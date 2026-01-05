Мостовой оценил потенциал «Спартака» до конца сезона

1767636462

Футбольный клуб «Спартак» может исправить положение в сезоне после нескольких побед, но многое будет зависеть от игроков, а не от тренера. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР в составе клуба .

В понедельник «Спартак» официально объявил о назначении испанца Хуана Карседо на пост главного тренера. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

«Успехи на старте работы этого тренера могут вернуть „Спартак“ в гонку, — сказал Мостовой. — Состав у клуба очень сильный, явно не соответствует занимаемым сейчас позициям. Почти все зависит от игроков, а не от конкретного тренера. Посмотрим, на что они будут способны, и как будут настроены».

Карседо возглавлял кипрский «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Карседо работал помощником Унаи Эмери в «Спартаке», испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».

В ноябре пост главного тренера «Спартака» покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов. После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.