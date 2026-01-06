Росеньор возглавил футбольный клуб «Челси»

1767695245

вчера, 13:27

Английский футбольный клуб «Челси» объявил о назначении на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с тренером рассчитан до 2032 года. Предыдущий главный тренер «Челси» итальянец Энцо Мареска, выигрывавший с лондонской командой клубный чемпионат мира, был уволен 1 января.

Росеньору 41 год, ранее он покинул аналогичный пост во французском «Страсбуре». Также он возглавлял английский «Халл Сити» и исполнял обязанности главного тренера в «Дерби Каунти», тогда клубы не выступали в Английской премьер-лиге.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко в 20 матчах. Ближайший матч команда проведет 7 января в гостях против «Фулхэма».