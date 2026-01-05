Сенников считает титул «Краснодара» одним из главных событий 2025 года

1767637715

05 января 2026, 21:28

Победа «Краснодара» в Российской премьер-лиге ( РПЛ ) является одним из главных событий в футболе в 2025 году. Такое мнение высказал бывший футболист сборной России .

«Удивила в 2025 году смена чемпиона. Нужно отметить „Краснодар“, первый трофей в истории, это событие, — сказал Сенников. — За столь короткий срок команда превратилась в сильного соперника наравне с „Зенитом“ и „Спартаком“. Для 2025 года самым запоминающимся событием стало хоккейное. Когда забил Александр Овечкин».

«Краснодар» впервые стал чемпионом России по итогам сезона-2024/25.