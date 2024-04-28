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«Аталанта» победила «Эмполи», Миранчук играл до 73-й минуты

вчера, 21:33
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 0Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

«Аталанта» выиграла у «Эмполи» в 34-м туре Серии А (2:0).

Марио Пашалич реализовал пенальти на 42-й минуте, а на 51-й отличился Адемола Лукман. Полузащитник команды хозяев Алексей Миранчук вышел на поле с начала встречи, был заменен на 73-й минуте.

После этой игры «Аталанта» идет на 6-м месте (57 очков), «Эмполи» расположился на 17-й позиции (31 пункт).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
вчера в 23:03
Гассе с Кот д’Ивуаром была дикая история после поражения на Кубке Африки 0-4.
в Марселе он какой то автобус вставит.
Привык видит Олимпик играющей бесбашенной командой.
Аталанте непросто будет выйти в финал.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 21:47
Аталанта заслуженно победила, и скорее всего выйдет в финал Лиги Европы.
Гость
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