Мостовой оценил потенциал «Спартака» до конца сезона

Футбольный клуб «Спартак» может исправить положение в сезоне после нескольких побед, но многое будет зависеть от игроков, а не от тренера. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР в составе клуба Александр Мостовой.
В понедельник «Спартак» официально объявил о назначении испанца Хуана Карседо на пост главного тренера. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.
«Успехи на старте работы этого тренера могут вернуть „Спартак“ в гонку, — сказал Мостовой. — Состав у клуба очень сильный, явно не соответствует занимаемым сейчас позициям. Почти все зависит от игроков, а не от конкретного тренера. Посмотрим, на что они будут способны, и как будут настроены».
Карседо возглавлял кипрский «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Карседо работал помощником Унаи Эмери в «Спартаке», испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».
В ноябре пост главного тренера «Спартака» покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов. После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Он сказал, что в случае успехов на старте вернёт Спартак в гонку, но умно не указал в какую.
В золотую гонку Спартак не вернётся, это маловероятно, так как помимо успехов Спартака, надо, что бы Зенит с Краснодаром дружно провалили весеннюю часть чемпионата, что опять же маловероятно.
Да и Локо с ЦСКА в ближайшие 5-6 игр точно не догонит, а есть ещё упёртая Балтика.
Так о какой гонке речь?
За Балтикой и 5 местом? Или за бронзу? А может речь о "золотой" гонки?
По традиции с приходом нового тренера спартачи начинают фантазировать, но реальность со временем их огорчает.
