Ролан Гусев: «Неприятно проигрывать „Спартаку“»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал результат матча полуфинал Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (0:1).

Главное, что мы достигли своей цели. Понятно, что неприятно проигрывать «Спартаку». У нас был гандикап в три мяча, была определенная стратегия на этот матч, которую мы выполнили. Были моменты, где чуть неправильно сыграли, но главное, что не произошло чудо, которое много ждали. По движению было видно, что не хватает мобильности, долго работали с мячом.