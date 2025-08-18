 
Названа заявка сборной России на сентябрьские матчи

вчера, 15:19

Сборная России по футболу огласила расширенный состав игроков на предстоящие матчи в сентябре. Всего в списке 39 футболистов.

4 сентября команда сыграет в Москве на «Лукойл Арене» против сборной Иордании, а 7 сентбря проведет товарищескую встречу в городе Эр-Райян с Катаром.

Вратари:

Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Виталий Гудиев («Акрон», Тольятти).

Защитники

Илья Вахания («Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники

Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Вадим Раков («Крылья Советов», Самара), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).

d1metras
d1metras
вчера в 20:51
Эксперимент под названием "сборная России проходной двор" - продолжается....
Vilar
Vilar
вчера в 19:26
Вся проблема в том, что руководят футболом в стране случайные люди назначенные "денежными мешками". Этим очень хорошо пользуются бывшие футболисты, научившиеся более-менее пересказывать чужие желания, выдавая их за свои "глубокосмысловые" пёрлы и претворяя их в свою зарплату, при заключении контрактов и договоров.
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:34
Пусть Соболев готовится к играм в чемпионате. А все эти разъезды, особенно в Катар, на пользу ему не пойдут.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:57
Виталий Гудиев молодец, добросовестное отношение к работе, и вот вызов в сборную.
жаль, в Ахмате мало шансов получал
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:53
Катком пройдемся )
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:51
Эксперимент продолжается. Слишком много свободы дали человеку, который волей случая стал главным тренером сборной России по футболу. Раньше в порядке вещей было заслушивание должностных лиц Сборной в Федерации футбола, обсуждался, в том числе, персональный состав главной команды страны. Почему сейчас нет такой практики? Кто вообще контролирует Карпина? Ведь он обычный человек, который может ошибаться. Надо иметь возможность влиять на спорные решения. Сейчас получается, что Валерий Георгиевич сам себе хозяин, что не есть правильно.
sihafazatron
sihafazatron ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 17:48
Если вызвать Кокошу, Смолова и вернуть Мамая, то можно их просто забить на поле!!)))
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:48
Если еще Кокорина вызовет победим
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:44
Вот против Иордании и Катара Валера оторвётся и покажет класс!!))
112910415
112910415
вчера в 17:40
Карпин наконец-то будет побеждать!
Comentarios
Comentarios ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:34
Соболева рановато
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:33
Вот если бы Соболев не забил гол Спартаку , то Карпин бы его вызвал , а так расстроил ...он же по жизни все равно спартаковец...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:30, ред.
Кто тренер сборной ???
Самый главный ???
Почему
Соболев...последние 9 игр в РПЛ - 5 голов
Сергеев....последние 9 игр в РПЛ - 1 гол....

.......и вызван Сергеев......
или клубная принадлежность - приоритетный пропуск ??...или одно из условий контракта....?
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 16:11
Можно Литвинова на трансфер выставлять и Карпин его с радостью заберёт.
shlomo
shlomo
вчера в 15:54
То есть всех дееспособных Валера вызвал.... посмотрим кто играть будет.
Гость
