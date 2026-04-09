Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Семак — о поражении от «Спартака»: «Настоящий кубковый матч»

сегодня, 00:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче полуфинала Пути регионов Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 в серии пенальти).

Настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало голевых моментов. Могли и должны были больше создавать. И у Кондакова, и у Мостового были моменты. Матч перешел в серию пенальти. Здесь «Спартак» оказался лучше. Будем готовиться к следующему матчу.

Что касается замены Дурана, то она была плановой. Был у доктора в этом перерыве. Конечно, эта замена была плановая. Дали возможность одному и другому сыграть.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
avs4vcd9ggnk
сегодня в 00:21
    sihafazatron
    сегодня в 00:11
    Семака в первом тайме еще ошарашили! Как так Вар назначил пенальти не в те ворота. А после такого удара он потерял нить игры. Кто бы справился??
    25процентный клоун
    сегодня в 00:11
    Нужно было просто Латышонка поменять на серию
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     