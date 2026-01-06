Top.Mail.Ru
Мбаппе не попал в заявку «Реала» на Суперкубок Испании

вчера, 18:33
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 22:00 Не начался

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе не попал в заявку команды на Суперкубок Испании. Футболист пропустит турнир из-за травмы колена.

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии с 7 по 11 января. В полуфинале «Реал» сыграет против «Атлетико».

Grizly88
Grizly88 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 22:53
Деньги решают все а на фанатов видать им наплевать
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:03
Что за дела вообще? В Майами играть нельзя матч одного тура, видите ли - это не соответствует спортивным принципам, ущемление собственных болельщиков бла бла бла, а вот играть в Саудовской Аравии - нормально? Даже если это суперкубок.
shlomo
shlomo
вчера в 21:00
В принципе есть кому играть и забивать..... думаю нас ожидает интересный матч.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:58
Японец Кубо, буквально разрывал левый фланг Атлетико. Дичайшие провалы в центре поля, и конечно- полнейшая безответственность у своей штрафной. В два три средних паса, включая прессинг, Р/С за считанные секунды добирался до штрафной соперника и делал там что хотел. В атаке, у Атлетико, всё как обычно, никакой импровизации. Кроме навесов от Симеоне младшего, никакого конструктива, если конечно не считать гол, после очередного предсказуемой подачи с фланга...
Вобщем, впечатление жалкое и страшное оставила игра от команды Симеоне.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:49
Атлетико слаб очень но против Реала могут сыграть матч жизни, после трехи Гарсии Алонсо думает что он обойдет мы и без Мбаппе ну что посмотрим
112910415
112910415
вчера в 20:35
успех совсем не гарантирован !
ABir
ABir
вчера в 20:12
Все верно: играть должны полностью здоровые и на 100% готовые футболисты. Мбаппе скорейшего полного выздоровления и возвращения в строй в ближайших матчах!
lotsman
lotsman
вчера в 19:52
Травма, есть травма и играть придётся без него. Я думаю что справятся и без него.
zqh9knyh27fg
zqh9knyh27fg
вчера в 19:44
Решили поберечь его для более значимых баталий
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:30
Пусть Мбаппе лечится, может быть попутно умные мысли появятся в голове?
Capral
Capral
вчера в 19:11
Пару дней назад посмотрел игру Р/С-Атлетико и был в шоке от работы Симеоне. Давно такого бардака не видел в игре Атлетико. Для меня, всегда, Симеоне был образцом игровой дисциплины в футболе, игрового порядка и системности- в самом высоком смысле этого слова!!! Центр поля всегда был под строжайшим присмотром, а штрафная Атлетико была всегда под тремя амбарными замками... Но завтра, у меня большущие сомнения в результате, касаемом Симеоне и его команды, после просмотра игры с Р/С.

Поэтому не удивлюсь, если одноразовый и без Мбаппе выиграет у такого Атлетико. Слабо верится, что Симеоне, за пару дней сумеет перестроиться и перекроить, как середину поля, так и оборону. То что я увидел в матче с Р/С- не для слабо нервных. Вобщем, поглядим.
drug01
drug01
вчера в 19:05
Без него будет трудно добиться успеха
shur
shur
вчера в 18:55
...давайте ребятушки, доказывайте " Why is Who" ! Без Мбаппе,
своими силушками! На поле нет тренера, на поле только то, что
вы умеете....! Главное грамотная реализация,дай Бог, моментов с
самого начала игры! Конечно с Семионе всегда сложно и трудно,
зато Атлетико и импонирую! При Новом тренере скажу так,пусть победит сильнейший (Мадрид одним словом!)
