«Атлетико» проиграл «Тоттенхэму», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:54

«Тоттенхэм» обыграл «Атлетико» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 30-й минуте вперёд «шпор» вывел нападающий Рандаль Коло Муани. На 47-й минуте форвард «Атлетико» Хулиан Альварес вернул равенство в счёте. На 52-й минуте Хави Симонс снова вывел лондонский клуб вперёд, но на 75-й минуте защитник «матрасников» Давид Ханко сравнял счёт. На 90-й минуте победу «Тоттенхэму» принёс Хави Симонс, который оформил дубль, реализовав пенальти.