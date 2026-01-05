Перрен может зимой покинуть «Краснодар»

1767644000

05 января 2026, 23:13

Французский хавбек «Краснодара» может зимой покинуть клуб. В услугах 29-летнего игрока заинтересованы команды Лиги 1 «Монако» и «Осер».

Перрен перешел в «Краснодар» летом 2025 года из «Осера» за 5 млн евро. Игрок провел за «быков» 20 матчей и забил 2 гола. У футболиста не было постоянного места в основе, во многих матчах он выходил на замену.