Отец Тюкавина: «Полный бред, что Костю испортили деньги»

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» , рассказал, как его сын относится к повышенному вниманию.

Думаю, это его заводит, мотивирует. Но не когда пишут бред. Помню, читал, что Костю испортили деньги (смеется). Полный бред!

Но самая большая глупость, которую я читал про сына — «Если бы не отец, он бы не попал в „Динамо“». Это же надо до такого додуматься! Но я понимаю, у нас свобода слова — так что пусть пишут, что хотят.