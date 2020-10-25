В 1 Мерет Алекс Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 98

З 22 Ди Лоренцо Джованни Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 98

З 26 Кулибали Калиду Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 93 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 98

З 44 Манолас Константинос Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 98

З 6 Мариу Руй Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 98

П 5 Бакайоко Тьему Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 74

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 88

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Перехваты: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 88

П 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 58

П 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 58

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 98

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 25 Оспина Давид

З 31 Гулям Фаузи Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

З 19 Максимович Никола

З 2 Малькуи Кевин

З 33 Ррахмани Амир

З 23 Хисай Эльсеид

П 4 Демме Диего Фолов заработано: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 24

П 68 Лоботка Станислав Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

Н 37 Петанья Андреа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 40