«Бетис» и «Севилья» сыграли вничью в андалусийском дерби

«Бетис» и «Севилья» не выявили победителя в 33-м туре Ла Лиги (1:1).
Иско на 38-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. Кике Салас на 56-й забил ответный гол.
После этой игры «Бетис» идет на 7-м месте (49 очков), «Севилья» занимает 13-ю строчку (38 баллов).
в величественной Севилье. столице испанских башен, одном из красивейших городов Европы и Андалусия развернулось жестокое футбольное противостояние.
Не спрятаться, не скрыться.
жаркое, как лето в Андалусии, и бескомпромиссное, как и все великие противостояния. И сегодня дерби украсило 33 тур Ла Лиги.
Хотя победителя не выявило.
Вот так во 2 раз в этом сезоне разошлись миром.
Даже удивительно.
Иско вот бегает за Бетис. И это после Севильи. Долго не мог найти клуб.
Но теперь все получилось. Даже гол с пенальти.
Надеюсь, что сможет вернуть себе вкус удовольствия от игры.
Игрок на самом деле шикарный, техника потрясающая, а какой контроль мяча!!!
в величественной Севилье. столице испанских башен, одном из красивейших городов Европы и Андалусия развернулось жестокое футбольное противостояние.
Не спрятаться, не скрыться.
жаркое, как лето в Андалусии, и бескомпромиссное, как и все великие противостояния. И сегодня дерби украсило 33 тур Ла Лиги.
Хотя победителя не выявило.
Вот так во 2 раз в этом сезоне разошлись миром.
Даже удивительно.
Иско вот бегает за Бетис. И это после Севильи. Долго не мог найти клуб.
Но теперь все получилось. Даже гол с пенальти.
Надеюсь, что сможет вернуть себе вкус удовольствия от игры.
Игрок на самом деле шикарный, техника потрясающая, а какой контроль мяча!!!