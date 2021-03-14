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Уфа - Рубин
Тамбов - Краснодар
Локомотив - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Уфа против Рубин

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Лига ставок 3.45 3.05 2.37
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    20' Камилов Владислав (29)
     
    33' Голубев Артем (22)
     
    2
    46' Камилов Владислав (29) уходит с поля, Иванов Олег (19) вышел на поле
    46' Бауэр Мориц (32) уходит с поля, Морозов Григорий (2) вышел на поле
     
    75' Жамалетдинов Тимур (75) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
     
    80' Иванов Олег (19)
     
    83' Кротов Вячеслав (57) уходит с поля, Урунов Остон (10) вышел на поле
     
    29' Абильдгор Оливер (28)
     
    30' (0:1) Макаров Денис (25) (Кварацхелия Хвича (21))
     
    42' (0:2) Кварацхелия Хвича (21) (Костюков Михаил (14))
     
    74' (0:3) Самошников Илья (77) (Макаров Денис (25))
     
    82' Деспотович Джордже (9) уходит с поля, Бакаев Солтмурад (87) вышел на поле
     
    84' Кварацхелия Хвича (21) уходит с поля, Игнатьев Иван (19) вышел на поле
     
    86' Костюков Михаил (14) уходит с поля, Мусаев Леон (38) вышел на поле
    Голы
    30’ 0:1 Макаров Денис
    ассистент Кварацхелия Хвича
    42’ 0:2 Кварацхелия Хвича
    ассистент Костюков Михаил
    74’ 0:3 Самошников Илья
    ассистент Макаров Денис
    Наказания
    Камилов Владислав 20’
    29’ Абильдгор Оливер
    Голубев Артем 33’
    Иванов Олег 80’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Иванов Олег Камилов Владислав 46’
    Морозов Григорий Бауэр Мориц 46’
    Сысуев Дмитрий Жамалетдинов Тимур 75’
    82’ Бакаев Солтмурад Деспотович Джордже
    Урунов Остон Кротов Вячеслав 83’
    84’ Игнатьев Иван Кварацхелия Хвича
    86’ Мусаев Леон Костюков Михаил
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 13
    		5 Удары в створ 9
    		16 Фолы 17
    		1 Угловые 9
    		2 Офсайды 1
    		46% Владение мячом 54%
    		6 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 18:24, ред.
    За Рубин не стоит беспокоиться. Москвичи, не москвичи тут не причем. Президент клуба в исполкоме и судя по активности он имеет вес там, во всяком случае прислушиваются. Да и один из спонсоров РФС, из региона. Поверьте. Это огромный плюс для нашей действительности.
    Рад за болел, которых осталось немного на сайте. Были другие времена, когда рубиновые имели вес на соккере).
    Своими шутками, юмором. Вот за них я рад! И с победой!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:00
    Ну вы даете, Леонид Викторович! Заявка на попадание в еврокубки? Более чем весомая такая заявка! С очередной победой, болельщики Рубина!
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 17:29
    В Сочи "держат кулачки"...
    makkie
    makkie
    сегодня в 17:15
    И зачем Рахимов в Уфу пошёл?
    Очевидно же, что там ловить нечего сейчас... вотчина Газизова с непонятными трансферами в последнее время.
    А Рубин молодцы, серия побед наметилась. И это еще корейцы в строй не вернулись!
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 17:06
    Болельщиков Рубина с крупной гостевой победой в "Зелёном дерби"!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ quinn-se (раскрыть)
    сегодня в 17:01
    У любой, даже невзрачной, команды наступает кратковременный период, когда получается буквально всё, даже мячи забивать в ситуациях, в которых ранее промахивались. Но такая эйфория - только в матчах с равным либо менее искушённым соперником. Недавний матч с "Зенитом", несмотря на победу, показал, что "Рубин" весьма посредственный коллектив, игра которого в любой момент может сдуться и сойти на нет. Болельщикам команды хочется обратного, и я их в этом поддерживаю.
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    сегодня в 16:51
    Рад за Слуцкого,вот показатель работы,когда тренеру не мешают,а наоборот все в клубе заточено на победу,без интриг и подводных камней
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 16:50
    Слуцкера тащат в Зенит !
    Семака тащат в Уфу.
    Бердыева тащат в Рубин !
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:47
    Рубин молодцы, показали свою игру.
    Уфа в РПЛ играть не может, да и видно, что не хочет.
    mangox33
    mangox33 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    сегодня в 16:46
    Скоро Лене домой!
    mangox33
    mangox33
    сегодня в 16:45
    Леня показывает класс , очень хочется некоторых из ЦСКА отправить почитать свои комменты когда на Слуцкого гнали и когда Макарова Хаччаренка выкинул
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:40
    это Слуцкий ! привыкаем !
    161регион
    161регион
    сегодня в 16:22
    Казань с победой!!! Красавы...
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 16:18
    Он уже говорил , в Спартак ни ногой !)
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 16:14
    Мотивация Слуцкого Евро Лига...
    quinn-se
    quinn-se ответ ildar_3871 (раскрыть)
    сегодня в 16:12
    Нынешний Рубин просто лютый какой-то)) Красавцы, заслужили, молодцы!)
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 16:11
    Давно не бывали на 5 ом месте )
    Пепс
    Пепс ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 16:08
    Мы знакомы с этим раньше вас, это для вас это стало открытием потом. Бердыевский Рубин так и топили после чнмпионств. Проходили, знаем, морально готовы)))))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 16:03
    Слуцкер хочет в Маскву .... Ла-ла-ла
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 16:03, ред.
    Рубиновые с победой!!!! Приятно смотреть на команду))))
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 16:03
    Пора Сергею Богдановичу возвращаться в "Уфу", спасать клуб.
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 16:02
    КАЗАНЬ с ПОБЕДОЙ.
    УФЕ начать перестройку.)
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 15:59
    Рубин радует своей игрой.С победой!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 15:55
    Поздравляю болельщиков Рубина с победой
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 15:53, ред.
    С победой Рубин ! Леня молодчик !
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 15:50
    Два источника позитива. Очень симпатичная команда Слуцкого реально претендует на ЕК. И никому не нужная Уфа идет в ФНЛ. Только бы Рубин не рубили судьи!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    сегодня в 15:45, ред.
    Ничё,скоро Витя Ханчарэнка вернётся и,как антикризисный менеджер",исправит ситуэйшн...
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 15:44
    Да,плохи дела у Уфы,уже 3-0
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 15:37
    Что и требовалось доказать...Хоть Лёня и защищал своего будущего подручного-мальчика ВитькА,но между ними есть одна огромная разница :Первый раскрывает молодых(неизвестных) игроков,а второй-умело "закрывает".
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 15:36
    100 % ! Лене главное состав сохранить на следующий год ...
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