В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 2 Пенальти отражено: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 27 Алаба Давид Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 73

З 17 Боатенг Джером Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 61

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Выносы: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

З 5 Павар Бенжамен Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 60

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 61

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 10 Ударов в створ: 6 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 4 Зюле Никлас

З 20 Сарр Буна

П 8 Мартинес Хави Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 29

П 42 Мусиала Джамал Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 29

П 22 Рока Марк

П 24 Толиссо Корентен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 17

Н 10 Сане Лерой Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 30