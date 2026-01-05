Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сенников считает титул «Краснодара» одним из главных событий 2025 года

05 января 2026, 21:28

Победа «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ) является одним из главных событий в футболе в 2025 году. Такое мнение высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников.

«Удивила в 2025 году смена чемпиона. Нужно отметить „Краснодар“, первый трофей в истории, это событие, — сказал Сенников. — За столь короткий срок команда превратилась в сильного соперника наравне с „Зенитом“ и „Спартаком“. Для 2025 года самым запоминающимся событием стало хоккейное. Когда забил Александр Овечкин».

«Краснодар» впервые стал чемпионом России по итогам сезона-2024/25.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мостовой оценил потенциал «Спартака» до конца сезона
05 января
Сёмин рассказал, от чего будет зависеть успех Карседо в «Спартаке»
05 января
Колосков считает преждевременными сравнения Карседо с Каррерой
05 января
Мостовой назвал Карседо «футбольным человеком»
05 января
Погребняк назвал ожидаемым увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»
05 января
Кутепов считает Карседо хорошей кандидатурой на пост тренера «Спартака»
05 января
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 03:23
Важнее разговоров о пиве нет ничего...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 00:39
Если брать российский футбол, то самое важное событие, пожалуй, при этом не так чтобы неожиданно-захватывающее, скорее предсказуемое и логичное в плане сколь долго и постепенно клуб шёл к золоту чемпионата.
86nq5xgyumuv
86nq5xgyumuv
05 января в 22:53
В нашем футболе это точно была главная сенсация
Capral
Capral
05 января в 21:57
Чемпионство Краснодара событие давно ожидаемое, но не сказать, что неожиданное. И прежде всего, конечно- бесцветная игра многолетнего гегемона российского футбола Зенита, помогла краснодарцам оформить чемпионство. Краснодар честно заслужил первенство своей игрой- техничной, комбинационной, планомерно и усердно двигаясь к поставленной цели. Но чтобы быть предельно откровенным, надо признать, что и полноценной конкуренции в лице Спартака, ЦСКА, да и того же Зенита, у быков не было... Но всё это не отменяет успех Краснодара, который выглядел более стабильным на фоне соперников. Команда грамотно и гармонично укомплектована во всех линиях, располагает качественным и ровным составом.
В этом сезоне предстоит упрочить свои лидерские позиции и доказать, что прошлогоднее чемпионство не было случайным, ведь давно известно, что отстоять успех, всегда сложней, чем его завоевать...
shur
shur
05 января в 21:41
...а про Паровоз, про Батрака ни слова, ай я яй,Сеня.....!!!!?????!!!!
drug01
drug01
05 января в 21:40
Пожалуй результат Овечкина более весомее...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 