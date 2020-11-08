В 1 Джонстон Сэм Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 6 Аджайи Семи Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Блоки: 3 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 5 Бартли Кайл Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 27 О'Ши Дара Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 14 Таусенд Конор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 2 Ферлонг Дарнелл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 18 Галлахер Конор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 17 Кровинович Филип Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 8 Ливермор Джейк Ударов всего: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 89

Н 29 Ахирн-Грант Карлан Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 84

Н 7 Робинсон Каллум Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 25 Баттон Дэвид

З 3 Гиббс Киран

З 22 Пелтиер Ли

П 11 Дианьяна Грэди Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 23

П 19 Сойерс Ромейн

П 10 Филлипс Мэтт Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 12