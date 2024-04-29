Салихова: «ЦСКА нужно выйти на поле в футболках с моими цитатами».

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ против «Балтики» (1:3).
Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами. Подойдет одна из последних: «ЦСКА — это не кони, а клячи».
Напомним, что ранее капитан ЖФК ЦСКА Невена Дамьянович вышла на матч в футболке с цитатой Салиховой.
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Да ни какие не "клячи" они, просто Серёга знает тонкости обороны армейцев...)
Да ни какие не "клячи" они, просто Серёга знает тонкости обороны армейцев...)
В каком ключе - ей по барабану...
В каком ключе - ей по барабану...