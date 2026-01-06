Top.Mail.Ru
Росеньор возглавил футбольный клуб «Челси»

вчера, 13:27

Английский футбольный клуб «Челси» объявил о назначении Лиама Росеньора на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с тренером рассчитан до 2032 года. Предыдущий главный тренер «Челси» итальянец Энцо Мареска, выигрывавший с лондонской командой клубный чемпионат мира, был уволен 1 января.

Росеньору 41 год, ранее он покинул аналогичный пост во французском «Страсбуре». Также он возглавлял английский «Халл Сити» и исполнял обязанности главного тренера в «Дерби Каунти», тогда клубы не выступали в Английской премьер-лиге.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко в 20 матчах. Ближайший матч команда проведет 7 января в гостях против «Фулхэма».

Comentarios ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 23:16
Маур при Абрамовиче тренировал низя ..
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:23
Сеньор Помидор)))
Sergo81
Sergo81 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:26, ред.
Нет, не футболменеджер. Руководство Челси отталкивается и придерживается стратегии, которая была обкатана в далёкие годы 20 века на бейсболе. Смысл и разница в том, что абрамович создал прекрасную( дорогущую) скаутскую систему и завалил клуб деньгами. Не думаю, что он получил прибыль с продажи, ушёл в минус, а нынешнее руководство настоящие бизнесмены. Они умеют именно зарабатывать деньги. Именно бизнес плюс зрелище. Купив Страсбург за смешные 75 млн и вложив ещё 100-150, они создали прекрасную базу в кузнице талантов Европы ( Франции ). Так же излишне напоминать, что тренеру не придётся следить за своими подопечными в разных клубах, они всегда на виду и наигрываются по одной модели и с знакомыми партнёрами. Это сильно упрощает футбольный бизнес и будет серьёзной альтернативой шейхам. Если почитаете про этот консорциум в инете, будет ещё интереснее, я так вкратце расписал, это далеко не всё.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 20:58
Вернули бы Жозе Моуринью.
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:57
Поттера так нахваливали, так нахваливали по работе с Брайтоном, видили чтоть ли не главным кандидатом в сборную, его команды класно играли с лидерами и тд и тп.........он и в швеции клуб поднял до уровня......европы........ это вам не во франции Страсбург как говорят фарм клуб челси тренировать....... а перешел на ТОП уровень в Лондон.....и все его карьера дальше покатилась вниз, я уже не буду про ВХ упомянать........

И тут также прежде времени превозносят вот он Страсбург продвинул и тд и тп......его команда хорошо смотрелась с лидерами и тд........а тут не просто АПЛ а в ТОП клуб переходит, .....если конечно Челси все еще Топ клуб....... но ведут они себя явно не как топ клуб........убирают тренеров которые дают результаты, как Мареска, ради не понятно каких перспектив...... с новым тренером у которого передсезонки не было команда играет в ЛЧ.......просто его подставляют и все....... точно также как и Поттера впихнули по середине сезона и получили....... качели.

PS Росьенер также поступает со Страсбурогом как и Потетр с Братоном....... ради денег меняет прописку...тренеру Челси больше платят, больше компинсация если выкинут и тд,...... и ответственность больше......и ждать его будет скорей тот же сценарий.......мало кто из тренров прийдя по середине сезона чего то добивался.....ди Маттео и Тухель пришли зимой и выиграли с Челси ЛЧ......только у них были классные исполнители.....а не детешки на побегушках....... и владелец был Абрамович а не Буоли....в этом разница.....не получится также с новым тренром у них выиграть вот так ЛЧ..........а провал ожидаем.
311
311
вчера в 20:47
А что не до 2052-го?
DXTK
DXTK ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 20:43
Бизнес и футбол это не одно и то же......... но видимо руководство Челси по принципу игры футболменеджера живут..........
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:41
Сложно сказать что будет дальше. В целом, он интересный, молодой тренер, хорошо работающий с молодыми игроками и всё такое.....но с другой стороны, тренировать в Шипе, во Франции, это одно, а тренировать один из сильнейших клубов АПЛ-это другое! Требование другое, давление другое.....всё по другому
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
Поттеру на 5 давали, но менее чем через пол года пинка дали.....

Ну что делаем ставки через сколько его выкинут.....????..... Почеттино и Мареска с хорошими результатами на выход указали......на сколько его хватит????!!! как по мне очередного Поттера подписали.........

PS Челси уже никогда не будет ТОП клубом, потому что они не ставят Топ тренеров......титула лет 3о так можно ждать будет с таким подходом......Абрамович ставил на чемпинов, Боули и компания на середняков.....по этому и результаты разные..........
DXTK
DXTK
вчера в 20:16, ред.
В апреле 2024 года Росьньер подвергся расистским оскорблениям после номинации на премию Тренер сезона Чемпионшипа Английской футбольной лиги))))))

Так что фанаты Челси если что разорвут его если команда не станет играть)))))) все же чемпионат франции это вам не АПЛ тут сожрут выпленут и пинка дадут..... Росьенеру терпения и удачи........
DXTK
DXTK
вчера в 20:11, ред.
Вот и смугленький подъехал, сменили лысого и белого.....конечно не шоколадка но поджаристый....так что Челси первый клуб кто доверился.......игроку с африканскими корнями......

PS Челси опять будет бомбить????!!!!! Помню........его в Фулхэме на правом фланге бегал.
Niagara
Niagara
вчера в 18:49
какой то росеньор
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:22
Вот и Челси перестановку сделал.
Vilar
Vilar
вчера в 18:21
Хороший контракт, как пример для Спартака, своего назначили, всегда можно отправить обратно.
lobsterdam
lobsterdam ответ Nipper (раскрыть)
вчера в 17:57
Даррен и игрок-то был, скажем, не из первой колоды, но как тренер... вообще непонятно что, но бывает... и понять старика Рэтклифа или кто там теперь банкует весьма непросто!
7df7zdjbpq82
7df7zdjbpq82
вчера в 17:56
В Страсбуре у него неплохо получалось, но там задачи быть лучшими не было.
atq43h4mjkm2
atq43h4mjkm2
вчера в 17:37
Лучше бы Жозе вернули, он хоть бы аншлаг имел
STVA 1
STVA 1 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 17:21
Это как у нас говорится - переводом перешёл))
shlomo
shlomo
вчера в 17:15
Мне кажется владельцы Челси уже в предвкушении, как будут расторгать контракт.... отличный лайфхак по выводу денег в наличку ....
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:12
Взяли фиг знает кого и сразу жирнейший контракт подписали с большим прицелом на неустойку....... Браво!
Вещий
Вещий
вчера в 17:10
Вот это выбор ....До лета 2032..... ну ну....:)))))
Zola
Zola
вчера в 17:09
У него всё получится в Челси!
Удачи!
6dyzf8ybr2de
6dyzf8ybr2de
вчера в 17:07
Вряд ли он там надолго задержится
drug01
drug01
вчера в 16:54
Завтра будет сдавать экзамен, тренер уже поработал всюду!!!Желаем удачи!!!
Sergo81
Sergo81
вчера в 16:30
На самом деле это даже не назначение. Тренер просто переехал из одного кабинета в другой. Страсбург фактически фарм клуб челси. В страсбург набрали кучу игроков из апл и их там успешно обкатывают. Соответственно лучшие будут переезжать в челси к своему тренеру. И наоборот, чтобы никого не отправлять по сомнительным арендам, поедут в Страсбург. Это беспроигрышная тактика и в долгосрочной перспективе приведёт к серьёзным успехам.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:21
мало смотрю матчи Лиги 1, но стараюсь следить за играми Страсбурга, Ланса.
жаль, что Сент Этьен вылетел.
так вот, Страсбург здорово играл против именитых ПСЖ. Лиона и Марселя.
агрессивный прессинг, резвые цепкие крайние.
в своем первом сезоне Росеньор привел Страсбург в еврокубки.
давай подойдем, посмотрим, как будет играть Челси.
в конце сезона оценим))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:58
"Монсеньор" - может стать обыденным обращение игроков "Аристократов" к Лиаму..)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:50
Интересно, чем это так Лиам убедил владельцев Челси, что те дали ему сразу шести летний контракт???!!! Да, трудился в Чемпионшипе в скромном Халл Сити, который подня с полвала лиги, и чуть было не затащил тигров в плэй-офф, но после этого был уволен, потом работал в Страсбуре, где делал акцент на работу с молодыми игроками. Да, Страсбур преобразился при Лиаме, но это Лига 1, а тут АПЛ! Да и цели перед клубами стоят разные!
Я конечно не стану списывать его со счетов, тренер он интересный, но контракт сразу на 6 лет....!!!???
Nipper
Nipper
вчера в 15:47
Ну и дела, Флэтчер в МЮ..
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 15:19
О ФК Старсбур наверняка знаете - он до очень недавнего времени был его главным тренером.

Челси и Страсбур сейчас принадлежат одному консорциуму.
Гость
