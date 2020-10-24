В 1 Шунин Антон Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 30 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 18 Ордец Иван Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 6 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 4 Паршивлюк Сергей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 74

З 7 Скопинцев Дмитрий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 77 Каборе Шарль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 19 Лесовой Даниил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 84

З 5 Нойштедтер Роман Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 84

Н 11 Комличенко Николай Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 9 Н'Жи Клинтон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 17

Запасные игроки

В 45 Сангаре Давид

З 62 Зорин Богдан

З 3 Плиев Заурбек

З 34 Рауш Константин Всего навесов: 2 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

З 79 Слепов Сергей Фолов совершено: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 16

П 20 Грулев Вячеслав Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 73

П 47 Захарян Арсен

П 23 Карапузов Владислав

П 65 Москвичев Владимир

П 17 Терехов Антон

П 22 Школик Игорь Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 10