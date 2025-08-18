 
У Лукаку серьёзное повреждение мышцы левого бедра

вчера, 17:58

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку прошёл обследование в связи с травмой, полученной в товарищеском матче с «Олимпиакосом».

У бельгийца выявлено серьёзное повреждение прямой мышцы левого бедра. Форвард уже приступил к реабилитации и будет проконсультирован хирургом.

SpaM-10
SpaM-10 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:24
Поэтому тот же Хойлунд был бы отличным вариантом. Нужен форвард-работяга. Леау особо отрабатывать в оборону не будет. Влахович тоже это не любит. И скорее это просто гештальт самого Аллегри.
SpaM-10
SpaM-10 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:20
Аллегри Леау видит в роли техничного быстрого напа.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 22:12
пусть Наполи перехватят Хойлунда))
а Милану нужен техничный и скоростной нападающий, есть отличный вариант из Лейпцига Опенда.
в Милане уже есть Хименес.
но Игли Таре больше нас разбирается в деле)))
и вроде спортдир считает приоритетным вариантом подписание Влаховича
SpaM-10
SpaM-10 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:52
Вот же конченный Лукаку, сломался не вовремя. У датчанина только одно предложение было от Милана было. Теперь и Наполи включился в гонку.
lotsman
lotsman
вчера в 20:34
Надолго застрянет на больничном. Придётся искать ему замену.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:27
может, Конте заберет Расмуса Хойлунда из МЮ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:27
Лукаку и Конте давний и идеальный дуэт.
вместе они перезагрузили Наполи и выиграли скудетто.
так было и в Интере.
конечно, Интер при Конте и Наполи при Конте разные команды.
просто потому, что в них играют совершенно другие по качествам футболисты.
в Интере нашлись бы с кем заменить бельгийца.
в Наполи неизвестно. да, травма Лукаку большая потеря для команды.
а тут еще и Осимхена продали туркам)))
Конте умеет раскрывать все сильные качества Лукаку.
реально бы раскрыл талант Лукаку в Италии только Тинто Брасс, наверно.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:03
Конечно, это серьёзная потеря для Наполи, ведь Конте всю игру своей команды строит через него. Я думаю, в первом туре Серии А обойдутся без Лукаку... Тем более, что играть предстоит с Сассуоло - не самый сильный соперник. А что же с травмой? Ее надо лечить, но прежде разобраться, почему она получена? Может из-за того, что игрок недостаточно хорошо размялся? Кстати, мне кажется, Ромелу имеет склонность к набору лишнего веса. В любом случае, скорейшего выздоровления ему!!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:51
С весом ему надо чет делать оттуда проблемы
Брулин
Брулин
вчера в 18:19
зачем кого-то брать, если Лукаку через 3 месяца вернётся? есть Лукка, зачем его подписывали тогда?
Шуня771
Шуня771
вчера в 18:13
Такой пластичный спортсмен и такая травма...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:13
Потеря конечно для Наполи
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:08
Судя по всему, неаполитанцы планируют теперь укрепить линию нападения.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:00
Наполи будет искать замену? Это потеря всё-таки. Тем более щас, когда пришел кдб в команду и мог бы отдать с десяток голевых на соотечественника)
