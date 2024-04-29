Отец Тюкавина: «Полный бред, что Костю испортили деньги»

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как его сын относится к повышенному вниманию.
Думаю, это его заводит, мотивирует. Но не когда пишут бред. Помню, читал, что Костю испортили деньги (смеется). Полный бред!
Но самая большая глупость, которую я читал про сына — «Если бы не отец, он бы не попал в „Динамо“». Это же надо до такого додуматься! Но я понимаю, у нас свобода слова — так что пусть пишут, что хотят.
Сразу хочу сказать, что для того чтобы испортить человека деньгами, сначала надо создать из него личность, в противном случае- это пустые разговоры. Личностью Тюкавин еще не стал. Настоящим футболистом, он станет только тогда, когда он заиграет в Европе и там его признают. Поэтому я не очень понимаю о чем говорит его отец. И потом, я лично не читал ни одной статьи, где было бы написано, что Тюкавин перестал играть, снизил к себе требовательность и тд. Отец Тюкавина- или цену набивают сыну или конспирологию разводит...
Сразу хочу сказать, что для того чтобы испортить человека деньгами, сначала надо создать из него личность, в противном случае- это пустые разговоры. Личностью Тюкавин еще не стал. Настоящим футболистом, он станет только тогда, когда он заиграет в Европе и там его признают. Поэтому я не очень понимаю о чем говорит его отец. И потом, я лично не читал ни одной статьи, где было бы написано, что Тюкавин перестал играть, снизил к себе требовательность и тд. Отец Тюкавина- или цену набивают сыну или конспирологию разводит...
Посмешили всех,а не только отца-ну и ладно. А наконечник копья свою работу делает.
Посмешили всех,а не только отца-ну и ладно. А наконечник копья свою работу делает.