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«Бетис» и «Севилья» сыграли вничью в андалусийском дерби

сегодня, 00:18
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Бетис» и «Севилья» не выявили победителя в 33-м туре Ла Лиги (1:1).

Иско на 38-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. Кике Салас на 56-й забил ответный гол.

После этой игры «Бетис» идет на 7-м месте (49 очков), «Севилья» занимает 13-ю строчку (38 баллов).

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 05:39
Равная игра, равные команды,ничейный счёт!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:43
Derbi sevillano)))
в величественной Севилье. столице испанских башен, одном из красивейших городов Европы и Андалусия развернулось жестокое футбольное противостояние.
Не спрятаться, не скрыться.
жаркое, как лето в Андалусии, и бескомпромиссное, как и все великие противостояния. И сегодня дерби украсило 33 тур Ла Лиги.
Хотя победителя не выявило.
Вот так во 2 раз в этом сезоне разошлись миром.
Даже удивительно.
Иско вот бегает за Бетис. И это после Севильи. Долго не мог найти клуб.
Но теперь все получилось. Даже гол с пенальти.
Надеюсь, что сможет вернуть себе вкус удовольствия от игры.
Игрок на самом деле шикарный, техника потрясающая, а какой контроль мяча!!!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 00:41
Был чуйка сыграют в ничью, так и вышло.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:20
Иско забил бывшему клубу. Вот нехороший человек редиска. Мы всё помним
Гость
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