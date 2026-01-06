Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии

Виктор Ганчаренко назначен главным тренером сборной Белоруссии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.
Контракт с 48-летним тренером рассчитан на 4 года.
Ранее Ганчаренко тренировал «Пари Нижний Новгород», екатеринбургский «Урал», московский ЦСКА, «Краснодар», белорусский БАТЭ, краснодарскую «Кубань» и «Уфу». Вместе с БАТЭ он шесть раз становился победителем чемпионатов Белоруссии, с ЦСКА дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России и один раз побеждал в игре за Суперкубок России.
А в сборной после набранного опыта может что и получится. я не думаю что белорусы не в состоянии были пройти нынешнюю группу отбора Дания Греци Шотландия - вполне себе можно проходить. но менять надо многое.
испанец был мне не понятен на тренерском мостике - то Данию вздрючим, то Люксембургу влетим, какое-то волнами было выступление постоянно, начнешь радоваться за Сборную пару результатом - они просрут молдованам или литовцам с треском. Удачи тренеру короче.
интересно фамилию назад поменяет на Гончаренко опять?
