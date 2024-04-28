«Наполи» сыграл вничью с «Ромой» дома

«Наполи» и «Рома» сыграли вничью в матче 34-го тура Серии А со счётом 2:2.
За неаполитанцев забили Матиас Оливера (65') и Виктор Осимхен (84').
В составе римлян голами отметились Пауло Дибала (59') и Тэмми Абрахам (89').
По итогу матча «Наполи» и «Рома» сохранили свои 8-е и 5-е места соответственно.
Наполи вряд ли допустят до 6 лигочемп.места.
Лацио Аталанта Рома - кто то из них вне топ-6.
в следующим туре у Римлян игра с Ювентусом
Наполи вряд ли допустят до 6 лигочемп.места.
Лацио Аталанта Рома - кто то из них вне топ-6.
в следующим туре у Римлян игра с Ювентусом