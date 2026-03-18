Ролан Гусев: «Неприятно проигрывать „Спартаку“»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал результат матча полуфинал Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (0:1).
Главное, что мы достигли своей цели. Понятно, что неприятно проигрывать «Спартаку». У нас был гандикап в три мяча, была определенная стратегия на этот матч, которую мы выполнили. Были моменты, где чуть неправильно сыграли, но главное, что не произошло чудо, которое много ждали. По движению было видно, что не хватает мобильности, долго работали с мячом.
По сумме двух встреч «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 5:3 и вышло в финал Пути РПЛ Кубка России, где встретится с «Краснодаром».
но без поражений никто не пройдет.
Правда, он там пел, почти, как сейчас Гусев рассказывает: вперемешку желаемое, за действительное.
Матчи 84
Победы Спартак 42
Победы Динамо 18
Ничьи 24
Разность забитых мячей 140 -102...и это только с 1992 года...
