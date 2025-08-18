 
КДК РФС решил возбудить дисциплинарное дело в отношении Талалаева

вчера, 19:42
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что комитет рассмотрит жест главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в адрес «Локомотива» в матче 5-го тура РПЛ (1:1).

В КДК РФС поступило заявление от «Локомотива» по применению дисциплинарных санкций в отношении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес официальных лиц и игроков «Локомотива», находящихся в технической зоне. КДК РФС принял решение возбудить дисциплинарное дело в отношении Талалаева. Главный тренер приглашён на заседание в среду.

Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 22:13, ред.
Если бы, кто-нибудь из Локо стоял рядом, мог бы и в рыло дать. Думаю, на заседании КДК надо повторить жест, чтобы не даром лететь в Москву, всё равно накажут.
Bad Listener
Bad Listener ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 20:58
Со Станком всё просто, он не растёт в принципе, только деградирует вот и решил сейчас пока на него ещё кто то внимание обращает
Gotlib
Gotlib ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:52
Мини-Моуриньо или Моуриньо местного разлива. Станок тоже швырял бытылки в стиле Клинсмана и Лëва, но не дорос до их уровня.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:42
Пальцы лучше не показывать ни все вместе, веером, ни по одному... Сам видел, как человеку сломали средний палец за то, что он его показал, в ходе конфликта. Кстати, конфликт сразу же был исчерпан.
Брулин
Брулин
вчера в 20:37
Всё-таки решили поближе рассмотреть
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:30
Привычка вторая натура и его уже не переделаешь...какой есть , главное результат видимо для него . Хотя это и не красит таллалаева.....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:22
Ещё не дорос до уровня Моуриньо чтобы так чудить
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:57
Талалаев, угомонись ты уже... Хочешь карьеру свою испортить? Тут тебе не школа, родителей не станут вызывать — сам ответишь за своё поведение.
Вещий
Вещий
вчера в 19:56
Если имело место быть, то нужно показательно его наказать...
Capral
Capral
вчера в 19:51
Талалаев конечно талантливый тренер, что подтверждает его работа в Балтике. Но иногда, он ведет себя как гопник или как уличный хулиган, что конечно недопустимо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:45
Даа, Андрюха, за "распальцовку" придётся ответить...)
Гость
