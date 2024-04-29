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Команды АПЛ сегодня проголосуют за введение потолка зарплат

вчера, 09:48

В Английской Премьер-Лиге могут ввести полок зарплат.

По данным источника, сегодня команды АПЛ проголосуют за это нововведение. Ограничение будет касаться не того, сколько клуб сможет платить определённому футболиста, а сколько команда сможет потратить на состав относительно зарплат, трансферов и выплат агентов.

Один из вариантов — это сумма, которая в 4,5 раза больше дохода от трансляций последнего клуба АПЛ в турнирной таблице. Если бы такой потолок был сейчас, он составлял бы 466 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
jf9g4n9zrh2d
jf9g4n9zrh2d
вчера в 12:35
Трансфер Мбаппе в один из клубов АПЛ сорвался по неизвестным причинам.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:24
Давно пора
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:20
Потолок и нам нужен...
Или запрещение иметь клубы естественным монополиям.
y6rcwpjrxpbs
y6rcwpjrxpbs
вчера в 11:10
Такой потолок большинству и не снился.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:12
У нас тоже давно за это проголосовать надо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:10
не только ввести ПЗ, его необходимо ужесточать, чтобы быстрее прийти к здоровой конкуренции. Это заставит многие топ-клубы, как Челси и МЮ, не скупать всех подряд, а грамотно относиться к селекции.
drug01
drug01
вчера в 10:05
Это решение назрело давно. Какой будет итог?
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 09:58
Да, сейчас вся большая шестерка проголосует за такое уравнение
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:52
Это ниче не изменит)
d9fpmp9bmerz
d9fpmp9bmerz
вчера в 09:49
Давно пора его ввести,зарплаты уже заоблачные
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