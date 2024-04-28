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«Наполи» сыграл вничью с «Ромой» дома

вчера, 20:58
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Наполи» и «Рома» сыграли вничью в матче 34-го тура Серии А со счётом 2:2.

За неаполитанцев забили Матиас Оливера (65') и Виктор Осимхен (84').

В составе римлян голами отметились Пауло Дибала (59') и Тэмми Абрахам (89').

По итогу матча «Наполи» и «Рома» сохранили свои 8-е и 5-е места соответственно.

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Все комментарии
Альфи
Альфи
вчера в 21:12
я чуть не посидела... ничейка за счастье!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:06
зато Аталанта победила)))
Наполи вряд ли допустят до 6 лигочемп.места.
Лацио Аталанта Рома - кто то из них вне топ-6.
в следующим туре у Римлян игра с Ювентусом
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:00
Все лидеры стандартно отметились...
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