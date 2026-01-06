Рахмоналиев перешел из «Рубина» в «Сабах»

1767697416

вчера, 14:03

Узбекистанский полузащитник перешел из казанского «Рубина» в бакинский «Сабах». Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Сроки соглашения не уточняются. Ранее Рахмоналиев выступал за «Сабах» на правах аренды.

Рахмоналиеву 22 года, он являлся игроком «Рубина» с 1 января 2023 года, а также выступал за узбекский «Бунёдкор». В составе «Сабаха» полузащитник стал обладателем Кубка Азербайджана, в составе молодежной сборной Узбекистана выигрывал чемпионат Азии в 2023 году, забив победный гол в финале.