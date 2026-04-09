Помазун о пенальти: «Буквально за минуту мне сказали, что надо выходить»

сегодня, 00:17

Вратарь московского «Спартака» рассказал о том, когда принималось решение о его выходе на серию пенальти в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России с «Зенитом».

Основное время завершилось вничью 0:0. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались москвичи — 7:6. Помазун в добавленное ко второму тайму время вышел на замену вместо Александра Максименко.

Мы обычно после тренировок пробиваем пенальти. Я остаюсь и в принципе неплохо получалось. Особо какого‑то плана не было, что я должен выходить под серию пенальти. Буквально за минуту мне сказали, что надо выходить. Я вышел и максимально на холодную сделал то, что сделал. Ко мне изначально никто не подходил и не говорил, что это планируется.