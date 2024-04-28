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«Динамо» одержало победу в поединке с «Зенитом»

вчера, 21:10
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Динамо» переиграло «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ (1:0).

Гол забил Константин Тюкавин на 77-й минуте.

После поединка «Динамо» занимает 3-е место (47 очков), «Зенит» лидирует (50 баллов).

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Все комментарии
СергейКрут72
СергейКрут72
сегодня в 06:11
Семак не тренирует, потому что знает, что уже нашли нового тренера в "Зенит".Инфа 100%.
u7qca2s9n4sb
u7qca2s9n4sb
сегодня в 04:46
Похоже Семака нужно срочно менять, с таким составом и не тянет ..
Константин 87
Константин 87
сегодня в 01:22
Нужен другой тренер,спасибо Семаку,но хватит уже,смотреть тошно,как играют.
Лично мое мнение….
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:09
Сюткин- красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И выбор достойный сделал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С удовольствием послушал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Маэстро, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:04
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:04
Ах, да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну конечно- Вася!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, это я дал маху..... Точно, как в онекдоте:" Сарочка, лучше бы ты дала начальнику"!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:02
Интересно, Семак останется тренером?
Он, по-моему ничем уже не руководит.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:00
Спросите у любого на Тверском бульваре
Кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл
Кто лучше всех играет Пресли на гитаре
Hа это каждый ответит, каждый ответит
Конечно, Вася, Вася, Вася
Hу кто его не знает? е-э
Вася, Вася, Вася - стиляга из Москвы
Пойдите в театр "Современник"
Hа вечеринку в Дом кино
В таких местах всегда вы, непременно
Встретите его
Футбольный матч "Спартак"-"Динамо"
И переполнен стадион...
А это кто сидит с красивой дамой?
Hу, конечно, он
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:50
А Вася, это кто?
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:41
Разберёмся)...главное, чтобы Вася пришел...с красивой дамой)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:39
Да, пожалуй!!! Но, как-то будет 1-го мая...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:36, ред.
Сегодня праздник на наших улицах)...а завтра - будет завтра)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:35
Спасибо, Маэстро!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:33
Значит я неправильно понял. Тогда- плюсую Дружище и приношу свои извинения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Так это Динамо мат поставило)...ирония как раз наоборот...в сторону Зенита...кстати Вас с победой!...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:21
Маэстро, я хотя и отказался от боления за некогда любимый клуб, но поддержать иронию, направленную в сторону Динамо не могу. Надеюсь на понимание. Я, Ваш преданный поклонник и всегда с огромным Уважением и Симпатией к Вам отношусь. Но в данный момент, воздержусь от лайков. Уверен, Вы меня поймете...
Nyyrikki
Nyyrikki ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Я другое и не написал.
pomor45
pomor45 ответ Nyyrikki (раскрыть)
вчера в 23:42
После того, как Краснодар проиграл решающий очный поединок Зениту, то чемпионом стать может За счёт труда других клубов и просчётов Зенита, но полноценным чемпионом, т.е. победителем действующего чемпиона в очных поединках, он уже не станет априори.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:36
За звание Чемпиона Зениту надо ещё постараться..ипопотеть..
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:36
Беспомощность перед тактикой глухой обороны укоренившаяся проблема Зенита. Решение ей не ищут, упрямо полагаясь на владение мячом и техническое превосходство игроков. Против такой обороны противоядие только одно - быстрые острые скоростные атаки, а Зенит продолжает катать мячик (владеть мячом), предоставляя сопернику кучу времени на неспешное построение автобуса. Потеря Зенитом чемпионства будет благом для него. В противном случае эта манера катания мячика в пустом пространстве перед спокойно наблюдающим за этим действом соперником будет продолжаться. Будут выискиваться способы совершенствования этого катания и сетования, что соперник не поддерживает такую игру, а выстраивает эшелонированную оборону, уповая на удачу в контратаке и стандартах. Быстрых, острых контратак, не оставляющих сопернику времени на выстраивание редутов, не будет, следовательно эта тягомотина будет продолжаться, а обломы учащаться. Если проследить статистику Зенита, то самых ярких и уверенных побед он добивался в матчах, в которых преимущество во владении мячом было у соперника. Естественно соперники делают выводы, что в открытом футболе у них шансов мало, или совсем нет, и, естественно, выбирают оборонительную тактику. В чём же их можно упрекнуть? Пенять надо только на себя в неспособности противопоставить такой обороне достойную атаку.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:33
Второе поражение подряд.тревожный сигнал для Зенита.
рже
рже ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
вчера в 23:30
Согласен, нет не одной игры чтобы рвали в 6-7 мячей, тоска.
Futurista
Futurista
вчера в 23:10
Коротко о победе Динамо...

Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:07
Почитал комментарии. "Зенит" проиграл, а виноват во всём гл.тренер. А если бы команда выиграла ? Всё едино подвёргся критике. При том, что москвичи весь первый тайм и половину второго отбивались из последних сил, изредка контратакуя, а "Зенит" продемонстрировал не идеальную, а вполне современную игру. Попинали команде и за отсутствие остроты в атакующих действиях. Но извините, господа, когда перед тобой кремлёвская стена, ощерившаяся бойницами, взломать её дано не каждому.
И никто не вспоминает, что у "Динамо" также не было голевых моментов, настолько надёжно защищались гости. Ну пропустили голевую контратаку, что ж, бывает. Не забили - бывает в несколько раз чаще.
protest58us
protest58us ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:04
Ну он видимо у Спалетти и с Боашем плохо учился
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
вчера в 22:48
После матча на Кубок со Спартаком перестал смотреть игры Зенита, полное неуважение к 56 тысячам болельщиков, пришедшим на игру. С рождения 60 лет как коренной Питерец болею за команду во все времена, но сейчас больше эмоций получил от игры Спартак Локо, даже Оренбург интереснее смотреть. Все парни из других команд бьются, а у нас -тоска(( ИМХО
Capral
Capral ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 22:29
Не дух, а душок.))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:28
Рубин сломал дух Зенита )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:25
Спартак становился чемпионом 6 раз подряд при Романцеве. Там к тому же было 6 побед в группе ЛЧ. А у Зенита за всю его газпромовскую эпоху не наберется 6 побед в ЛЧ.
d1metras
d1metras
вчера в 22:21
Теперь все в руках и ногах Краснодара! Удачи вам быки! Динамо молодцы!
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