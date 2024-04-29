«Бетис» и «Севилья» сыграли вничью в андалусийском дерби

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сегодня, 00:18

«Бетис» и «Севилья» не выявили победителя в 33-м туре Ла Лиги (1:1).

Иско на 38-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. Кике Салас на 56-й забил ответный гол.

После этой игры «Бетис» идет на 7-м месте (49 очков), «Севилья» занимает 13-ю строчку (38 баллов).