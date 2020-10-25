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1 : 2
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Чиро Виджорито
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Инсинье Роберто
ассистент Лападула Джанлука
|1:0
|30’
|60’
|1:1
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Инсинье Лоренцо
ассистент Политано Маттео
|67’
|1:2
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Петанья Андреа
ассистент Политано Маттео
|Капрари Джанлука
|45+1’
|Фулон Даам
|57’
|Глик Камил
|85’
|90+7’
|Политано Маттео
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Туйя Алессандро
|Капрари Джанлука
|53’
|58’
|Политано Маттео
|Лосано Ирвинг
|58’
|Петанья Андреа
|Мертенс Дрис
|Импрота Риккардо
|Дабо Брайан
|64’
|Сау Марко
|Лападула Джанлука
|64’
|Маджо Кристиан
|Фулон Даам
|64’
|74’
|Демме Диего
|Бакайоко Тьему
|Ди Серио Джузеппе
|Инсинье Роберто
|77’
|87’
|Лоботка Станислав
|Руис Фабиан
|88’
|Гулям Фаузи
|Инсинье Лоренцо
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|9
|Удары по воротам
|19
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|3
|Удары в створ
|5
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|16
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|15
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|1
|Офсайды
|3
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|3
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|1
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Тем более после Астон Виллы вряд ли это будет больнее. Эту боль поймут только каталонцы. Аха-ха)
Тем более после Астон Виллы вряд ли это будет больнее. Эту боль поймут только каталонцы. Аха-ха)
Вы думаете, что если в прошлом сезоне он кормился с рук ливерпуля, то в этом он вам бесплатно будет услуги оказывать?) Теперь для ливерпуля, как для чемпиона, всё вдвое дороже)
Вы думаете, что если в прошлом сезоне он кормился с рук ливерпуля, то в этом он вам бесплатно будет услуги оказывать?) Теперь для ливерпуля, как для чемпиона, всё вдвое дороже)
1 - 0
А Беневенто бодрый такой клубец)
1 - 0
А Беневенто бодрый такой клубец)