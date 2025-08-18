У Лукаку серьёзное повреждение мышцы левого бедра

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку прошёл обследование в связи с травмой, полученной в товарищеском матче с «Олимпиакосом».
У бельгийца выявлено серьёзное повреждение прямой мышцы левого бедра. Форвард уже приступил к реабилитации и будет проконсультирован хирургом.
вместе они перезагрузили Наполи и выиграли скудетто.
так было и в Интере.
конечно, Интер при Конте и Наполи при Конте разные команды.
просто потому, что в них играют совершенно другие по качествам футболисты.
в Интере нашлись бы с кем заменить бельгийца.
в Наполи неизвестно. да, травма Лукаку большая потеря для команды.
а тут еще и Осимхена продали туркам)))
Конте умеет раскрывать все сильные качества Лукаку.
реально бы раскрыл талант Лукаку в Италии только Тинто Брасс, наверно.
вместе они перезагрузили Наполи и выиграли скудетто.
так было и в Интере.
конечно, Интер при Конте и Наполи при Конте разные команды.
просто потому, что в них играют совершенно другие по качествам футболисты.
в Интере нашлись бы с кем заменить бельгийца.
в Наполи неизвестно. да, травма Лукаку большая потеря для команды.
а тут еще и Осимхена продали туркам)))
Конте умеет раскрывать все сильные качества Лукаку.
реально бы раскрыл талант Лукаку в Италии только Тинто Брасс, наверно.