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Интер - Торино
Фиорентина - Беневенто
Рома - Парма
Сампдория - Болонья
Верона - Сассуоло
Удинезе - Дженоа
Наполи - Милан

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Торино

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    Голы
    45+2’ 0:1 Верди Симоне
    ассистент Мейте Суалихо
    62’ 0:2(П) Ансальди Кристиан
    Санчес Алексис 1:2 64’
    Лукаку Ромелу
    ассистент Санчес Алексис     		2:2 67’
    Лукаку Ромелу 3:2(П) 84’
    Мартинес Лаутаро
    ассистент Лукаку Ромелу     		4:2 90’
    Наказания
    31’ Верди Симоне
    Д'Амброзио Данило 35’
    Бастони Алессандро 46’
    Янг Эшли 61’
    70’ Синго Вильфрид
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    41’ Бонаццоли Федерико Верди Симоне
    Мартинес Лаутаро Гальярдини Роберто 65’
    Шкриньяр Милан Д'Амброзио Данило 65’
    де Врей Стефан Раноккья Андреа 74’
    Перишич Иван Янг Эшли 74’
    85’ Эдера Симоне Ринкон Томас
    Наингголан Раджа Санчес Алексис 86’
    90+3’ Миллико Винченцо Верди Симоне
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 6
    		20 Фолы 14
    		1 Угловые 1
    		4 Офсайды 0
    		55% Владение мячом 45%
    		4 Cэйвы 0
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Остынь Бомбящий
    Остынь Бомбящий
    сегодня в 20:16
    Да и к чему бомбить? Не мой же клуб вчера отматрасили и отправили на историческое 12 место)
    Legend 6
    Legend 6 ответ Остынь Бомбящий (раскрыть)
    сегодня в 20:15
      Остынь Бомбящий
      Остынь Бомбящий ответ Legend 6 (раскрыть)
      сегодня в 20:14
      Зачем изобретать велосипед?)
      Ты вот тоже на аву поставил самую легендарную шестерку мессе, что бы и другие не забывали погоншика катарских верблюдов, ахаха)
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 20:10
        Legend 6
        Legend 6 ответ Остынь Бомбящий (раскрыть)
        сегодня в 20:08
        Ты себе придумал новое название-шпаргалку, чтобы не бомбить целыми днями🤣🤣🤣
        Legend 6
        Legend 6 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 20:05
        Если бы Месси не был лучшим, то у приклоняющихся бритым ногам Роналды так не бомбило)))
        протон1
        протон1
        сегодня в 20:03
        говорили еще конте уволить
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 19:56
        💪 Возраст - всего лишь цифра

        ⏱ 35-летний Роналду принес «Ювентусу» победу, оформив дубль в матче с «Кальяри» всего за 4 минуты.

        📊 На счету португальца 8 мячей в чемпионате Италии. Таким образом, форвард сравнялся с Златаном Ибрагимовичем в гонке бомбардиров.

        🥇 Криштиану забил 8 голов в 5 матчах на старте сезона, что является его новым рекордом.
        =====================

        Покажите это тем, кто говорит, что Меська лучший!!!
        Роналду почти 36 лет, и такие мощные результаты.
        Месси сколько там? 33? И посмотрите, какие у него результаты за последние игры!
        Остынь Бомбящий
        Остынь Бомбящий ответ матос (раскрыть)
        сегодня в 19:52
        Класс не игроков, а свистунов. На класс игроков мы с Реалом поглядим. Аха-ха)
        В данном случае три очка не пахнут, а конкретно сМЕРДят)
        Остынь Бомбящий
        Остынь Бомбящий ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        сегодня в 19:51
        Это не имя, а призыв. Что бы это понять, достаточно закончить пару начальных классов. Аха-ха)
        матос
        матос
        сегодня в 19:50, ред.
        Картина удручающая конечно ,толком игры нет , результат делают класс некоторых игроков , благодаря которым Конте еще работает . Нервы - стальные канаты видимо у китайских хозяев , Моратти уволил бы это недоразумение еще после первых 45мин этого матча)
        Барелла реально топ.
        Остынь Бомбящий
        Остынь Бомбящий
        сегодня в 19:45
          fanliverpoolfan22
          fanliverpoolfan22
          сегодня в 19:44
          Интересное у тебя имя Остынь
          УрсХох
          УрсХох ответ Maximiliano_777 (раскрыть)
          сегодня в 19:42
          Конечно,честная.Раз уплочено - значит вынь да положь.
          fanliverpoolfan22
          fanliverpoolfan22
          сегодня в 19:41
            Maximiliano_777
            Maximiliano_777 ответ Juve14 (раскрыть)
            сегодня в 19:39
            Пересмотрел моменты со всеми голами и могу уверенно сказать, что победа честная и справедливая.
            Остынь Бомбящий
            Остынь Бомбящий
            сегодня в 19:35
            Фофанчик, ливерпуль после 7:2 сам всё ещё прожарен. Аха-ха)
            Остынь Бомбящий
            Остынь Бомбящий ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
            сегодня в 19:35
            Хорошего понемногу. Не всё сразу. Я же говорил тебе, что кто много ест, тот быстро давится.
            Вчера был шикарный день - день каталонского плача. Пеп спрашивал у Жозе, врач ли он и Жозе как профессиональный проктолог произвёл Пепу ректальный осмотр, затем матрасы хлопнули по носу инопланетного пешехода, который пенальти так и не выходил)
            Сегодня Ла Пенна зарешал, ливерпуль тоже скорее всего отскочит, а вот в ЛЧ думаю порезвимся на славу. Аха-ха)
            fanliverpoolfan22
            fanliverpoolfan22 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
            сегодня в 19:33
              Керосинщик против Князя
              Керосинщик против Князя
              сегодня в 19:30
              Очередной удар по Князю, сегодня для него день хуже!
              Остынь Бомбящий
              Остынь Бомбящий ответ УрсХох (раскрыть)
              сегодня в 19:29
              Аха-ха), зачётно.
              Пусть повыпендриваются до Реала), там судить уже будет не Ла Пенна)
              Maximiliano_777
              Maximiliano_777 ответ УрсХох (раскрыть)
              сегодня в 19:25
              Если тебе так по душе, то пусть так и будет)
              Maximiliano_777
              Maximiliano_777
              сегодня в 19:24
              Уж Вы бы молчали про судейство.
              Makcum
              Makcum
              сегодня в 19:23
              Гоббы, гоббы!!! Нас с победой!!!
              Интер вперёд :)
              УрсХох
              УрсХох ответ Maximiliano_777 (раскрыть)
              сегодня в 19:23
              Конечно переживете.
              Вам ли привыкать
              Тараканы,говорят,даже ядерную войну переживут.
              УрсХох
              УрсХох ответ Maximiliano_777 (раскрыть)
              сегодня в 19:22
                Juve14
                Juve14 ответ Maximiliano_777 (раскрыть)
                сегодня в 19:22
                  Maximiliano_777
                  Maximiliano_777 ответ УрсХох (раскрыть)
                  сегодня в 19:22
                  Ничего,,, не утруждайтесь. мы переживем.
                  fanliverpoolfan22
                  fanliverpoolfan22
                  сегодня в 19:21
                  Вам бы завидовать ювентийцы имея в составе Тольявенто,Орсато,еше в резерве Сидит Рокки.
                  Maximiliano_777
                  Maximiliano_777 ответ Juve14 (раскрыть)
                  сегодня в 19:20
                  Да мне пох. Судья не в одну сторону свистел. Были моменты, когда против нас были решения. Главное, что 3 очка есть.
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