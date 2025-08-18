«Страсбур» — первый клуб топ-5, выпустивший 11 игроков, родившихся в 2000-х

«Страсбур» отметился уникальным достижением.
В стартовом составе команды в выездном матче первого тура чемпионата Франции с «Мецем» на поле вышли только футболисты, которые родились не ранее 2000 года. Такое в истории пяти ведущих европейских лиг произошло впервые.
из остальных можно выделять шведскго вингера Нанаси и капитана команды
голландского нападающего Эмега.
Нанаси за Мальме круто играл, настоящий бриллиант.
да и команда показывает симпатичный атакующий футбол.
