Помазун о пенальти: «Буквально за минуту мне сказали, что надо выходить»

сегодня, 00:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун рассказал о том, когда принималось решение о его выходе на серию пенальти в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России с «Зенитом».

Основное время завершилось вничью 0:0. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались москвичи — 7:6. Помазун в добавленное ко второму тайму время вышел на замену вместо Александра Максименко.

Мы обычно после тренировок пробиваем пенальти. Я остаюсь и в принципе неплохо получалось. Особо какого‑то плана не было, что я должен выходить под серию пенальти. Буквально за минуту мне сказали, что надо выходить. Я вышел и максимально на холодную сделал то, что сделал.

Ко мне изначально никто не подходил и не говорил, что это планируется.

«Спартак» впервые с мая 2012 года смог обыграть петербуржцев на их поле. Столичный клуб вышел в финал Пути регионов Кубка России, где встретится с ЦСКА. Игра состоится в начале мая на стадионе «красно-белых».

Карседо объяснил замену вратаря перед серией пенальти с «Зенитом»
Вчера, 23:52
«Спартак» поменял вратаря перед серией пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:00
ОфициальноИсак вошёл в заявку «Ливерпуля» на игру с ПСЖ
Вчера, 21:58
ОфициальноСафонов выйдет в основном составе ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Вчера, 21:45
Семак объяснил выбор в пользу Дурана, а не Соболева, в матче со «Спартаком»
Вчера, 20:52
Расулов надеется попасть в сборную России
Вчера, 09:15
