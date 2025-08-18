 
Защитник Бенжамен Павар был предложен «Барселоне»

вчера, 14:10

Пини Захави, агент защитника «Интера» Бенжамена Павара, встретился на прошлой неделе с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой для обсуждения трансфера.

Пока прогресса нет, так как приоритет каталонцев — регистрация текущих игроков.

Француз планирует покинуть «Интер» этим летом. Его приоритет — продолжить выступления в Европе в топ-5 лиг.

Андрюха 43
Андрюха 43
сегодня в 06:52
Наверно перейдет в турцию или в португалию, вряд ли в топ чемпионат, ну если и да то не в топ команду.
AleS
AleS
вчера в 16:17
Биссек лучше, можно продать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:57
если Барсе нужен защитник, то только как левый край защиты.
а так у команды есть выбор в ЦЗ, плюс Эрик Гарсия может закрыть и центр и правый край защиты.
по мне, лучше наиграть своего воспитанника Жоффре Торрентса.
Capral
Capral
вчера в 15:08
Я уже стал забывать о нём...
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:29
У Барсы без Павара проблем хватает
