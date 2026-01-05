Top.Mail.Ru
Перрен может зимой покинуть «Краснодар»

05 января 2026, 23:13

Французский хавбек «Краснодара» Гаэтан Перрен может зимой покинуть клуб. В услугах 29-летнего игрока заинтересованы команды Лиги 1 «Монако» и «Осер».

Перрен перешел в «Краснодар» летом 2025 года из «Осера» за 5 млн евро. Игрок провел за «быков» 20 матчей и забил 2 гола. У футболиста не было постоянного места в основе, во многих матчах он выходил на замену.

Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:31
Гаэтан вполне мог бы поучаствовать в спасении своего бывшего клуба и сохранении ему прописки в Л1, но слишком уж он в плохой форме. Хотя возвращение на родину может реанимировать его навыки забивать голы и отдавать пасы.
4h53zweed46j
4h53zweed46j
вчера в 06:40
Зря он в Краснодар попёрся
Шуня771
Шуня771
вчера в 05:24
Карасунские лягушки пришлись не по душе?)
Флаг в руки...
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:21
Игрок то добротный. А вот не смог особо сверкнуть
Варвар7
Варвар7
вчера в 03:52
"Зима не лето - переживём и это" - улыбнулись "Быки"...)
drug01
drug01
вчера в 00:11
Поиграл мало игра не пошла или условия не те..
Vilar
Vilar
вчера в 00:09
«Осер» продал, «Осер» купил. В чём прикол? Кто наварил?
всё продинамил
всё продинамил ответ shur (раскрыть)
вчера в 00:06
"слава Богу на дворе 2026-ой, а не 1812-тый"
Как знать... как знать... Если не ошибаюсь, это был последний француз в РПЛ, да и тот что-то больно быстро слинял...
всё продинамил
всё продинамил
05 января в 23:52
Что-то больно быстро... Футболист вроде неплохой... Интересно, за скока?
STVA 1
STVA 1
05 января в 23:29
Перешел из Осера и туда же вернутся может! Надеюсь ни как в Спартаке это делают! Свое то хоть отобьют думаю!
shur
shur
05 января в 23:18
...домой во Францию, слава Богу на дворе 2026-ой, а не 1812-тый...!!!
