
|Удары в створ
|6
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|19
|Фолы
|20
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|5
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|5
|Cэйвы
|6
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|4
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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