«Наполи» сыграл вничью с «Ромой» дома

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вчера, 20:58

«Наполи» и «Рома» сыграли вничью в матче 34-го тура Серии А со счётом 2:2.

За неаполитанцев забили (65') и (84').

В составе римлян голами отметились (59') и (89').

По итогу матча «Наполи» и «Рома» сохранили свои 8-е и 5-е места соответственно.