В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 2 Отборы: 1 Спасений: 4 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 95 Бастони Алессандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

З 33 Д'Амброзио Данило Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 65

З 13 Раноккья Андреа Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Пасы: 66 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 74

П 2 Хакими Ашраф Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 15 Янг Эшли Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 74

П 23 Барелла Николо Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 22 Видаль Артуро Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 5 Гальярдини Роберто Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 65

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 2 Отборы: 1 Пенальти забито: 1 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Н 7 Санчес Алексис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 97 Раду Ионуц

В 35 Станкович Филип

З 36 Дармиан Маттео

З 6 де Врей Стефан Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 16

З 42 Моретти Лоренцо

З 37 Шкриньяр Милан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 25

П 46 Веццони Франко

П 44 Наингголан Раджа Ударов всего: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

П 14 Перишич Иван Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 16

П 24 Эриксен Кристиан