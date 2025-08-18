 
Экс-нападающий «Милана» перешёл в «Эльче»

вчера, 19:17

«Эльче» объявил о переходе нападающего «РБ Лейпциг» Андре Силвы. Португалец подписал с испанским клубом контракт до 2026 года с опцией продления ещё на один сезон.

Воспитанник академии «Порту» с 2017 по 2020-й выступал за «Милан». Также играл в «Севилье», франкфуртском «Айнтрахте», «Реале Сосьедад» и «Вердере».

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:56
а было время, считался топ-игроком, и первым крутым форвардом Португалии
со времен Паулеты и Нуну Гомеша.
по факту, большая ошибка Мальдини и Милана.
тогда Россонери искали замену Кейсуке Хонды.
и не угадали.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:23
Таких переходников потом никто не помнит
