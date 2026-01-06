Top.Mail.Ru
Рахмоналиев перешел из «Рубина» в «Сабах»

вчера, 14:03

Узбекистанский полузащитник Умарали Рахмоналиев перешел из казанского «Рубина» в бакинский «Сабах». Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Сроки соглашения не уточняются. Ранее Рахмоналиев выступал за «Сабах» на правах аренды.

Рахмоналиеву 22 года, он являлся игроком «Рубина» с 1 января 2023 года, а также выступал за узбекский «Бунёдкор». В составе «Сабаха» полузащитник стал обладателем Кубка Азербайджана, в составе молодежной сборной Узбекистана выигрывал чемпионат Азии в 2023 году, забив победный гол в финале.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:05
Не знал , что Умарали на столь популярен (судя по количеству комментариев), наверное это всё же усиление Сабаха?
a5e5xg4d8q29
a5e5xg4d8q29
вчера в 17:57
Чем напрягаться, лучше отдыхать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:23
Не сложилось в Рубине. Надеюсь там всё будет хорошо
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:20
Сабах? Слышал о таком, но ничего не знаю ..
STVA 1
STVA 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:19
Приветствую! Ничего страшного.. Я когда с телефона сижу тоже такое случается
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
Доброго Здоровья, "святой".
Он вроде узбек, а не азербайджанец.
баск
баск ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:31
STVA, слушай, читал тему и случайно тыцнул в жалобу.. Ничего такого не собирался делать, да и не с чего)
Извини пжлст, впредь буду внимательнее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:17
Потянуло мужика на родину...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:14
Правильно сделал, что перешёл... Там хоть на виду будет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:12
Паренек будет получать больше игровой практики думаю
zdx267up5mxz
zdx267up5mxz
вчера в 15:06
Там хоть играть побольше будет
shur
shur
вчера в 14:45
....Рах сначала Руби(н)л в Казане, а потом (Са) Бах и в Баку,Salom!!!
Гость
