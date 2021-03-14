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0 : 3
завершен
сегодня, 14:00
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Стадион Нефтяник
|30’
|0:1
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Макаров Денис
ассистент Кварацхелия Хвича
|42’
|0:2
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Кварацхелия Хвича
ассистент Костюков Михаил
|74’
|0:3
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Самошников Илья
ассистент Макаров Денис
|Камилов Владислав
|20’
|29’
|Абильдгор Оливер
|Голубев Артем
|33’
|Иванов Олег
|80’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Иванов Олег
|Камилов Владислав
|46’
|Морозов Григорий
|Бауэр Мориц
|46’
|Сысуев Дмитрий
|Жамалетдинов Тимур
|75’
|82’
|Бакаев Солтмурад
|Деспотович Джордже
|Урунов Остон
|Кротов Вячеслав
|83’
|84’
|Игнатьев Иван
|Кварацхелия Хвича
|86’
|Мусаев Леон
|Костюков Михаил
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|12
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|9
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|16
|Фолы
|17
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|1
|Угловые
|9
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|2
|Офсайды
|1
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|6
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|1
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Рад за болел, которых осталось немного на сайте. Были другие времена, когда рубиновые имели вес на соккере).
Своими шутками, юмором. Вот за них я рад! И с победой!
Рад за болел, которых осталось немного на сайте. Были другие времена, когда рубиновые имели вес на соккере).
Своими шутками, юмором. Вот за них я рад! И с победой!
Очевидно же, что там ловить нечего сейчас... вотчина Газизова с непонятными трансферами в последнее время.
А Рубин молодцы, серия побед наметилась. И это еще корейцы в строй не вернулись!
Очевидно же, что там ловить нечего сейчас... вотчина Газизова с непонятными трансферами в последнее время.
А Рубин молодцы, серия побед наметилась. И это еще корейцы в строй не вернулись!
Семака тащат в Уфу.
Бердыева тащат в Рубин !
Семака тащат в Уфу.
Бердыева тащат в Рубин !
Уфа в РПЛ играть не может, да и видно, что не хочет.
Уфа в РПЛ играть не может, да и видно, что не хочет.
УФЕ начать перестройку.)
УФЕ начать перестройку.)