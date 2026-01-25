Слот назвал причину поражения «Ливерпуля» в матче против «Борнмута»

1769322938

сегодня, 09:35

Главный тренер «Ливерпуля» обвинил усталость в том, что его команда пропустила гол на 95-й минуте выездного матча с «Борнмутом», в результате чего она потерпела поражение со счетом 2:3 в Премьер-лиге.

«В последних пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти матчах мы в основном вынуждены играть с одними и теми же игроками, теми, кто у нас есть, и иногда некоторые из них к концу матча могут быть немного уставшими», — сказал Слот в послематчевых интервью различным британским телеканалам.

«Думаю, это то, что вы могли увидеть и сегодня в конце матча», — добавил он.