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2 : 3
завершен
25 апреля 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 168.5 - 208.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.1
Средний возраст: 27 - 25.5
Средний рост: 180.6 - 183
Легионеров: 7 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
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Стадион Групама Стэдиум (Лион)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:55
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Слимани Ислам
ассистент Какере Максенс
|1:0
|20’
|Фонте Жозе
|2:0(А)
|35’
|45+1’
|2:1
|Йилмаз Бурак
|60’
|2:2
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Дэвид Джонатан
ассистент Йилмаз Бурак
|85’
|2:3
|Йилмаз Бурак
|43’
|Андре Бенжамин
|86’
|Йилмаз Бурак
|90+1’
|Язиджи Юсуф
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Рейнилдо
|Брадарич Домагой
|61’
|Бамба Жонатан
|Андре Бенжамин
|Бруно
|Лукас Пакета
|64’
|Корне Максвел
|Слимани Ислам
|73’
|Кадевере Тино
|Токо Экамби Карл
|73’
|73’
|Араужо Луис
|Иконе Жонатан
|73’
|Шека
|Санчеш Ренату
|Бенламри Джамалэддин
|Дюбуа Лео
|79’
|Ауар Уссем
|Какере Максенс
|79’
|80’
|Язиджи Юсуф
|Дэвид Джонатан
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|7
|Удары по воротам
|16
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|2
|Удары в створ
|7
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|9
|Фолы
|13
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|8
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|4
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|3
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Этот сезон Лиги 1 один из самых интересных за последние годы
Этот сезон Лиги 1 один из самых интересных за последние годы
Что касается самой позорной команды Франции Лилля, то скриньте и добывайте бабло. В ЛЧ Лилль проиграет все 6 матчей + тотал больше 2,5.
Что касается самой позорной команды Франции Лилля, то скриньте и добывайте бабло. В ЛЧ Лилль проиграет все 6 матчей + тотал больше 2,5.