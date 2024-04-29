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Эдерсон может не сыграть до конца сезона из-за травмы

вчера, 09:08
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон получил травму в матче АПЛ против «Ноттингема» (2:0).

По данным источника, у голкипера диагностировано повреждение плеча. Из-за этой травмы бразилец рискует больше не сыграть до конца нынешнего сезона.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 10:10
Потеря любого игрока ( а тем более вратаря ) на финише сезона - чувствительна , а бразильцу скорейшего выздоровления!
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:11
Съездит в Бразилию на лечение и всё пройдёт...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 09:11
Эдерсону здоровья. Но Ортега может спокойно его заменить, без особых потерь в качестве.
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