«Арсенал» повторил рекорд АПЛ по количеству голов с угловых

«Арсенал» забил 16 голов с угловых в нынешнем сезоне.
Это повторение рекордного результата «Вест Бромвича» в кампании 2016/17.
Всего у «канониров» 85 голов в текущем сезоне АПЛ.
«Арсенал» забил 16 голов с угловых в нынешнем сезоне.
Это повторение рекордного результата «Вест Бромвича» в кампании 2016/17.
Всего у «канониров» 85 голов в текущем сезоне АПЛ.
а хочется вот этого трофея.
если команда возьмет титул чемпиона.
самая важная вещь.
а хочется вот этого трофея.
если команда возьмет титул чемпиона.
самая важная вещь.