Россия. Кубок 2025/2026

Ролан Гусев: «Неприятно проигрывать „Спартаку“»

вчера, 23:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал результат матча полуфинал Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (0:1).

Главное, что мы достигли своей цели. Понятно, что неприятно проигрывать «Спартаку». У нас был гандикап в три мяча, была определенная стратегия на этот матч, которую мы выполнили. Были моменты, где чуть неправильно сыграли, но главное, что не произошло чудо, которое много ждали. По движению было видно, что не хватает мобильности, долго работали с мячом.

По сумме двух встреч «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 5:3 и вышло в финал Пути РПЛ Кубка России, где встретится с «Краснодаром».

Гусев Ролан
Источник: matchtv.ru Фото: ФК Динамо
пират Елизаветы
сегодня в 00:43
весной ДМ был хорош.
но без поражений никто не пройдет.
Vilar
сегодня в 00:35
Разговорился Гусь. Есть басня про Волка, и там один из действующих лиц - Гусь.
Правда, он там пел, почти, как сейчас Гусев рассказывает: вперемешку желаемое, за действительное.
Варвар7
сегодня в 00:32
Ролан, проигровать вообще не приятно...)))
Futurista
вчера в 23:59, ред.
Столько раз проигрывали а тут вдруг неприятно)...
Матчи 84
Победы Спартак 42
Победы Динамо 18
Ничьи 24
Разность забитых мячей 140 -102...и это только с 1992 года...
shur
вчера в 23:47
...неприятно гуся холодного кушать !!!
Брулин
вчера в 23:45
