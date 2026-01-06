Top.Mail.Ru
Вице-президент РФС Соловьев в марте планирует участие в комитете УЕФА

вчера, 18:19

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев планирует принять участие в заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по маркетинговым консультациям в марте.

Соловьев был переизбран в комитет в 2023 году. Планировалось, что еще одно заседание пройдет в конце 2025 года.

«В итоге не было заседания в конце года. Ездили за год хорошо, все в порядке, — сказал Соловьев. — Следующее, по-моему, в марте. Планирую ехать. Никаких изменений не происходит, как идет текущее взаимодействие, так и идет».

Варвар7
Варвар7
вчера в 21:24
"Как идет текущее взаимодействие, так и идет"-

Старый бородатый анегдот по поводу :
- По пустыне идет караван верблюдов -
Первый верблюд , за ним второй ,за тем третий , четвёртый, пятый...
- Ну а суть , где суть то???
- Ааа , а ссуть они где придётся...)))
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:40
Так и есть.. Хочется словами Лаврова про таких "чиновников" сказать. Ну ты понял.... С Наступающим Рождеством!
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:38, ред.
Доброго Здоровья, Володя!
Не далее, как месяц назад этот наш чиновник весьма скептически утверждал, что не верит в прогресс решения вопроса по допуску наших футбольных команд всех уровней к соревнованиям под эгидой УЕФА и ФИФА, сравнив его с ложным ощущением приближающегося тепла при кратковременном солнечном луче. И тем не менее едет туда осваивать народные денежки, да ещё наверняка не с пустыми руками и внесёт какую-то сумму в качестве членских взносов.
Болейте за своих, а не против чужих!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:24
Как этот человек может возглавлять Федерацию футбола субъекта РФ? Что он вообще делает в РФС? Какого чёрта Соловьёв представляет великую державу в европейских спортивных международных организациях? На нём же пробы негде ставить?
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:22
Приветствую Иван! Показать что работает и не зря деньги получает! (((
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:07
в комитете на собрании точно знают что ты представитель РФС или ты просто молча там сидишь все думают охранник или гардеробщик? и даже не стесняются говорить работники великие, что все нормально ничего не происходит, изменений ноль. зачем ты там трешься тогда, чтобы что. шведский стол потом?
Vilar
Vilar
вчера в 19:00
"Ездили за год хорошо, все в порядке." "Следующее, по-моему, в марте. Планирую ехать." Никаких изменений не происходит, как идет текущее взаимодействие, так и идет».
Оху...тельное, взаимодействие. Главное, поездки в эту Европу, Соловьёву, ужас, как надоели, устал. Но надо,.. федя, надо! Придётся ехать!...
Он и, правда, нас за дураков держит. Вот это работа, вся страна завидует.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:34
Если никаких изменений не происходит, тогда для чего туда ехать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:33
Порви их там всех!...
