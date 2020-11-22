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4 : 2
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Джузеппе Меацца
|45+2’
|0:1
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Верди Симоне
ассистент Мейте Суалихо
|62’
|0:2(П)
|Ансальди Кристиан
|Санчес Алексис
|1:2
|64’
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Лукаку Ромелу
ассистент Санчес Алексис
|2:2
|67’
|Лукаку Ромелу
|3:2(П)
|84’
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Мартинес Лаутаро
ассистент Лукаку Ромелу
|4:2
|90’
|31’
|Верди Симоне
|Д'Амброзио Данило
|35’
|Бастони Алессандро
|46’
|Янг Эшли
|61’
|70’
|Синго Вильфрид
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|41’
|Бонаццоли Федерико
|Верди Симоне
|Мартинес Лаутаро
|Гальярдини Роберто
|65’
|Шкриньяр Милан
|Д'Амброзио Данило
|65’
|де Врей Стефан
|Раноккья Андреа
|74’
|Перишич Иван
|Янг Эшли
|74’
|85’
|Эдера Симоне
|Ринкон Томас
|Наингголан Раджа
|Санчес Алексис
|86’
|90+3’
|Миллико Винченцо
|Верди Симоне
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|13
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|6
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|20
|Фолы
|14
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|1
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|0
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|4
|Cэйвы
|0
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|3
|Предупреждения
|2
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Ты вот тоже на аву поставил самую легендарную шестерку мессе, что бы и другие не забывали погоншика катарских верблюдов, ахаха)
Ты вот тоже на аву поставил самую легендарную шестерку мессе, что бы и другие не забывали погоншика катарских верблюдов, ахаха)
⏱ 35-летний Роналду принес «Ювентусу» победу, оформив дубль в матче с «Кальяри» всего за 4 минуты.
📊 На счету португальца 8 мячей в чемпионате Италии. Таким образом, форвард сравнялся с Златаном Ибрагимовичем в гонке бомбардиров.
🥇 Криштиану забил 8 голов в 5 матчах на старте сезона, что является его новым рекордом.
=====================
Покажите это тем, кто говорит, что Меська лучший!!!
Роналду почти 36 лет, и такие мощные результаты.
Месси сколько там? 33? И посмотрите, какие у него результаты за последние игры!
⏱ 35-летний Роналду принес «Ювентусу» победу, оформив дубль в матче с «Кальяри» всего за 4 минуты.
📊 На счету португальца 8 мячей в чемпионате Италии. Таким образом, форвард сравнялся с Златаном Ибрагимовичем в гонке бомбардиров.
🥇 Криштиану забил 8 голов в 5 матчах на старте сезона, что является его новым рекордом.
=====================
Покажите это тем, кто говорит, что Меська лучший!!!
Роналду почти 36 лет, и такие мощные результаты.
Месси сколько там? 33? И посмотрите, какие у него результаты за последние игры!
В данном случае три очка не пахнут, а конкретно сМЕРДят)
В данном случае три очка не пахнут, а конкретно сМЕРДят)
Барелла реально топ.
Барелла реально топ.
Вчера был шикарный день - день каталонского плача. Пеп спрашивал у Жозе, врач ли он и Жозе как профессиональный проктолог произвёл Пепу ректальный осмотр, затем матрасы хлопнули по носу инопланетного пешехода, который пенальти так и не выходил)
Сегодня Ла Пенна зарешал, ливерпуль тоже скорее всего отскочит, а вот в ЛЧ думаю порезвимся на славу. Аха-ха)
Вчера был шикарный день - день каталонского плача. Пеп спрашивал у Жозе, врач ли он и Жозе как профессиональный проктолог произвёл Пепу ректальный осмотр, затем матрасы хлопнули по носу инопланетного пешехода, который пенальти так и не выходил)
Сегодня Ла Пенна зарешал, ливерпуль тоже скорее всего отскочит, а вот в ЛЧ думаю порезвимся на славу. Аха-ха)
Пусть повыпендриваются до Реала), там судить уже будет не Ла Пенна)
Пусть повыпендриваются до Реала), там судить уже будет не Ла Пенна)
Интер вперёд :)
Интер вперёд :)
Вам ли привыкать
Тараканы,говорят,даже ядерную войну переживут.
Вам ли привыкать
Тараканы,говорят,даже ядерную войну переживут.