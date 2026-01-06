Вице-президент РФС Соловьев в марте планирует участие в комитете УЕФА

1767712777

вчера, 18:19

Вице-президент Российского футбольного союза ( РФС ) Денис Соловьев планирует принять участие в заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) по маркетинговым консультациям в марте.

Соловьев был переизбран в комитет в 2023 году. Планировалось, что еще одно заседание пройдет в конце 2025 года.

«В итоге не было заседания в конце года. Ездили за год хорошо, все в порядке, — сказал Соловьев. — Следующее, по-моему, в марте. Планирую ехать. Никаких изменений не происходит, как идет текущее взаимодействие, так и идет».