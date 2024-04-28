«Аталанта» победила «Эмполи», Миранчук играл до 73-й минуты

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вчера, 21:33

«Аталанта» выиграла у «Эмполи» в 34-м туре Серии А (2:0).

Марио Пашалич реализовал пенальти на 42-й минуте, а на 51-й отличился Адемола Лукман. Полузащитник команды хозяев Алексей Миранчук вышел на поле с начала встречи, был заменен на 73-й минуте.

После этой игры «Аталанта» идет на 6-м месте (57 очков), «Эмполи» расположился на 17-й позиции (31 пункт).