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Хави отреагировал на слухи о продаже де Йонга

сегодня, 00:51

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о продаже полузащитника Френки де Йонга:

Для меня де Йонг — ключевой игрок. Ничего не изменилось, он очень важен для меня. Ему не везло с травмами, но его уровень всегда был превосходным. Я считаю Френки ключевым игроком.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:07
Продать задорого или важнее сохранить. Вот вопрос Барсы в это лето.
Стакан наполовину пуст: Френки де Йонг должен уйти.
У игрока большая зарплата. Игрок повержен травмам.
А у Барселоны есть важный дедлайн – 30 июня...до конца первого летнего месяца каталонцам срочно нужно получить большую сумму денег.
Голландец -- отличный футболист, но финансовая ситуация у блауграны сейчас такая, что его надо продавать. хорошо. что МЮ нужен такой игрок.
Стакан наполовину полон: Френки де Йонг должен остаться.
Френки де Йонг – рисковое вложение, выгоды от сохранения которого намного превышают затраты на него. С ним Барса намного сильней и уверенней.
Движения Де Йонга в штрафную площадь и из нее, в глубину поля и на фланги, придает команде динамизм в атаке. Понятно, почему Хави хочет сохранить важного игрока. Он тренер, и ему отвечать за результаты команды.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 02:08
Ничего не изменилось, он очень важен для Хави.. А что думает сам Де Йонг?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:56
Хави какое до этого дело?
Гость
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