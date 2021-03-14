В 22 Дюпин Юрий Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 21 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 31 Зотов Георгий Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 77 Самошников Илья Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 2 Старфельт Карл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 5 Уремович Филип Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 7 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 28 Абильдгор Оливер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 21 Кварацхелия Хвича Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 85

П 25 Макаров Денис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Перехваты: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 20 Шатов Олег Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 15 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

Н 9 Деспотович Джордже Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 82

П 14 Костюков Михаил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 6 Отборы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 1 Медведев Никита

В 66 Янович Никита

З 4 Бегич Сильвие

П 87 Бакаев Солтмурад Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

П 38 Мусаев Леон Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 4

П 57 Пухаев Мишель

П 84 Суриков Степан