Команды АПЛ сегодня проголосуют за введение потолка зарплат

В Английской Премьер-Лиге могут ввести полок зарплат.
По данным источника, сегодня команды АПЛ проголосуют за это нововведение. Ограничение будет касаться не того, сколько клуб сможет платить определённому футболиста, а сколько команда сможет потратить на состав относительно зарплат, трансферов и выплат агентов.
Один из вариантов — это сумма, которая в 4,5 раза больше дохода от трансляций последнего клуба АПЛ в турнирной таблице. Если бы такой потолок был сейчас, он составлял бы 466 млн фунтов стерлингов.
Или запрещение иметь клубы естественным монополиям.
Или запрещение иметь клубы естественным монополиям.