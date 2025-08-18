Экс-нападающий «Милана» перешёл в «Эльче»

1755533853

вчера, 19:17

«Эльче» объявил о переходе нападающего «РБ Лейпциг» . Португалец подписал с испанским клубом контракт до 2026 года с опцией продления ещё на один сезон.

Воспитанник академии «Порту» с 2017 по 2020-й выступал за «Милан». Также играл в «Севилье», франкфуртском «Айнтрахте», «Реале Сосьедад» и «Вердере».