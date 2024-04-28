«Аталанта» победила «Эмполи», Миранчук играл до 73-й минуты

«Аталанта» выиграла у «Эмполи» в 34-м туре Серии А (2:0).
Марио Пашалич реализовал пенальти на 42-й минуте, а на 51-й отличился Адемола Лукман. Полузащитник команды хозяев Алексей Миранчук вышел на поле с начала встречи, был заменен на 73-й минуте.
После этой игры «Аталанта» идет на 6-м месте (57 очков), «Эмполи» расположился на 17-й позиции (31 пункт).
в Марселе он какой то автобус вставит.
Привык видит Олимпик играющей бесбашенной командой.
Аталанте непросто будет выйти в финал.
в Марселе он какой то автобус вставит.
Привык видит Олимпик играющей бесбашенной командой.
Аталанте непросто будет выйти в финал.