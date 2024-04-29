Команды АПЛ сегодня проголосуют за введение потолка зарплат

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вчера, 09:48

В Английской Премьер-Лиге могут ввести полок зарплат.

По данным источника, сегодня команды АПЛ проголосуют за это нововведение. Ограничение будет касаться не того, сколько клуб сможет платить определённому футболиста, а сколько команда сможет потратить на состав относительно зарплат, трансферов и выплат агентов.