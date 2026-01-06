Мбаппе не попал в заявку «Реала» на Суперкубок Испании

1767713608

вчера, 18:33

Форвард «Реала» не попал в заявку команды на Суперкубок Испании. Футболист пропустит турнир из-за травмы колена.

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии с 7 по 11 января. В полуфинале «Реал» сыграет против «Атлетико».