Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Салихова: «ЦСКА нужно выйти на поле в футболках с моими цитатами»

вчера, 10:28
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ против «Балтики» (1:3).

Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами. Подойдет одна из последних: «ЦСКА — это не кони, а клячи».

Напомним, что ранее капитан ЖФК ЦСКА Невена Дамьянович вышла на матч в футболке с цитатой Салиховой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Заика о матче с «Факелом»: «Какое‑то опустошение, расстройство»
Сегодня, 11:26
Бонгонда: «Слишкович оказывает мне доверие и даёт свободу»
Сегодня, 10:48
Дюков: «Не считаю, что произошло снижение уровня Премьер-Лиги и клубов»
Сегодня, 09:43
Калешин высказался о возможном увеличении числа участников Премьер-Лиги
Сегодня, 08:31
Смородская: «Думаю, что Дзюба фактически закончил карьеру»
Вчера, 16:29
Хлусевич: «У „Спартака“ ещё есть шансы на чемпионство»
Вчера, 13:49
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:57
Павел, он лектором стал потом. А сначала он закончил Высшее военно-политической училище во Львове. был политработником в С.А, дослужился до подполковника и только потом стал сначала лектором, а потом олигархом. Карьера как по маслу.
112910415
112910415
вчера в 16:53
в команде творится непонятное !
adekvat
adekvat
вчера в 12:41
Мери Попинс вернулась.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:12
Салихова: «ЦСКА нужно выйти на поле в футболках с моими цитатами».

Подробнее:
Хиромант
Хиромант ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 12:01
- Команду, конечно, жаль. Но очки она раздаёт не всем, а тем кто пытается избежать вылета из РПЛ - Сочи, Ахмат, Балтика (места с 14-по16)!!! Ну заодно и "землякам" Локо и Спартаку по очку подарили... Ох и не спроста это...
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:54
Я бы не сказал, что цитирование Бродского коррелирует с наличием интеллекта)
Интерес
Интерес
вчера в 11:39
Писк из прошлого.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:31
Почему цирк? Эскортница + содержанка, от нее ждать, что она Бродского цитировать будет, что ли? Типичная из грязи в князи, это, скорее, характерное поведение. И как раз соответствует идеально бывшему лектору, которого друг-замминистра нефтяной промышленности СССР пригласил госимущество пилить) Тот тоже что слово не скажет думается "зачем ты рот вообще открыл".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:30
У нас здесь за такие цитаты веник берёзовый выдают и отправляют в баньку...))
Да ни какие не "клячи" они, просто Серёга знает тонкости обороны армейцев...)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:18
Кони, как вы это терпите от бывшей из эскорта.
Futurista
Futurista
вчера в 11:12, ред.
После такой игры как вчера лучше последнюю из моей коллекции)...
6yqf647rmp5z
6yqf647rmp5z
вчера в 11:11
Сейчас троллить ЦСКА позволено любому.
lotsman
lotsman
вчера в 11:10
Салиха не унимается. Видимо она была на ипподроме, в конюшне и не глядела под ноги. А там ведь можно и наступить на что то, брендовой туфелькой то, обидно будет.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:05
Цирк подобного рода для неё - дом родной. Кто она, кто о ней знает? А тут наговорила грубости про командЫ, и обсуждение обязательно будет.
В каком ключе - ей по барабану...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:37
Зачем же так позорится Зарема? Такой цирк устраивает....
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:30
Жаль команду,что там у них происходит, непонятно!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 