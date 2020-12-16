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2 : 0
завершен
16 декабря 2020, 23:00
среда
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Стадион Парк де Пренс
|Мбаппе Килиан
|1:0(П)
|51’
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Кин Моизе
ассистент Рафинья
|2:0
|61’
|Мбаппе Килиан
|34’
|49’
|Гравийон Эндрю
|Кин Моизе
|58’
|Фадига Бандиугу
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пембеле Тимоти
|Данилу
|11’
|46’
|Чалоба Трево
|Абержель Лоран
|66’
|Адриан Грбич
|Моффи Теремас
|66’
|Лорьент Арман
|Висса Йоан
|Ди Мария Анхель
|Кин Моизе
|71’
|Фадига Бандиугу
|Рафинья
|71’
|Верратти Марко
|Баккер Митчел
|71’
|71’
|Мойоколо Лорис
|Фонтен Тома
|Дракслер Юлиан
|Гейе Идрисса
|77’
|78’
|Марво Сильвен
|Монкондьют Тома
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|24
|Удары по воротам
|8
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|8
|Удары в створ
|3
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|19
|Фолы
|9
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|9
|Угловые
|2
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|74%
|Владение мячом
|26%
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|3
|Cэйвы
|6
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|3
|Предупреждения
|0
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|0
|Удаления
|1
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