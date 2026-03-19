«Атлетико» проиграл «Тоттенхэму», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» обыграл «Атлетико» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 30-й минуте вперёд «шпор» вывел нападающий Рандаль Коло Муани. На 47-й минуте форвард «Атлетико» Хулиан Альварес вернул равенство в счёте. На 52-й минуте Хави Симонс снова вывел лондонский клуб вперёд, но на 75-й минуте защитник «матрасников» Давид Ханко сравнял счёт. На 90-й минуте победу «Тоттенхэму» принёс Хави Симонс, который оформил дубль, реализовав пенальти.
По сумме двух встреч «Атлетико» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 7:5. В 1/4 финала ЛЧ «матрасники» встретятся с «Барселоной», которая ранее обыграла в 1/8 финала «Ньюкасл».
Поздравляю болельщиков Атлетико с выходом в 1/4.
Семеоне со своей бандой крайне редко обыгрывал каталонцев в чемпионате , но в лч имеет сто процентный результат, он оба раза выходил победителем и доходил до финала. Очень неудобный соперник, пожелаю удачи Барсе, надеюсь увидеть интересный матч и проход каталонцев)
