Мбаппе не попал в заявку «Реала» на Суперкубок Испании

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе не попал в заявку команды на Суперкубок Испании. Футболист пропустит турнир из-за травмы колена.
Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии с 7 по 11 января. В полуфинале «Реал» сыграет против «Атлетико».
Поэтому не удивлюсь, если одноразовый и без Мбаппе выиграет у такого Атлетико. Слабо верится, что Симеоне, за пару дней сумеет перестроиться и перекроить, как середину поля, так и оборону. То что я увидел в матче с Р/С- не для слабо нервных. Вобщем, поглядим.
Вобщем, впечатление жалкое и страшное оставила игра от команды Симеоне.
