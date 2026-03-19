Лига чемпионов 2025/2026

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:58

Закончились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, благодаря чему стали известны все пары 1/4 финала турнира.

Первая сторона сетки:

ПСЖ — «Ливерпуль» и «Бавария» — «Реал»

Вторая сторона сетки:

«Барселона» — «Атлетико» и «Спортинг» — «Арсенал»

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Bombon
сегодня в 01:49
Здесь только в одной паре есть явный фаворит. Это Арсенал. Хотя, Спортинг тоже очень непростой соперник. Остальные пары равные. Довольно интересно будет.
the_bond
сегодня в 01:49
Реал и Спортинг в этой компании явно лишние. Ждем финал Бавария / Арсенал
Comentarios
сегодня в 01:45
Весело будет, если Спортинг ЛЧ выиграет ;)
lk_483777
сегодня в 01:08
Первая сторона сетки просто лютая.
Вторая попроще конечно же.
IKER-RAUL
сегодня в 01:06
Хорошие получились пары, ждём интересные матчи!
Chivas1
сегодня в 01:04
Ох них… ))
пират Елизаветы
сегодня в 01:02
Атлетико была вне топ-8...но за счет победы над ТТХ получает выгоду))
пират Елизаветы
сегодня в 01:00, ред.
23 забито в 2 игровом вечере лч.
вчера толькл 13
Гость
