Хави отреагировал на слухи о продаже де Йонга

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал слухи о продаже полузащитника :

Для меня де Йонг — ключевой игрок. Ничего не изменилось, он очень важен для меня. Ему не везло с травмами, но его уровень всегда был превосходным. Я считаю Френки ключевым игроком.