«Бавария» разгромила «Аталанту» и прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:53

«Бавария» обыграла «Аталанту» (4:1, 10:2 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 25-й минуте нападающий Харри Кейн вывел «Баварию» вперёд, реализовав пенальти. На 54-й минуте Кейн отметился дублем. На 56-й минуте полузащитник «Баварии» Леннарт Карл довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте голом отметился Луис Диас, а на 86-й минуте полузащитник «Аталанты» Лазар Самарджич забил гол престижа.

«Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом». Ранее мадридский клуб выбил на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити».