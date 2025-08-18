 
«Страсбур» — первый клуб топ-5, выпустивший 11 игроков, родившихся в 2000-х

вчера, 19:56
МецЛоготип футбольный клуб Мец0 : 1Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

«Страсбур» отметился уникальным достижением.

В стартовом составе команды в выездном матче первого тура чемпионата Франции с «Мецем» на поле вышли только футболисты, которые родились не ранее 2000 года. Такое в истории пяти ведущих европейских лиг произошло впервые.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:48
как минимум 5 игроков основы Страсбура принадлежат Челси.
из остальных можно выделять шведскго вингера Нанаси и капитана команды
голландского нападающего Эмега.
Нанаси за Мальме круто играл, настоящий бриллиант.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:30
Честь ему и хвала.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:20
Молодцы. Но если посчитать, то это уже и по 25 лет может кому-то, время идёт то....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:15
фарм клуб Челси вошел в историю мирового футбола))
да и команда показывает симпатичный атакующий футбол.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:13
Если хорошо выступят то в следующее лето разберут)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:59
Не хилая тенденция у команды , а главное победили , да ещё в гостях...
