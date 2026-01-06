Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Сборные Египта и Нигерии вышли в четвертьфинал Кубка африканских наций

вчера, 00:07

Сборные Египта и Нигерии по футболу стали четвертьфиналистами Кубка африканских наций. Турнир проходит в Марокко.

В 1/8 финала сборная Египта со счетом 3:1 после дополнительного времени обыграла команду Бенина. Основное время завершилось со счетом 1:1. Нигерийские футболисты разгромили команду Мозамбика (4:0).

Сборная Египта в четвертьфинале сыграет с победителем матча между командами Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо. Нигерийцы встретятся с сильнейшим в противостоянии команд Алжира и ДР Конго. Ранее в четвертьфинал Кубка африканских наций вышли команды Мали, Сенегала, Камеруна и Марокко.

Четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 января. Финал состоится 18 января. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара.

VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:33
Нигерия устроила разгром Мозамбика !
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:43
Нигерия сильнее
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:42
...а раньше в это время уже прошёл "Приз Известий", готовились
к очередному ЧМ по хоккею! Теперь нахваливаем наших темнокожих футболистов и от жары Африканской спасаемся, хорошего денёчка!!!
shur
shur
вчера в 13:36
...реноме: ...сильные Сборные,хороший четвертьфинал...!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 13:04, ред.
Я внимательно смотрю весь турнир и он мне гораздо интереснее всей Европы и АПЛ в том числе.Могу сказать,что как минимум 6 команд в КАФ сильнее России. Это Марокко,Египет,Камерун,Кот Ди вуар,Сенегал,Нигерия.С моей точки зрения фавориты Марокко и Нигерия.Ро игре.
ABir
ABir
вчера в 12:57
Выход этих сборных в четвертьфинал вполне ожидаемое событие на фоне игры их соперников в 1/8.
lazzioll
lazzioll
вчера в 12:25
а мне кажется кто-то из черной африки Нигерия, Сенегал, Камерун Котдивуар Конго возьмет трофей. северная африка вообще не то пальто ни Египет ни Алжир ни Судан ни Тунис. да и Марроко там со скрипом группу взяло. Египет еле заковырял один в основное Бенину, который за всю группу забил 1 гол. В то время Нигерия накидала уверенно Мозамбику, у которого разница 4-5.
Vilar
Vilar
вчера в 11:44
Наш "мяч тв" покажет полуфиналы и финал? Думаю, будет интересно, хотя ... чемпионат по бильярду в д.Гадюкино, конечно, интересней.
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:19
Египтяне сами себе принесли головную боль...
Салах уже не ТОП....
42gkqd8sf9aq
42gkqd8sf9aq
вчера в 08:41
Марокко дома выглядит главным фаворитом
ty2wtn72a3ar
ty2wtn72a3ar
вчера в 08:40
Египет умудрился до дополнительного времени дотележиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:17
Довольно приличныя команды остались в игре...
