КДК РФС решил возбудить дисциплинарное дело в отношении Талалаева

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил источнику, что комитет рассмотрит жест главного тренера «Балтики» в адрес «Локомотива» в матче 5-го тура РПЛ (1:1).

В КДК РФС поступило заявление от «Локомотива» по применению дисциплинарных санкций в отношении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес официальных лиц и игроков «Локомотива», находящихся в технической зоне. КДК РФС принял решение возбудить дисциплинарное дело в отношении Талалаева. Главный тренер приглашён на заседание в среду.