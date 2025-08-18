Названа заявка сборной России на сентябрьские матчи

1755519550

вчера, 15:19

Сборная России по футболу огласила расширенный состав игроков на предстоящие матчи в сентябре. Всего в списке 39 футболистов.

4 сентября команда сыграет в Москве на «Лукойл Арене» против сборной Иордании, а 7 сентбря проведет товарищескую встречу в городе Эр-Райян с Катаром.

Вратари:

Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Виталий Гудиев («Акрон», Тольятти).

Защитники

Илья Вахания («Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА , Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники

Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА , Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Вадим Раков («Крылья Советов», Самара), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие