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«Кальяри» хочет продлить контракт с 72-летним Раньери

вчера, 11:04

Клаудио Раньери может продолжить возглавлять «Кальяри».

По данным источника, руководство клуба работает над продлением контракта с 72-летним специалистом.

Первоначальный план Раньери состоял в том, чтобы завершить тренерскую деятельность после окончания нынешнего сезона, однако боссы «Кальяри» пытаются убедить его поменять своё решение.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:58
Раньери чето понимает в футболе
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:32
прогресс команды Раньери очевиден.
Уверен, они сохранят прописку в Серии А. на Сан Сиро достойно отыграли.
И в матче с Ювентусом здорово начали игру, 2-0 вели.
В перерыве можно было заменить всех из Юве, включая Аллегри)))
и Ювентус спасся автоголом. и моя ставка на ничью прошла!
Ну а радость Аллегри после ничьи, что хотя б в ЛЧ они отбираются - не понимаю.
А что будем делать Юве с такой игрой или его отсутствием в ЛЧ?!
Там нечего ловить. Только экономический интерес.
Вообще то Юве должен всегда за скудетто бороться...
Раньери умный, опытный и психически устойчивый из старой тренерской школы.
матерый волк. сегодня матч с Дженоа.
6gdyu64pzx86
6gdyu64pzx86
вчера в 12:13
Если боссы просят надо продолжать работать, удачи!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:01
Надо продолжать, Клаудио) Из команды серии В сделал команду, которая не проиграла последние матчи "Интеру", "Ювентусу" и обыграла "Аталанту".
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:43
Нужно учитывать и желание тренера, тем более возрастного
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:38
Раньери хорош
shx6r7m422m6
shx6r7m422m6
вчера в 11:09
Лишь бы только не вылететь...
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