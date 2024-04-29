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Отец Тюкавина: «Полный бред, что Костю испортили деньги»

вчера, 08:28

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как его сын относится к повышенному вниманию.

Думаю, это его заводит, мотивирует. Но не когда пишут бред. Помню, читал, что Костю испортили деньги (смеется). Полный бред!

Но самая большая глупость, которую я читал про сына — «Если бы не отец, он бы не попал в „Динамо“». Это же надо до такого додуматься! Но я понимаю, у нас свобода слова — так что пусть пишут, что хотят.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:00
не, не испортили пока
Capral
Capral
вчера в 14:02
Приветствую, Маэстро!!!
Сразу хочу сказать, что для того чтобы испортить человека деньгами, сначала надо создать из него личность, в противном случае- это пустые разговоры. Личностью Тюкавин еще не стал. Настоящим футболистом, он станет только тогда, когда он заиграет в Европе и там его признают. Поэтому я не очень понимаю о чем говорит его отец. И потом, я лично не читал ни одной статьи, где было бы написано, что Тюкавин перестал играть, снизил к себе требовательность и тд. Отец Тюкавина- или цену набивают сыну или конспирологию разводит...
ec4w774wzjfe
ec4w774wzjfe
вчера в 11:50
Костик не такой,он не поддающиеся
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:23
Они и тебя испортили.
ABir
ABir
вчера в 11:00
Не надо оправдываться
uyws38zm576v
uyws38zm576v
вчера в 10:10
Не испортили, так испортят, Дзюба пример.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:59
деньги не портят человека они просто показывают кто он есть на самом деле)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:58
Чем больше пишут,тем больше шансов чтото угадать!
Интерес
Интерес
вчера в 09:41
А в связи с чем отцу выдали это соображение? В связи с тем,что .в очередной раз ,добыл победу плохо играющему "Динамо"? Не забил семь голов "Зениту"? Украл и съел бутерброд у конкурентов по группе атаки?
Посмешили всех,а не только отца-ну и ладно. А наконечник копья свою работу делает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:38
Деньги 💰 вообще ещё никого не испортили ☝️😜🤣
2gb3han5ehqq
2gb3han5ehqq
вчера в 09:07
А если не деньги, то кто?
vp68dxq48zvc
vp68dxq48zvc
вчера в 09:06
Деньги портят всех, особенно большие.
Futurista
Futurista
вчера в 09:01
lotsman
lotsman
вчера в 08:36
Журналисты понапишут. Каждый выдумывает свою версию.
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