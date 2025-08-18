В Казани задержали двух футболистов молодёжной команды «Рубина»

Пресс-служба казанского «Рубина» прокомментировала информацию о задержании двух игроков молодёжной команды.
18 августа KazanFirst сообщил о том, что на прошлой неделе спортсмены отдыхали в одном из развлекательных заведений в Казани, где познакомились с 19-летней девушкой, чтобы провести вечер. Чем всё закончилось — неизвестно, однако после девушка написала на футболистов заявление об изнасиловании.
Сообщается, что одного из подозреваемых арестовали на два месяца, а второй ожидает решения.
Действительно, футболисты молодёжной команды «Рубина» Дмитрий Прохоров и Фёдор Золотарёв были задержаны на время следствия.
Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы. Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарёв сообщили адвокатам, что не признают вину.
По итогам расследования ФК «Рубин» дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов.