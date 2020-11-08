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0 : 1
завершен
сегодня, 15:00
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Стадион Хоуторнс
|88’
|0:1
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Кейн Харри
ассистент Дохерти Мэтт
|Бартли Кайл
|44’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Ло Чельсо Джовани
|Н'Домбеле Тангай
|Дианьяна Грэди
|Робинсон Каллум
|68’
|78’
|Моура Лукас
|Бэйл Гарет
|78’
|Винисиус
|Сиссоко Мусса
|Филлипс Мэтт
|Ахирн-Грант Карлан
|84’
|Эдвардс Кайл
|Ливермор Джейк
|89’
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|11
|Удары по воротам
|18
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|2
|Удары в створ
|5
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|17
|Фолы
|12
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|9
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|1
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|4
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|0
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ВБА не унывать, надо было моменты реализовывать.
Хотел давно написать, классная форма у Вестброма!
ВБА не унывать, надо было моменты реализовывать.
Хотел давно написать, классная форма у Вестброма!
если честно с дроздами всегда были напряженные матчи, помню как в первом чемпионском забеге против лестера, как раз после ничей с вба, клуб полетел, когда алли получил дисквалификацию.
если честно с дроздами всегда были напряженные матчи, помню как в первом чемпионском забеге против лестера, как раз после ничей с вба, клуб полетел, когда алли получил дисквалификацию.