Семак — о поражении от «Спартака»: «Настоящий кубковый матч»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение своей команды в матче полуфинала Пути регионов Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 в серии пенальти).

Настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало голевых моментов. Могли и должны были больше создавать. И у Кондакова, и у Мостового были моменты. Матч перешел в серию пенальти. Здесь «Спартак» оказался лучше. Будем готовиться к следующему матчу.

Что касается замены Дурана, то она была плановой. Был у доктора в этом перерыве. Конечно, эта замена была плановая. Дали возможность одному и другому сыграть.