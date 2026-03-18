Стало известно, в какой клуб хочет перейти Энцо Фернандес

сегодня, 21:29

Полузащитник Энцо Фернандес может покинуть «Челси» этим летом.

Аргентинец намерен сменить клубную прописку после окончания нынешнего сезона. Однако «синие» пока не собираются продавать своего игрока.

Если предложение по трансферу Энцо сделает «Реал», он будет просить лондонский клуб отпустить его. Полузащитник хочет перейти именно в «Реал», а не в чемпионат Франции или Саудовскую Аравию.

сегодня в 23:41
Если так хочет, то надо отпускать с полузащитой и так нормально у Челси. Вратаря бы толкового
shur
сегодня в 23:29
....так ли он хорош, нет времени выбирать, хотя ЧМ разбавит градус
перестройки в Больших Клубах! Вообщем надо посмотреть! Понюхать,пощупать, может и ко двору...!
azkan
сегодня в 23:23
Если так в ПСЖ ему тоже не светит. А куда же тогда он собрался?
Честно говоря я тоже из этого Челси слинял бы))
Romeo 777
сегодня в 21:45
Новый агент пытался выбить новый контракт для аргентинца, захотел ЗП по жирнее, но в Челси давно не платят таких зар.плат. У нас самый высокооплачиваемый игрок это воспитанник Джеймс с 250 тысячами в неделю.
За деньгами в Реал можно конечно…только вот, после его расистских песнопений в адрес французов и лично Мбаппе, тооо, тут надо понимать, что черепашка со своей бандой его живьем съедят 🙃 Поэтому не думаю, что Реал его захочет брать, да и там как минимум не хуже есть игроки на его позиции, плюс контракт у него до 2032 года, и мало кто захочет за него платить 120+ миллионов.
Buzz Lightyear
сегодня в 21:45
Думаю, для него это отличный вариант, подходящий клуб и к тому же там требуются полузащитники высокого уровня, а он подходит, плюс ещё молод.
shur
сегодня в 21:37, ред.
...у нас уже есть один аргентинец с трудно произносимой фамилией и пока непонятной игрой - Мастантуоно...???!!! У них лучше в Барсе получается!
