В Казани задержали двух футболистов молодёжной команды «Рубина»

вчера, 18:55

Пресс-служба казанского «Рубина» прокомментировала информацию о задержании двух игроков молодёжной команды.

18 августа KazanFirst сообщил о том, что на прошлой неделе спортсмены отдыхали в одном из развлекательных заведений в Казани, где познакомились с 19-летней девушкой, чтобы провести вечер. Чем всё закончилось — неизвестно, однако после девушка написала на футболистов заявление об изнасиловании.

Сообщается, что одного из подозреваемых арестовали на два месяца, а второй ожидает решения.