Трансфер 19-летней шведки вынудил «Арсенал» убрать комментарии в соцсети

вчера, 21:39

Лондонский «Арсенал» был вынужден отключить комментарии в соцсети клуба после публикации видео с новой игроком женской команды Смиллой Хольмберг.

«Канониры», занимающие третье место в Женской суперлиге, в понедельник оформили трансфер 19-летней шведской футболистки. Хольмберг считается важным приобретением для «Арсенала», поскольку она уже сыграла 96 матчей за «Хаммарбю», выиграв два кубка и титул чемпиона лиги.

Однако Хольмберг, сыгравшая девять матчей за сборную, подверглась сексистским оскорблениям в видео, опубликованном в соцсети. Юная звезда отправила веселое сообщение болельщикам из раздевалки «Арсенала» и призналась, что не может дождаться, когда наденет знаменитую красную футболку. Хольмберг сказала: «Привет, „канониры“. Я на „Эмирейтс“ и не могу дождаться, когда начну играть. Вперед, „канониры“»!

Клип вызвал ряд сексистских комментариев со стороны нескольких болельщиков. «Арсенал» сотрудничает с компанией Signify Group, специализирующейся на анализе данных, и использует ее специализированный сервис Threat Matrix для поддержки своих усилий по борьбе с целенаправленными оскорблениями в Интернете.

В результате «канониры» в конечном итоге отключили раздел комментариев, не давая другим фанатам поприветствовать Хольмберг в клубе.

Несмотря на оскорбления со стороны меньшинства фанатов, Хольмберг признала, что подписав контракт с командой-претендентом на титул, она реализовала свою «мечту» о большой карьере.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:46
Так и не понял, за что её гнобили...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:27
Пришёл важный человек, которого раньше не считали важным... Аккуратнее надо быть в соцсетях — опасная это штука. Время идёт, а записи остаются. Многие люди пострадали из-за этого...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:03
женская команда Арсенала выиграла ЛЧ, победили блестящую Барселону.
групповой этап так себе прошли.
вот и усиление команды.
посмотрим, что за пушка Смилла)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:47
А ведь получается , что Смилла - оказалась не так уж мила...)))
w4v5bxeyx64g
w4v5bxeyx64g
вчера в 21:44
Главное что сама футболистка довольна, мечта её осуществилась
