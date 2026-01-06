Трансфер 19-летней шведки вынудил «Арсенал» убрать комментарии в соцсети

1767724776

вчера, 21:39

Лондонский «Арсенал» был вынужден отключить комментарии в соцсети клуба после публикации видео с новой игроком женской команды Смиллой Хольмберг.

«Канониры», занимающие третье место в Женской суперлиге, в понедельник оформили трансфер 19-летней шведской футболистки. Хольмберг считается важным приобретением для «Арсенала», поскольку она уже сыграла 96 матчей за «Хаммарбю», выиграв два кубка и титул чемпиона лиги.

Однако Хольмберг, сыгравшая девять матчей за сборную, подверглась сексистским оскорблениям в видео, опубликованном в соцсети. Юная звезда отправила веселое сообщение болельщикам из раздевалки «Арсенала» и призналась, что не может дождаться, когда наденет знаменитую красную футболку. Хольмберг сказала: «Привет, „канониры“. Я на „Эмирейтс“ и не могу дождаться, когда начну играть. Вперед, „канониры“»!

Клип вызвал ряд сексистских комментариев со стороны нескольких болельщиков. «Арсенал» сотрудничает с компанией Signify Group, специализирующейся на анализе данных, и использует ее специализированный сервис Threat Matrix для поддержки своих усилий по борьбе с целенаправленными оскорблениями в Интернете.

В результате «канониры» в конечном итоге отключили раздел комментариев, не давая другим фанатам поприветствовать Хольмберг в клубе.

Несмотря на оскорбления со стороны меньшинства фанатов, Хольмберг признала, что подписав контракт с командой-претендентом на титул, она реализовала свою «мечту» о большой карьере.