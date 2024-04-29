Хави отреагировал на слухи о продаже де Йонга

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о продаже полузащитника Френки де Йонга:
Для меня де Йонг — ключевой игрок. Ничего не изменилось, он очень важен для меня. Ему не везло с травмами, но его уровень всегда был превосходным. Я считаю Френки ключевым игроком.
Стакан наполовину пуст: Френки де Йонг должен уйти.
У игрока большая зарплата. Игрок повержен травмам.
А у Барселоны есть важный дедлайн – 30 июня...до конца первого летнего месяца каталонцам срочно нужно получить большую сумму денег.
Голландец -- отличный футболист, но финансовая ситуация у блауграны сейчас такая, что его надо продавать. хорошо. что МЮ нужен такой игрок.
Стакан наполовину полон: Френки де Йонг должен остаться.
Френки де Йонг – рисковое вложение, выгоды от сохранения которого намного превышают затраты на него. С ним Барса намного сильней и уверенней.
Движения Де Йонга в штрафную площадь и из нее, в глубину поля и на фланги, придает команде динамизм в атаке. Понятно, почему Хави хочет сохранить важного игрока. Он тренер, и ему отвечать за результаты команды.
Стакан наполовину пуст: Френки де Йонг должен уйти.
У игрока большая зарплата. Игрок повержен травмам.
А у Барселоны есть важный дедлайн – 30 июня...до конца первого летнего месяца каталонцам срочно нужно получить большую сумму денег.
Голландец -- отличный футболист, но финансовая ситуация у блауграны сейчас такая, что его надо продавать. хорошо. что МЮ нужен такой игрок.
Стакан наполовину полон: Френки де Йонг должен остаться.
Френки де Йонг – рисковое вложение, выгоды от сохранения которого намного превышают затраты на него. С ним Барса намного сильней и уверенней.
Движения Де Йонга в штрафную площадь и из нее, в глубину поля и на фланги, придает команде динамизм в атаке. Понятно, почему Хави хочет сохранить важного игрока. Он тренер, и ему отвечать за результаты команды.