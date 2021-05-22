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5 : 2
завершен
22 мая 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 558 - 44.9
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.1
Средний возраст: 27.5 - 26.8
Средний рост: 183.1 - 181.9
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
|Гаувелеув Джеффри
|1:0(А)
|9’
|Гнабри Серж
|2:0
|23’
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Киммих Йозуа
ассистент Коман Кингсли
|3:0
|33’
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Коман Кингсли
ассистент Алаба Давид
|4:0
|43’
|67’
|4:1
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Хан Андре
ассистент Бенес Ласло
|72’
|4:2
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Нидерлехнер Флориан
ассистент Хан Андре
|Левандовски Роберт
|5:2
|90’
|69’
|Сухи Марек
|Эрнандес Люка
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Фрамбергер Рафаэль
|Педерсен Мадс
|46’
|Сухи Марек
|Калиджури Даниэль
|Сане Лерой
|Гнабри Серж
|61’
|Мусиала Джамал
|Коман Кингсли
|61’
|Мартинес Хави
|Боатенг Джером
|61’
|67’
|Йенсен Фредрик
|Рихтер Марко
|Чупо-Мотинг Эрик
|Мюллер Томас
|72’
|Толиссо Корентен
|Алаба Давид
|73’
|76’
|Финнбогасон Альфред
|Нидерлехнер Флориан
|87’
|Петков Лукас
|Хан Андре
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|26
|Удары по воротам
|9
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|14
|Удары в створ
|4
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|6
|Фолы
|9
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|10
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|2
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|70%
|Владение мячом
|30%
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|2
|Cэйвы
|10
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|1
|Предупреждения
|1
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