«Страсбур» — первый клуб топ-5, выпустивший 11 игроков, родившихся в 2000-х

1755536203

вчера, 19:56

«Страсбур» отметился уникальным достижением.

В стартовом составе команды в выездном матче первого тура чемпионата Франции с «Мецем» на поле вышли только футболисты, которые родились не ранее 2000 года. Такое в истории пяти ведущих европейских лиг произошло впервые.