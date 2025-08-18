У Лукаку серьёзное повреждение мышцы левого бедра

1755529097

вчера, 17:58

Нападающий «Наполи» прошёл обследование в связи с травмой, полученной в товарищеском матче с «Олимпиакосом».

У бельгийца выявлено серьёзное повреждение прямой мышцы левого бедра. Форвард уже приступил к реабилитации и будет проконсультирован хирургом.