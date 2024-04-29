«Кальяри» хочет продлить контракт с 72-летним Раньери

Клаудио Раньери может продолжить возглавлять «Кальяри».
По данным источника, руководство клуба работает над продлением контракта с 72-летним специалистом.
Первоначальный план Раньери состоял в том, чтобы завершить тренерскую деятельность после окончания нынешнего сезона, однако боссы «Кальяри» пытаются убедить его поменять своё решение.
Уверен, они сохранят прописку в Серии А. на Сан Сиро достойно отыграли.
И в матче с Ювентусом здорово начали игру, 2-0 вели.
В перерыве можно было заменить всех из Юве, включая Аллегри)))
и Ювентус спасся автоголом. и моя ставка на ничью прошла!
Ну а радость Аллегри после ничьи, что хотя б в ЛЧ они отбираются - не понимаю.
А что будем делать Юве с такой игрой или его отсутствием в ЛЧ?!
Там нечего ловить. Только экономический интерес.
Вообще то Юве должен всегда за скудетто бороться...
Раньери умный, опытный и психически устойчивый из старой тренерской школы.
матерый волк. сегодня матч с Дженоа.
Уверен, они сохранят прописку в Серии А. на Сан Сиро достойно отыграли.
И в матче с Ювентусом здорово начали игру, 2-0 вели.
В перерыве можно было заменить всех из Юве, включая Аллегри)))
и Ювентус спасся автоголом. и моя ставка на ничью прошла!
Ну а радость Аллегри после ничьи, что хотя б в ЛЧ они отбираются - не понимаю.
А что будем делать Юве с такой игрой или его отсутствием в ЛЧ?!
Там нечего ловить. Только экономический интерес.
Вообще то Юве должен всегда за скудетто бороться...
Раньери умный, опытный и психически устойчивый из старой тренерской школы.
матерый волк. сегодня матч с Дженоа.