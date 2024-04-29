«Кальяри» хочет продлить контракт с 72-летним Раньери

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вчера, 11:04

может продолжить возглавлять «Кальяри».

По данным источника, руководство клуба работает над продлением контракта с 72-летним специалистом.

Первоначальный план Раньери состоял в том, чтобы завершить тренерскую деятельность после окончания нынешнего сезона, однако боссы «Кальяри» пытаются убедить его поменять своё решение.