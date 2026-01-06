Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначения

Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии

вчера, 12:48

Виктор Ганчаренко назначен главным тренером сборной Белоруссии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Контракт с 48-летним тренером рассчитан на 4 года.

Ранее Ганчаренко тренировал «Пари Нижний Новгород», екатеринбургский «Урал», московский ЦСКА, «Краснодар», белорусский БАТЭ, краснодарскую «Кубань» и «Уфу». Вместе с БАТЭ он шесть раз становился победителем чемпионатов Белоруссии, с ЦСКА дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России и один раз побеждал в игре за Суперкубок России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Селтик» уволил главного тренера Нанси через 32 дня после назначения
05 января
Поверить в чудо: сможет ли Карседо повторить путь Карреры в «Спартаке»?
05 января
Гарначо лайкнул пост об увольнении Аморима из «Манчестер Юнайтед»
05 января
Официально«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера
05 января
ОфициальноАморим покинул пост главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
05 января
Кандидат на пост тренера «Спартака» Карседо объявил об уходе из «Пафоса»
04 января
Сортировать
Все комментарии
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 10:03
По-русски "гончар", по-белорусски "ганчар". В белорусском языке есть определённые правила, по которым О заменяется на А. Например, скАрАход, мАлАтАбоец, гАлАвАломка и т.д.. Просто до определённого момента он ощущал себя русским, а потом стал ощущать белорусом.
KS_Y116
KS_Y116
вчера в 22:00
Ну тут он на месте
Шуня771
Шуня771 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 18:30
По меньшей мере странно.
Шуня771
Шуня771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:28
А мну бы сейчас с удовольствием....)
Как аппетитно выглядит..)
112910415
112910415
вчера в 18:09
и будет ему счастье
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:55
Кио через О пишет его фамилию, кто через А.... Какая у нас бестолковая пресса.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 17:44, ред.
Максимально странное назначение: человек везде провалился. За 12 лет в России один титул и то Суперкубок с ЦСКА на багаже Слуцкого.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:24
У него должно получиться... Может быть откроет новые таланты?
shur
shur ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 16:43
....кто ж уйдёт от такой .....!!!
Vilar
Vilar ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 16:10
И с какой стати, он станет Гончаренко, если он в 2016г. стал Ганчаренко?
Кстати, про Ошмяны/Ашмяны, зачем повторятся?
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:01
От драников трудно куда отползти...)
Удачи в сборной, с главным менеджером должно получиться...))
lazzioll
lazzioll ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 15:37
у нас два языка. Ошмяны - по русски Ошмяны, а по беларуски Ашмяны. Гончаренко он был по русски на котором говорят 99%, Ганчарэнка по беларуску. приехавши в РФ он зачем то взял себе букву А на манер белорусского правописания но фамилия осталась звучать как по русски в остальном слове.
родился он как Гончаренко русяз/Ганчарэнка беляз. и так и жил до 2016 вроде потом попросил поменять правописание на Ганчаренко по русски. по белорусски это роли не сыграло и он остался Ганчарэнка. я его на футболе сто раз видел и слышал и живу тут всю жизнь. короче в википедии красивее и понятнее написано, но я и так эту историю помню, потому что никто ее толком не понял в Беларуси, типа шокчему))
Vilar
Vilar ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 15:18
Нет, в Беларуси он был ГАнчаренко, а когда перебрался, наши не поняли и сразу написали, как у нас - Гончаренко, но белорусы "попросили" не искажать написание фамилии. Я в Белоруссии в СА служил в п/о Печи: практически везде, где у нас "О", там "А". Я примеры приводил простых слов, могу ещё один: недалеко от границы с Литвой, есть городок Ашмяны - это на белорусском, а по нашему Ошмяны, таких примеров полно.
Я в Калининград на машине часто езжу, вначале удивлялся, потом привык.
lazzioll
lazzioll ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 14:43
смысл в том, что он прожил тут всю жизнь и уезжал из Беларуси как ГОнчаренко. а уже потом в России поменял на А
particular
particular
вчера в 14:00
Учитывая нависшую угрозу, лохматому следует теперь уклоняться от товарищеских поединков с Беларусью :))
shur
shur
вчера в 13:46
...Косил Витя конюшину....!!!
lotsman
lotsman
вчера в 13:44
Удачи ему в национальной команде.
drug01
drug01
вчера в 13:44
Витёк молодец!я в него верил всегда даже когда он был в ЦСКА...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:40, ред.
хорошо. что все дороги ведут в Р....домой.
Ганчаренко удачи в матчах в Беларуси
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:35
Называется - "Вернулся я на Родину"...)
Вещий
Вещий
вчера в 13:34
Надеюсь перезапустит карьеру, потому как одно время казался реально мегаперспективным тренером для нашего (Беларусь-Россия все таки во многом общее пространство) футбола, с такой командой как Беларусь вполне можно на отрезке одного отбора сделать рывок в стиле недавнего Казахстана, хотя конечно современный состав сборников максимально тусклый....
albucid
albucid
вчера в 13:31
Ну вот и славно! Баба с возу - кобыле легче, а то болтался тут, как г***о в проруби.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:30
Сборная Беларуси сейчас максимально донная. Может быть, Гончаренко сможет ее реанимировать.
Vilar
Vilar ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 13:30
Нет, не поменяет.
В Белоруссии всё на "А": малако (молоко), рамонт абутку (ремонт обуви) и Ганчаренко.
shlomo
shlomo
вчера в 13:29
Молодец, не сидит без работы.....
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 13:25
Тренер,незнаю какой,но человеческих качеств у него почти нет.Скрытый скинхед!
657r8wer89nr
657r8wer89nr
вчера в 13:14
Сомневаюсь что он с этой сборной чего-то добьется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:13
Наконец-то он вернулся в родные пенаты...
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:11
Вот тут не поспоришь! Домой пришел)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:10
Где родился, там и пригодился!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 