Эдерсон может не сыграть до конца сезона из-за травмы

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон получил травму в матче АПЛ против «Ноттингема» (2:0).
По данным источника, у голкипера диагностировано повреждение плеча. Из-за этой травмы бразилец рискует больше не сыграть до конца нынешнего сезона.
|Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон получил травму в матче АПЛ против «Ноттингема» (2:0).
По данным источника, у голкипера диагностировано повреждение плеча. Из-за этой травмы бразилец рискует больше не сыграть до конца нынешнего сезона.