Защитник Бенжамен Павар был предложен «Барселоне»

Пини Захави, агент защитника «Интера» Бенжамена Павара, встретился на прошлой неделе с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой для обсуждения трансфера.
Пока прогресса нет, так как приоритет каталонцев — регистрация текущих игроков.
Француз планирует покинуть «Интер» этим летом. Его приоритет — продолжить выступления в Европе в топ-5 лиг.
а так у команды есть выбор в ЦЗ, плюс Эрик Гарсия может закрыть и центр и правый край защиты.
по мне, лучше наиграть своего воспитанника Жоффре Торрентса.
