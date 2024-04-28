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«Арсенал» повторил рекорд АПЛ по количеству голов с угловых

вчера, 23:48

«Арсенал» забил 16 голов с угловых в нынешнем сезоне.

Это повторение рекордного результата «Вест Бромвича» в кампании 2016/17.

Всего у «канониров» 85 голов в текущем сезоне АПЛ.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:05
это хорошо. замечательно. каждый гол радует. а что дарят за рекорды?!
а хочется вот этого трофея.
если команда возьмет титул чемпиона.
самая важная вещь.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:51
До конца сезона есть шанс улучшить этот рекорд.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 00:08
Спасибо Артете за такие рекорды. Но нужна победа в АПЛ, это главнее!
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 00:01
Арсенал просто машина!
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