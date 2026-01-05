Top.Mail.Ru
Мостовой оценил потенциал «Спартака» до конца сезона

05 января 2026, 21:07

Футбольный клуб «Спартак» может исправить положение в сезоне после нескольких побед, но многое будет зависеть от игроков, а не от тренера. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР в составе клуба Александр Мостовой.

В понедельник «Спартак» официально объявил о назначении испанца Хуана Карседо на пост главного тренера. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

«Успехи на старте работы этого тренера могут вернуть „Спартак“ в гонку, — сказал Мостовой. — Состав у клуба очень сильный, явно не соответствует занимаемым сейчас позициям. Почти все зависит от игроков, а не от конкретного тренера. Посмотрим, на что они будут способны, и как будут настроены».

Карседо возглавлял кипрский «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Карседо работал помощником Унаи Эмери в «Спартаке», испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».

В ноябре пост главного тренера «Спартака» покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов. После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 18:32
По мнению Мостового Спартаку вообще тренер не нужен. Всё решают игроки. Странно.
dynkel
dynkel
вчера в 16:54
С этим тренером как бы не вылететь. Это не тренер для Спартака. Помню Крутикова с Хусаиновым назначили и что получилось. Для Спартака нужен тренер такой что бы что то выигрывал уважаемый а не из Кипра
CCCP1922
CCCP1922
05 января в 23:17
Экспертом быть легко, потому их слишком много развелось. Они, как театральные критики, тексты большие и всё - сами к творчеству способны редко. .
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
05 января в 22:24
Чет у него все вилами по воде. Игрок был хороший но тренер хмм и я так могу
Байкал-38
Байкал-38
05 января в 22:03
Мостовой не такой дурак как многим кажется.
Он сказал, что в случае успехов на старте вернёт Спартак в гонку, но умно не указал в какую.
В золотую гонку Спартак не вернётся, это маловероятно, так как помимо успехов Спартака, надо, что бы Зенит с Краснодаром дружно провалили весеннюю часть чемпионата, что опять же маловероятно.
Да и Локо с ЦСКА в ближайшие 5-6 игр точно не догонит, а есть ещё упёртая Балтика.
Так о какой гонке речь?
За Балтикой и 5 местом? Или за бронзу? А может речь о "золотой" гонки?

По традиции с приходом нового тренера спартачи начинают фантазировать, но реальность со временем их огорчает.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
05 января в 21:46
...безусловно,главное оценка...!!!
ABir
ABir
05 января в 21:41
Все верно сказал, смешно надеяться, что с приходом нового тренера что-то сразу сможет измениться, если каждый игрок, тренерский штаб и руководство, каждый на своем месте не приложит Максим усилий для достижения общекомандной цели.
Варвар7
Варвар7
05 января в 21:36
Все мнят себя стратегами , но в основном глядя со стороны...)
Гость
