В 16 Рико Серхио Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 25 Баккер Митчел Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 71

З 4 Керер Тило Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 91 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 20 Курзава Лайвен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 107 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

З 24 Флоренци Алессандро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 27 Гейе Идрисса Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 76

П 15 Данилу Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 11

П 12 Рафинья Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 71

П 21 Эррера Андер Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

Н 18 Кин Моизе Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 71

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 30 Летелье Александр

З 3 Кимпембе Преснель

З 32 Пембеле Тимоти Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 79

П 6 Верратти Марко Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 19

П 11 Ди Мария Анхель Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 19

П 23 Дракслер Юлиан Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 14

П 8 Паредес Леандро

П 36 Руис-Атиль Кайс