«Динамо» одержало победу в поединке с «Зенитом»

«Динамо» переиграло «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ (1:0).
Гол забил Константин Тюкавин на 77-й минуте.
После поединка «Динамо» занимает 3-е место (47 очков), «Зенит» лидирует (50 баллов).
«Динамо» переиграло «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ (1:0).
Гол забил Константин Тюкавин на 77-й минуте.
После поединка «Динамо» занимает 3-е место (47 очков), «Зенит» лидирует (50 баллов).
"Динамо" при огромном количестве ошибок удержало сухими свои ворота,при полной неэффективности соперника,и опять решило судьбу матча одним эпизодом.
"Динамо" с победой.
"Динамо" при огромном количестве ошибок удержало сухими свои ворота,при полной неэффективности соперника,и опять решило судьбу матча одним эпизодом.
"Динамо" с победой.
Он, судя по всему, уже решил, что можно в открытую воровать, и покупка Артура за 15 миллионов после того, как "Палмейрас" купил его за 8, он там провалился и засел на глубокой лавке, с неё половина средств на ремонт его виллы должна пойти.
Или он просто крайний идиот, который за никчёмных игроков готов втрое против их стоимости платить, тут фиг знает)
Но, в общем, Медведев по профнепригодности примерно на уровне позора "талантливого хоккейного тренера" Романа Ротенберга, который со СКА чемпик не может выиграть.
Он, судя по всему, уже решил, что можно в открытую воровать, и покупка Артура за 15 миллионов после того, как "Палмейрас" купил его за 8, он там провалился и засел на глубокой лавке, с неё половина средств на ремонт его виллы должна пойти.
Или он просто крайний идиот, который за никчёмных игроков готов втрое против их стоимости платить, тут фиг знает)
Но, в общем, Медведев по профнепригодности примерно на уровне позора "талантливого хоккейного тренера" Романа Ротенберга, который со СКА чемпик не может выиграть.