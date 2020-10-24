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Динамо - Сочи
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Сочи

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 3:1 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Динамо
Сочи
3 : 1
завершен
сегодня, 14:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 12 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    Лесовой Даниил 1:0 11’
    22’ 1:1 Мевля Миха
    Шиманьски Себастьян 2:1 26’
    Фомин Даниил
    ассистент Комличенко Николай     		3:1 55’
    Наказания
    Ордец Иван 28’
    35’ Миладинович Иван
    38’ Юсупов Артур
    44’ Цаллагов Ибрагим
    Комличенко Николай 45+1’
    Каборе Шарль 48’
    Грулев Вячеслав 49’
    87’ Цаллагов Ибрагим
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Грулев Вячеслав Н'Жи Клинтон 17’
    57’ Дуганджич Марко Жоаозиньо
    58’ Заика Кирилл Бурмистров Никита
    61’ Пруцев Данила Юсупов Артур
    Слепов Сергей Паршивлюк Сергей 74’
    Рауш Константин Лесовой Даниил 84’
    Школик Игорь Шиманьски Себастьян 84’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 11
    		9 Удары в створ 6
    		19 Фолы 20
    		5 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		48% Владение мячом 52%
    		5 Cэйвы 6
    		4 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 16:41
    С победой Динамо над фарм клубом Зенита!
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958 ответ ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО (раскрыть)
    сегодня в 16:33
    Случайно...
    Tostao
    Tostao
    сегодня в 16:32
    Больщиков "Динамо" с победой и наконец-то со внятной атакующий игрой!
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958
    сегодня в 16:32
    Динамо фарму сделоло. Ура.
    RIR68
    RIR68
    сегодня в 16:28
    вот что футболка нетрадиционная делает)
    ПозДравляю!!!
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 16:28
    С победой менты на зенитом 3
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 16:25
    ну наконец то обули хоть кого - то...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 16:23
    Не очень ожидаемый результат.
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище
    сегодня в 16:17
    нормально так шпики газпром унизили, очень кстати
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 16:16
    Поздравляю болельщиков Динамо в победой
    морозз
    морозз
    сегодня в 16:08
    Не зря Заболотный сказал что в Пердиве ему играть комфортно...походу команда Сочи поймала ориентир и двинулась в нужном направлении!
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    сегодня в 16:08
    динамо зенит-2
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:03
    хорошая победа! молодцы!продолжайте не хуже!!
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 16:01
    начало положено ,ждем следующих игр под руководством немецкого тренера !
    Polilux
    Polilux
    сегодня в 15:59
    Наконец-то Динамо знает что с мячом у чужих ворот делать!
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 15:59
    Вполне себе бодренький матч в исполнении команд, разве что нарушений многовато. "Динамо" победило по делу, с чем болельщиков клуба и поздравляю. Первый блин комом для Шварца не вышел. Но опять же на мой взгляд "Сочи" удобный соперник, команда автобус не ставит и пытается играть в атаку, а "Динамо" любит быструю контратакующую игру, когда пространства достаточно. В любом случае будет интересно понаблюдать, что получится у немецкого тренера в дальнейшем. Как обычно личное мнение.
    Levadia
    Levadia ответ brauning.86 (раскрыть)
    сегодня в 15:59
    Сочи не прокладка для Динамо?
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 15:57
    Динамовцев с заслуженной победой, ну а сочинцев с приближением к своему законному месту ))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 15:55
    Заболотный сегодня не продемонстрировал голевую феерию и ожидаемая победа команды, переживающей подъем из-за смены главного тренера.
    Wolf77785
    Wolf77785
    сегодня в 15:48
    обидно помойка побеждает
    brauning.86
    brauning.86
    сегодня в 15:40
    Короче динамо мастер по разделыванию зенита и его фарм клубов
    CАRLOS
    CАRLOS
    сегодня в 15:34
    В какие Еврокубки там Сочи хотели?
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 15:26
    Динамо разыгралось.Молодцы
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 15:17
    Жмут газовых, это радует
    cska59
    cska59
    сегодня в 15:12
    Динамо вперед!!!
    112910415
    112910415
    сегодня в 15:06
    пусть динамовцы победят !
    brauning.86
    brauning.86
    сегодня в 14:47
    Байкал все о своем фарме беспокоится
    Дружок измени название команды в профиле
    Ты о Локо подзабыл давно
    CАRLOS
    CАRLOS
    сегодня в 14:45
    Что за две бабульке в эфире обсуждают ВАР, игру комментировать когда будут?
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 14:44
    Весёлая Игра.
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 14:37
    Без Нобоа Зенит-2 будет по-тихонечку скатываться в родную фнл.
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