Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Атлетико» проиграл «Тоттенхэму», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:54
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Атлетико» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 30-й минуте вперёд «шпор» вывел нападающий Рандаль Коло Муани. На 47-й минуте форвард «Атлетико» Хулиан Альварес вернул равенство в счёте. На 52-й минуте Хави Симонс снова вывел лондонский клуб вперёд, но на 75-й минуте защитник «матрасников» Давид Ханко сравнял счёт. На 90-й минуте победу «Тоттенхэму» принёс Хави Симонс, который оформил дубль, реализовав пенальти.

По сумме двух встреч «Атлетико» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 7:5. В 1/4 финала ЛЧ «матрасники» встретятся с «Барселоной», которая ранее обыграла в 1/8 финала «Ньюкасл».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Все комментарии
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:05
После первого матча многое было понятно, нынешний Тотен не в состоянии такое отыграть.
Поздравляю болельщиков Атлетико с выходом в 1/4.
Семеоне со своей бандой крайне редко обыгрывал каталонцев в чемпионате , но в лч имеет сто процентный результат, он оба раза выходил победителем и доходил до финала. Очень неудобный соперник, пожелаю удачи Барсе, надеюсь увидеть интересный матч и проход каталонцев)
Варвар7
сегодня в 00:56
ТТХ на последок всё таки "хлопнул калиткой!" ...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 