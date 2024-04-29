Эдерсон может не сыграть до конца сезона из-за травмы

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вчера, 09:08

Вратарь «Манчестер Сити» получил травму в матче АПЛ против «Ноттингема» (2:0).

По данным источника, у голкипера диагностировано повреждение плеча. Из-за этой травмы бразилец рискует больше не сыграть до конца нынешнего сезона.