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Бавария - Аугсбург
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Вердер - Боруссия
Штутгарт - Арминия

Текстовая онлайн трансляция матча Бавария против Аугсбург

Бавария Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) 5:2 Логотип футбольный клуб Аугсбург Аугсбург
Бавария
5 : 2
завершен
22 мая 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 558 - 44.9
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.1
Средний возраст: 27.5 - 26.8
Средний рост: 183.1 - 181.9
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
Аугсбург
Германия. Бундеслига 2020/2021, 34 тур
Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.139.9117.27
Лига Ставок 1.14 10.00 15.00
Мелбет 1.14 10.10 19.00
1XBET 1.16 10.50 16.00
BetBoom 1.15 8.64 15.72
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    23' (2:0) Гнабри Серж (7)
     
    33' (3:0) Киммих Йозуа (6) (Коман Кингсли (29))
     
    43' (4:0) Коман Кингсли (29) (Алаба Давид (27))
     
    3
    61' Гнабри Серж (7) уходит с поля, Сане Лерой (10) вышел на поле
    61' Коман Кингсли (29) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
    61' Боатенг Джером (17) уходит с поля, Мартинес Хави (8) вышел на поле
     
    72' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
     
    73' Алаба Давид (27) уходит с поля, Толиссо Корентен (24) вышел на поле
     
    83' Эрнандес Люка (21)
     
    90' (5:2) Левандовски Роберт (9)
     
    9' (1:0) Автогол Гаувелеув Джеффри (6)
     
    25' (2:0) Нереализованный пенальти Калиджури Даниэль (20)
     
    2
    46' Калиджури Даниэль (20) уходит с поля, Сухи Марек (5) вышел на поле
    46' Педерсен Мадс (3) уходит с поля, Фрамбергер Рафаэль (32) вышел на поле
     
    2
    67' (4:1) Хан Андре (28) (Бенес Ласло (18))
    67' Рихтер Марко (23) уходит с поля, Йенсен Фредрик (24) вышел на поле
     
    69' Сухи Марек (5)
     
    72' (4:2) Нидерлехнер Флориан (7) (Хан Андре (28))
     
    76' Нидерлехнер Флориан (7) уходит с поля, Финнбогасон Альфред (27) вышел на поле
     
    87' Хан Андре (28) уходит с поля, Петков Лукас (45) вышел на поле
    Голы
    Гаувелеув Джеффри 1:0(А) 9’
    Гнабри Серж 2:0 23’
    Киммих Йозуа
    ассистент Коман Кингсли     		3:0 33’
    Коман Кингсли
    ассистент Алаба Давид     		4:0 43’
    67’ 4:1 Хан Андре
    ассистент Бенес Ласло
    72’ 4:2 Нидерлехнер Флориан
    ассистент Хан Андре
    Левандовски Роберт 5:2 90’
    Наказания
    69’ Сухи Марек
    Эрнандес Люка 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Фрамбергер Рафаэль Педерсен Мадс
    46’ Сухи Марек Калиджури Даниэль
    Сане Лерой Гнабри Серж 61’
    Мусиала Джамал Коман Кингсли 61’
    Мартинес Хави Боатенг Джером 61’
    67’ Йенсен Фредрик Рихтер Марко
    Чупо-Мотинг Эрик Мюллер Томас 72’
    Толиссо Корентен Алаба Давид 73’
    76’ Финнбогасон Альфред Нидерлехнер Флориан
    87’ Петков Лукас Хан Андре
    Статистика
    		 26 Удары по воротам 9
    		14 Удары в створ 4
    		6 Фолы 9
    		10 Угловые 2
    		1 Офсайды 2
    		70% Владение мячом 30%
    		2 Cэйвы 10
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    DVL
    DVL
    22 мая в 19:46
    Дайте Лёве уже ЗМ, ведь заслужил.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    22 мая в 19:35
    А где Холанд ?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    22 мая в 18:33
    Левандовски заслуживает ЗМ
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    22 мая в 18:30
    Рекорд пал, Левандовски Красава!!!
    karnager
    karnager
    22 мая в 18:25
    блин, забил))
    karnager
    karnager ответ 1_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
    22 мая в 18:23
    а он и не забьет )
    Imrebellion
    Imrebellion
    22 мая в 17:15
    Осталось Лёве забить пару тройку мячей
    Лакшери
    Лакшери ответ ДАША Д (раскрыть)
    22 мая в 17:13
    Ага, оно и видно
    swed27
    swed27
    22 мая в 16:14
    Бавария тб2
    drug01
    drug01
    22 мая в 16:00
    П1
    1bear
    1bear
    22 мая в 15:01
    победа хозяев
    ДАША Д
    ДАША Д
    20 мая в 10:02
    Бавария будет играть спустя рукава.
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