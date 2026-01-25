Top.Mail.Ru
Слот назвал причину поражения «Ливерпуля» в матче против «Борнмута»

сегодня, 09:35
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот обвинил усталость в том, что его команда пропустила гол на 95-й минуте выездного матча с «Борнмутом», в результате чего она потерпела поражение со счетом 2:3 в Премьер-лиге.

«В последних пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти матчах мы в основном вынуждены играть с одними и теми же игроками, теми, кто у нас есть, и иногда некоторые из них к концу матча могут быть немного уставшими», — сказал Слот в послематчевых интервью различным британским телеканалам.

«Думаю, это то, что вы могли увидеть и сегодня в конце матча», — добавил он.

Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:06
"В последних пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти матчах.............."
Надо говорить - в последних трёх, четырёх, пяти...................... и т.д., так достоверней будет, что команда устала.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:57
А ведь от 5 до 10 Арне отлично считает...)
Vilar
Vilar
сегодня в 11:20
Когда надо отмазаться, любой человек, по любому поводу всегда может назвать миллион причин, а в спорте, в частности в футболе, они все на поверхности: погода, травмы, долгий переезд, недооценка соперника, невезло, но играли хорошо, замены не сработали, судья ошибся, наконец, усталость и т.д.и т.п.
w597gp7nawj4
w597gp7nawj4
сегодня в 11:11
Слот= Тен Хаг. Даже пресс-конференции практически одинаковые. А когда-то казалось, что Ливерпуль угадал с выбором Слота.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:10
В команде видно нежелание выкладываться на 100
vwpk48dayw7u
vwpk48dayw7u
сегодня в 11:09, ред.
Не доминирование, а стерильное владение. Моментов почти не создали за весь 2 тайм. Реализации нет. Сплошные отговорки в стиле Эрика лысого и Аморима: "мы были лучше, но проиграли". Очередное поражение чемпиона в добавленное время
2yvnj4mzgg7u
2yvnj4mzgg7u
сегодня в 11:08
Купили новичков на миллиард и думали что теперь всех победят, а на деле про.....ют Борнмуту!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 11:07
при чем составы Борнмута, Лидса, Бернли и Фулхэма на уровне лучших игроков Ливерпуля, вот такая мысль Слота))
и потому в последних 5 матчах нет побед у команды Унесенных ветром.
а если Карабах прибьет команду Слота?
думаю, Слота скоро уволят.
и это будет его последняя работа в топ-клубе.
4j9wau9cqmhw
4j9wau9cqmhw
сегодня в 11:06
Ты и есть главная причина..пиши заяву об отставке
Capral
Capral
сегодня в 10:46
Когда тренеру нечем объяснить поражение, всё сводится к усталости.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:31, ред.
Слот пытается научиться бегать между струйками, чтобы не промокнуть... Нет, уважаемый товарищ тренер, так не пойдёт. Версия о кадровом голоде выглядит не очень убедительно, я считаю ее весьма циничной. Не далее как в сентябре, Ливерпуль испытал чувство гордости, когда его признали лидером по затратам на трансферы. К сожалению Лидером АПЛ клуб побыл несколько туров, после чего последовал провал... Свежая кровь нужна была ещё в прошлом сезоне.. Ведь готовы были уйти Салах и ван Дайк, почему их не отпустили? Это была инициатива Слота. Уже давно нашли бы им замену и наиграли новичков. Мне кажется, тренеру пора готовить три пакета, как в известном анекдоте... Правда это лишь моё мнение, хозяевам виднее. Обидно видеть Ливерпуль в таком ужасном состоянии...
shur
shur
сегодня в 10:14
...это уже называется "паникой" ! Последнее дело обьвинять команду
в во всех грехах...!!!
drug01
drug01
сегодня в 10:14
Причин всегда можно много найти надо строить новую игру!!
adekvat
adekvat
сегодня в 10:09
А Бормунта два состава играют?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:03
Ну и зачем он это сказал?
112910415
112910415
сегодня в 09:56
и как дальше собираешься ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:37, ред.
Причина всегда найдётся, но это футбол...
